Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
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Дисклеймер:
В данном материале нет рекламы каких-либо брендов, просто сухая статистика по ценам. Пока курс доллара не улетел в космос или не произошло чего плохого, думаю самое время сделать апгрейд/собрать новый ПК, если до этого планировали и копили драгоценные шекели. Да и криптозима этому способствует. Цены берутся по низу рынка с использованием агрегатора price.ru плюс дополнительно мониторились площадки по типу регард, плеер и тд. Брать или не брать у ритейлеров с конскими ценами - выбор за Вами.
По отдельности рассмотрим каждый вариант и подведем итоги. Более ранние материалы по сборке ПК:
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Среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel 4 часть
Вариантов по процессорам и материнским платам будет несколько, чтобы никто не ушел обиженным. Также будут разные варианты по видеокартам. Мнение автора по сборке данных сетапов может сильно отличаться от Вашего и не претендует на истину в последней инстанции.
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Процессор:
На платформе Intel мы можем посмотреть в сторону 12900K, однако в 4К всё будет упираться в графическую подсистему. Также немаловажным фактором будет являться цена - 32100 руб за 12700KF и 46016 руб за 12900KF. Переплата не соотносится с приростом по производительности. Игровые тесты в стоке и в разгоне (DDR4 и DDR5):
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Именно поэтому остановим свой выбор на процессоре Intel Core i7 12700KF. НО, также хорошим предложением за свои деньги является и Intel Core i5-12600K, особенно в разгоне. При этом мы получаем ещё и встроенную графику. Мало ли, но пригодится. Бонусом добавим цену на Aliexpress.
|Процессор
|Характеристики
|Цена
|Где купить
|Aliexpress
|Intel Core i5 12600K
|10 ядер, частота 4.9/2.8 ГГц, кэш 9.5 МБ + 20 МБ
|24050
|ссылка
|
19800
|Intel Core i7 12700KF
|12 ядер, частота 5/2.7 ГГц, кэш 12 МБ + 25 МБ
|32170
|ссылка
|
27680
Материнская плата:
Цены на доски для Intel всегда оставляли желать лучшего. Мое личное мнение - время DDR5 ещё не пришло. Пока мы имеем конские задержки, стоимость комплектов высокая и не приравнивает прирост, который предлагает нам новый стандарт. Но варианты на DDR5 всё же включим в сравнение.
DDR4:
Из самых доступных плат выбираем Asus Prime Z690-P D4. C 12600К и 12700KF справится отлично.
+ 2000 руб и получаем плату уровнем чуть выше представленных - ASRock Z690 STEEL LEGEND. С 12900К VRM греется ещё меньше, не смотря на то, что меньше мосфетов, но радиатор помассивнее:
|Материнская плата
|Характеристики
|Цена
|Где купить
|Asus Prime Z690-P D4
|VCORE MOSFET 14 * SIC654 50A
|14100
|ссылка
|
ASRock Z690 PG Riptide
|VCORE MOSFET 14 * OnSemi NCP302155 55 А
|15960
|ссылка
|ASRock Z690 STEEL LEGEND
|VCORE MOSFET 12 * SIC654 50A
|16500
|ссылка
DDR5:
Ассортимент плат с поддержкой DDR5 крайне скуден и цены улетают в небеса. Ниже представлены два самых недорогих варианта формата ATX.
|
Материнская плата
|
Характеристики
|
Цена
|
Где купить
|
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS
|
VCORE MOSFET 14 * SiC659 60A
|21660
|ссылка
|
GIGABYTE Z690 UD DDR5
|VCORE MOSFET 16 * OnSemi NCP303160 70А
|
20500
|ссылка
Оперативная память:
DDR4
Баллистиксы не найти, поэтому возьмем более-менее приличную 32Gb DDR4 3600MHz G.Skill Trident Z.
DDR5
По DDR5 выбор небольшой - по стоимости более-менее подходит Kingston Fury Beast DDR-5 5200Mhz CL40
|Оперативная память
|Характеристики
|Цена
|Где купить
|
32Gb G.Skill Trident Z F4-3600C17D-32GTZSW 2x16Gb KIT
|3600MHz CL17 DDR4
|13010
|ссылка
|
32GB Kingston Fury Beast KF552C40BB-16 2x16Gb KIT
|5200MHz CL40 DDR5
|21060
|ссылка
Система охлаждения:
Во избежании холивара и вопросов просто посмотрим как себя ведут процессоры при разных задачах - гейминг, Blender и Prime95 с разными типами кулеров и СВО.
Исчерпывающую информацию Вы можете получить в статье от 3DNews - ссылка
Вкратце - если задачи предполагают только гейминг и простые задачи, то неплохой воздух вывозит 12700K. Для 12600К во всех сценариях достаточен и 224XT, но стоит учитывать шум. Как только дело касается рабочих задач, разгона в сопли ( не просто так вы берете K-камень ), то вода нужна будет. Однако, есть вопрос - если предполагается только гейминг, простые задачи, то кто мешает взять вам 12400, 12600, 12700 non-K с B660 платой и DDR4 и сэкономленные деньги докинуть на видеокарту? И никакая вода и DDR5 - не понадобятся. Думайте над своими потребностями.
|Система охлаждения
|Назначение
|Цена
|Где купить
|
ID-Cooling SE-224-XT BLACK V2
|Гейминг, простые задачи
|1210
|ссылка
|
ID-COOLING SE-226-XT BLACK
|Гейминг, работа (Blender и тд)
|2068
|ссылка
|
DEEPCOOL GAMMAXX L240 RGB V2
|Гейминг, работа, небольшой разгон
|3510
|ссылка
Всегда проверяйте наличие крепления под LGA1700, именно поэтому сюда не включены разнообразные люциферы, нептвины, редхаты и тд. Не ставил их в последнее время и не знаю, есть ли в новых партиях поддержка. По поводу предрассудков на тему СВО - протечки и тд, вышеупомянутый дипкул установлен был на большое количество систем как на AMD, так и на Intel. По 1.5-2 года работают и до сих пор претензий нет. Выбор другой модели на Ваше усмотрение, так как дело имел только с бюджетными водянками и они отрабатывают свои деньги на 100 процентов. И к слову, данная вода не подойдет для установления рекордов.
Видеокарта:
Про видеокарты и их производительность не рассказал только ленивый. Сухая статистика, ничего более. 6700XT добавлена как минимальный вариант, если FSR 2.0 будет распространяться очень активно. Иначе - вариант достаточно сомнительный.
|Видеокарта
|Цена
|Где купить
|
Sapphire AMD Radeon RX 6700 XT PULSE 12Gb
|44500
|ссылка
|
Gigabyte GeForce RTX3070 8Gb
|53300
|ссылка
|
ZOTAC GeForce RTX 3070 Ti 8GB AMP HOLO
|62960
|ссылка
|
Gainward GeForce RTX3080 Phoenix 10GB
|79400
|ссылка
Цена на 3080Ti оставляет желать лучшего, поэтому рассматривать её не будет. Не так велик прирост за дополнительные 20 тыс.руб.
SSD:
1-2TB будут оптимальны для обширной библиотеки игр без фанатизма. Берем проверенные варианты.
|SSD M.2 NVMe
|Характеристики
|Цена
|Где купить
|
Kingston NV1 (SNVS/1000G)
|2100/1700 MBps, 1000GB
|7200
|ссылка
|
Western Digital SN 550 WDS100T2B0C
|2400/1950 MBps, 1000GB
|9520
|ссылка
|
A-data AGAMMIXS5-2TT-C
|2100/1400 MBps, 2000GB
|13130
|ссылка
|
Crucial CT2000P2SSD8
|2400/1900 MBps, 2000GB
|14220
|ссылка
Блок питания:
Блок питания лучше всего рассматривать с достойной схемотехникой и приемлемыми температурами под нагрузкой, так как одни только "японские конденсаторы" - не гарантия качества остальных компонентов. Золотой сертификат (хотя некоторые бронзовые бывают лучше золота, по сути сертификаты - не гарантия качества), проверенный бренд, желательно модульный и запас под дальнейший апгрейд. Надеюсь вы не из тех, кто меняет свой БП каждый год\два года. Лучше взять надежную модель и забыть про выбор на ближайшие лет 5-7. И желательно с большим диапазоном входных - 100-240V, для уверенной работы в наших сетях.
|Блок питания
|Характеристики
|Цена
|Где купить
|
DeepCool PQ850M
|850W Gold, 100-240V, модульный
|6555
|ссылка
|
Phanteks PH-P850G
|850W Gold, 100-240V, модульный
|7250
|ссылка
|
Corsair RM850
|850W Gold, 100-240V, модульный
|7815
|ссылка
Корпус:
Правила по выбору корпуса просты - поддержка высоты используемого кулера, поддержка СВО на будущее, не подвальный бренд, достаточное количество места под кабель-менеджмент, длина видеокарты. Представленные варианты ориентировочны и могут подойти вам по внешнему виду и цене, возможностям.
|Корпус
|Цена
|Где купить
|
Powercase Mistral Z4С Mesh ARGB
|2930
|ссылка
|DeepCool CG540
|5035
|ссылка
|
PHANTEKS Eclipse P400A
|5980
|ссылка
Итоги:
Как пойдут раньше цены - непонятно. Возможно и ожидаемо снижение курса рубля и именно поэтому барыги будут делать наценку в любом случае, что нивелирует наступившую криптозиму. Да и криптозима может продлиться недолго. Материнские платы начали пропадать с прилавков и тд. Причин, чтобы собрать сейчас ПК - достаточно. Главное, чтобы шекели в кармане были.
Спасибо за внимание!
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