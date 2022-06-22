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Введение:

Многие приобретают SSD небольшого объема под систему, однако вариантов, представленных на рынке - множество на любой вкус и цвет. Сегодня рассмотрим модель Kingston KC2500, которая может быть претендентом на замену HDD под систему в бюджетный ПК. Накопитель не горячий, но, всё же проведем тест температур с одним из самых недорогих радиаторов с Aliexpress.

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Упаковка и комплектация:

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Упаковка самая простая, типичная для Kingston, на манер A2000 и прочих моделей. Сам накопитель и серийник для Acronis True Image HD. Конечно, хотелось бы получить в комплекте хоть какой-то радиатор на манер A-Data, но, что имеем, то имеем.

Вся линейка накопителей по объему:

250GB/500GB/1000GB

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Тесты:

Сравнение будем проводить с одной из популярных ранее моделей - Kingston A2000 такого же объема.

Думаю, многим будут неинтересны скорости пустых накопителей, так как это по сути попытка измерить сферического коня в вакууме. Возьмем типичный сценарий заполнения диска на 65-70%, для этого накопители были заполнены одинаковым количеством и объемом файлов.

KC2500/A2000

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KC2500/A2000

Копирование файла размером в 37Gb на накопитель, уже заполненный более, чем на 60%:

KC2500/A2000

Типичные показатели для накопителей небольшого объема, которые обычному пользователю не скажут ровным счетом ничего. Но об этом поговорим в итогах.

Радиатор:

В комплекте идут 4 термопрокладки - потоньше и потолще. Мне подошли тонкие серые (визуально около 0.5-0.7 мм в толщину). Качество их не то чтобы супер, но за эту цену сойдет. Установка очень простая.





Тесты температур с радиатором и без него:

Конечно, это не огромный радиатор на материнке Asrock B660m Pro RS с термопрокладками Laird, но результат достойный. Спокойно охладит тот же горячий Samsung 970Pro.

Целесообразность использования на KC2500 под вопросом, обычному пользователю особо не погонять большие объемы на 250Gb накопителе, да и без радиатора температуры вменяемые, всего до 62 градусов. И это в маленьком корпусе без дополнительного обдува на накопитель.

Без радиатора A2000 (радиатор мат. платы)/KC2500 (радиатор Jonsbo)

Цены и целесообразность покупки:

Так как A2000 уже EOL, скорее всего продаются складские запасы, к тому же по более высокой цене. Kingston NV1 - более бюджетный накопитель, по сути замена A2000. Если рассматривать отдельный накопитель под систему, если у Вам нужен апгрейд или просто дополнение к Вашему HDD, то можно рассматривать более бюджетные варианты. В любом случае - при использовании Вы не заметите никакой разницы. А вот при использовании накопителей от 0.5-1Tb, особенно для каких-то рабочих задач или при необходимости работы с большими объёмами контента - разница уже будет заметной. Но это уже совершенно другой ценовой сегмент. Кроме того, при добавлении условной 1000-1500 рублей Вы получаете уже M.2 NVMe от 500GB, что мне кажется более здравым решением (в данном случае я бы посмотрел на ASX6000L, а лучше на NV1):

Однако, если рассматривать текущую ценовую политику на накопители NV1 250GB и KC2500 250GB и нужны только такие варианты, то лучше взять KC2500. Разница в цене минимально, эфемерный ресурс выше, темперуты хорошие. В общем и целом, если получится уцепить за недорого - стоит брать.

Спасибо за внимание!