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Дисклеймер:

В данном материале нет рекламы каких-либо брендов, просто сухая статистика по ценам. Пока курс доллара не улетел в космос или не произошло чего плохого, думаю самое время сделать апгрейд/собрать новый ПК, если до этого планировали и копили драгоценные шекели. Да и криптозима этому способствует. Цены берутся по низу рынка с использованием агрегатора price.ru плюс дополнительно мониторились площадки по типу регард, плеер и тд. Брать или не брать у ритейлеров с конскими ценами - выбор за Вами.

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По отдельности рассмотрим каждый вариант и подведем итоги. Более ранние материалы по сборке ПК:

Бюджетный ПК на Intel 1 часть

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Бюджетный ПК на AMD 2 часть

Бюджетный ПК на Xeon 3 часть

Среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel 4 часть

Вариантов по процессорам и материнским платам будет несколько, чтобы никто не ушел обиженным. Также будут разные варианты по видеокартам. Мнение автора по сборке данных сетапов может сильно отличаться от Вашего и не претендует на истину в последней инстанции.

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Процессор:

На платформе Intel мы можем посмотреть в сторону 12900K, однако в 4К всё будет упираться в графическую подсистему. Также немаловажным фактором будет являться цена - 32100 руб за 12700KF и 46016 руб за 12900KF. Переплата не соотносится с приростом по производительности. Игровые тесты в стоке и в разгоне (DDR4 и DDR5):



Сток 12600К vs 12700K vs 12900F Сток 12600К vs 12700K vs 12900F



Разгон 12600К vs 12700K vs 12900F Разгон 12600К vs 12700K vs 12900F

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Именно поэтому остановим свой выбор на процессоре Intel Core i7 12700KF. НО, также хорошим предложением за свои деньги является и Intel Core i5-12600K, особенно в разгоне. При этом мы получаем ещё и встроенную графику. Мало ли, но пригодится. Бонусом добавим цену на Aliexpress.

Процессор Характеристики Цена Где купить Aliexpress Intel Core i5 12600K 10 ядер, частота 4.9/2.8 ГГц, кэш 9.5 МБ + 20 МБ 24050 ссылка 19800 Intel Core i7 12700KF 12 ядер, частота 5/2.7 ГГц, кэш 12 МБ + 25 МБ 32170 ссылка 27680

Материнская плата:

Цены на доски для Intel всегда оставляли желать лучшего. Мое личное мнение - время DDR5 ещё не пришло. Пока мы имеем конские задержки, стоимость комплектов высокая и не приравнивает прирост, который предлагает нам новый стандарт. Но варианты на DDR5 всё же включим в сравнение.

DDR4:

Из самых доступных плат выбираем Asus Prime Z690-P D4. C 12600К и 12700KF справится отлично.

+ 2000 руб и получаем плату уровнем чуть выше представленных - ASRock Z690 STEEL LEGEND. С 12900К VRM греется ещё меньше, не смотря на то, что меньше мосфетов, но радиатор помассивнее:

Материнская плата Характеристики Цена Где купить Asus Prime Z690-P D4 VCORE MOSFET 14 * SIC654 50A 14100 ссылка ASRock Z690 PG Riptide VCORE MOSFET 14 * OnSemi NCP302155 55 А 15960 ссылка ASRock Z690 STEEL LEGEND VCORE MOSFET 12 * SIC654 50A 16500 ссылка

DDR5:

Ассортимент плат с поддержкой DDR5 крайне скуден и цены улетают в небеса. Ниже представлены два самых недорогих варианта формата ATX.

Материнская плата Характеристики Цена Где купить ASUS TUF GAMING Z690-PLUS VCORE MOSFET 14 * SiC659 60A 21660 ссылка GIGABYTE Z690 UD DDR5 VCORE MOSFET 16 * OnSemi NCP303160 70А 20500 ссылка

Оперативная память:

DDR4

Баллистиксы не найти, поэтому возьмем более-менее приличную 32Gb DDR4 3600MHz G.Skill Trident Z.

DDR5

По DDR5 выбор небольшой - по стоимости более-менее подходит Kingston Fury Beast DDR-5 5200Mhz CL40

Оперативная память Характеристики Цена Где купить 32Gb G.Skill Trident Z F4-3600C17D-32GTZSW 2x16Gb KIT 3600MHz CL17 DDR4 13010 ссылка 32GB Kingston Fury Beast KF552C40BB-16 2x16Gb KIT 5200MHz CL40 DDR5 21060 ссылка

Система охлаждения:

Во избежании холивара и вопросов просто посмотрим как себя ведут процессоры при разных задачах - гейминг, Blender и Prime95 с разными типами кулеров и СВО.



12600K, 12700K, 12900K - воздух и вода 12600K, 12700K, 12900K - воздух и вода

Исчерпывающую информацию Вы можете получить в статье от 3DNews - ссылка

Вкратце - если задачи предполагают только гейминг и простые задачи, то неплохой воздух вывозит 12700K. Для 12600К во всех сценариях достаточен и 224XT, но стоит учитывать шум. Как только дело касается рабочих задач, разгона в сопли ( не просто так вы берете K-камень ), то вода нужна будет. Однако, есть вопрос - если предполагается только гейминг, простые задачи, то кто мешает взять вам 12400, 12600, 12700 non-K с B660 платой и DDR4 и сэкономленные деньги докинуть на видеокарту? И никакая вода и DDR5 - не понадобятся. Думайте над своими потребностями.

Система охлаждения Назначение Цена Где купить ID-Cooling SE-224-XT BLACK V2 Гейминг, простые задачи 1210 ссылка ID-COOLING SE-226-XT BLACK Гейминг, работа (Blender и тд) 2068 ссылка DEEPCOOL GAMMAXX L240 RGB V2 Гейминг, работа, небольшой разгон 3510 ссылка

Всегда проверяйте наличие крепления под LGA1700, именно поэтому сюда не включены разнообразные люциферы, нептвины, редхаты и тд. Не ставил их в последнее время и не знаю, есть ли в новых партиях поддержка. По поводу предрассудков на тему СВО - протечки и тд, вышеупомянутый дипкул установлен был на большое количество систем как на AMD, так и на Intel. По 1.5-2 года работают и до сих пор претензий нет. Выбор другой модели на Ваше усмотрение, так как дело имел только с бюджетными водянками и они отрабатывают свои деньги на 100 процентов. И к слову, данная вода не подойдет для установления рекордов.

Видеокарта:

Про видеокарты и их производительность не рассказал только ленивый. Сухая статистика, ничего более. 6700XT добавлена как минимальный вариант, если FSR 2.0 будет распространяться очень активно. Иначе - вариант достаточно сомнительный.

Видеокарта Цена Где купить Sapphire AMD Radeon RX 6700 XT PULSE 12Gb 44500 ссылка Gigabyte GeForce RTX3070 8Gb 53300 ссылка ZOTAC GeForce RTX 3070 Ti 8GB AMP HOLO 62960 ссылка Gainward GeForce RTX3080 Phoenix 10GB 79400 ссылка

Цена на 3080Ti оставляет желать лучшего, поэтому рассматривать её не будет. Не так велик прирост за дополнительные 20 тыс.руб.

SSD:

1-2TB будут оптимальны для обширной библиотеки игр без фанатизма. Берем проверенные варианты.

SSD M.2 NVMe Характеристики Цена Где купить Kingston NV1 (SNVS/1000G) 2100/1700 MBps, 1000GB 7200 ссылка Western Digital SN 550 WDS100T2B0C 2400/1950 MBps, 1000GB 9520 ссылка A-data AGAMMIXS5-2TT-C 2100/1400 MBps, 2000GB 13130 ссылка Crucial CT2000P2SSD8 2400/1900 MBps, 2000GB 14220 ссылка

Блок питания:

Блок питания лучше всего рассматривать с достойной схемотехникой и приемлемыми температурами под нагрузкой, так как одни только "японские конденсаторы" - не гарантия качества остальных компонентов. Золотой сертификат (хотя некоторые бронзовые бывают лучше золота, по сути сертификаты - не гарантия качества), проверенный бренд, желательно модульный и запас под дальнейший апгрейд. Надеюсь вы не из тех, кто меняет свой БП каждый год\два года. Лучше взять надежную модель и забыть про выбор на ближайшие лет 5-7. И желательно с большим диапазоном входных - 100-240V, для уверенной работы в наших сетях.

Блок питания Характеристики Цена Где купить DeepCool PQ850M 850W Gold, 100-240V, модульный 6555 ссылка Phanteks PH-P850G 850W Gold, 100-240V, модульный 7250 ссылка Corsair RM850 850W Gold, 100-240V, модульный 7815 ссылка

Корпус:

Правила по выбору корпуса просты - поддержка высоты используемого кулера, поддержка СВО на будущее, не подвальный бренд, достаточное количество места под кабель-менеджмент, длина видеокарты. Представленные варианты ориентировочны и могут подойти вам по внешнему виду и цене, возможностям.

Корпус Цена Где купить Powercase Mistral Z4С Mesh ARGB 2930 ссылка DeepCool CG540 5035 ссылка PHANTEKS Eclipse P400A 5980 ссылка

Итоги:

Как пойдут раньше цены - непонятно. Возможно и ожидаемо снижение курса рубля и именно поэтому барыги будут делать наценку в любом случае, что нивелирует наступившую криптозиму. Да и криптозима может продлиться недолго. Материнские платы начали пропадать с прилавков и тд. Причин, чтобы собрать сейчас ПК - достаточно. Главное, чтобы шекели в кармане были.

Спасибо за внимание!



