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Дисклеймер:

Сегодня мы поговорим о выборе вентиляторов для корпуса, которые помогут обеспечить комфортное и, главное, тихое использование компьютера, если он стоит у Вас на столе или на небольшом расстоянии.

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Минутка теории:

На издаваемый вентилятором уровень шума чаще всего влияют тип подшипника, тип управления электромотора, форма крыльчатки, скорость оборотов и тд.



Типовые схемы видов подшипников Типовые схемы видов подшипников реклама







Самые популярные типоразмеры и коннекторы для подключения Самые популярные типоразмеры и коннекторы для подключения 140х140 120х120 92х92 80x80, мм

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Как я страдал или муки выбора:

Опыт выбора вертушек для корпуса основывается на большом количестве проб и ошибок во время как сборки клиентских компьютеров, так и на постоянной пересборке своего ящика со стремлением добиться акустического комфорта во время использования. И речь идет конечно же больше о режиме простоя, когда запущены браузер, редакторы, часть рабочего софта и тд. Но, всё же и под нагрузкой удалось добиться какой-никакой тишины (немалый вклад в это дал андервольт видеокарты и процессора, но сегодня не об этом). В любом случае, вентиляторы на видеокарте вы не поменяете и если играете, рендерите, стримите, то тишины вы не получите, так как ваша условная RTX3070 будет вежливо напоминать о себе.

Участники тестирования:

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Вентиляторы будем брать по возрастанию цены, чтобы ориентировочно понимать - на что вы готовы потратить свои шекели. Возможно, здесь не будет для Вас интересующих моделей, так как буду говорить только о тех, которые довелось пощупать на протяжении долгого времени. Немаловажным вопросом также будет являться гарантия. Старайтесь выбирать интернет-магазины, в которых предлагаются гарантийные сроки, максимально близкие к официально заявленным производителем. Ведь очень часто на сайте производителя повод для гордости - это 3-6 лет гарантии, а барыги пишут у себя только о 6 или максимум 24 месяцах гарантии. Насколько я знаю, этот вопрос должен регулироваться в ЗОПП и Вы в праве предъявить продавцу о несоответствии сроков.

Важный момент: выбираем в первую очередь не PWM вентиляторы, так как одной из распространенных проблем недорогих, так и некоторых недешевых моделей - гудение из-за использования ШИМ. Ищем в первую очередь 3-pin, а не 4-pin вентиляторы. Тем более большинство материнских плат без проблем поддерживают нормальное управление 3-pin вентилями, конечно же, если у Вас не древняя плата. Эта тема размусолена на форумах уже давно и если у Вас возникают вопросы и недовольство, сразу отправляетесь курить инфу. В то же время - не отговариваю от отказа использования 4-pin PWM, зачастую всё тихо. Кроме того Вы можете поменять тип управления в Bios материнской платы, вдруг PWM модель будет дешевле.

Типоразмеры 120x120, 140x140:

1. Вентиляторы Arctic серий P12 и P14:

По ссылке - удобное сравнение по параметрам всех моделей: кликнуть сюда

По сути самый бюджетный сегмент для любителей тишины, если, конечно же мы не пересекаем черту в 1100-1200 rpm. Народный выбор. Есть черные и белые в зависимости от Вашей сборки, с управлением PWM и без. F12 и F14 серии брать не рекомендую, хоть они и стоят дешевле, но брака там больше, качество хуже и давление воздуха ниже, несмотря на высокий CFM. Форма лопастей у P-серии отличная. Если уж и сильно вдаваться в теорию, то больше 5-7 лопастей при лобовом сравнении не показывают преимущества. Также, P-серия очень хорошо подходит для установки на замену сдохшему вентилю в блоке питания, если хотите припаивать или через переходник подключать для управления за счет низкового стартового напряжения.

Недостатки: обязательно проверяйте все вентиляторы по отдельности, если покупаете 5 шт. паком или в большом количестве, так как велика вероятность, что попадется один отвальный. Клепают их очень много и брак неизбежен. Также присутствует рандом по центровке и балансировке. У некоторых работают годами бесшумно, у некоторых гудят спустя месяц-два. Предпочтительна вертикальная установка вертушек, так как в горизонтальном положении немалое количество начинало гудеть и свистеть, возможно мне крупно не повезло (5 шт подряд).

2. Вентиляторы Be Quiet! серий Pure Wings 2, Shadow Wings 2:

По ссылке - удобное сравнение по параметрам всех моделей: кликнуть сюда

Разница с Arctic по стоимости видна, но всё зависит от того, где будете приобретать. Вообще к бренду BQ у меня неоднозначное мнение. Особенно после использования и разбора блоков питания. Свои тихие вертушки они ставят только в более дорогой ценовой сегмент и в тех же распиаренных System Power 9 запихивают лютый дешман. Немалая часть продукции сильно переоценена. И да, немецкого в этом бренде - как во мне китайца. Из плюсов - также тихая работа, хороший объем прокачиваемого воздуха, но обороты выше 1100 как и у арктиков уже начинают напрягать. Это относится больше к линейке Pure Wings 2, которая не сильно отличается от P12-P14, разве что брака поменьше на количество штук, но всё равно проверять нужно. Shadow Wings 2 - практически бесшумная линейка, но за это придется поплатиться меньшей производительностью и более высокой ценой. Недостатки ниже к ней практически неприменимы.

Недостатки: некоторое количество брака и такое же гудение спустя 2-3 месяца, если вам попался экземпляр с хреновой центровкой и балансировкой. Обязательная проверка. Качество самих вертушек практически аналогично при более высокой стоимости, по сравнению с арктиками. К установке в БП не рекомендую, стартовое немного выше, давление воздуха слабее. Подойдет только для слабеньких систем со слабо греющимся БП.

3. Вентиляторы Noctua серии Redux, NF и Be Quiet! Silent Wings 3:

По ссылке - удобное сравнение по параметрам всех моделей: кликнуть сюда





Переход к данному (и между прочем далеко не топовому) сегменту увеличит нагрузку на Ваш кошелек в 1.5-2 раза. Но и преимущества будут соответствующие. Важно отметить, полной тишины Вы не получаете, но максимально приблизитесь к этому показателю, учитывая объем прокачиваемого воздуха в отношении к RPM вентилятора. В данном случае мы получаем минимальное количество брака на единицу приобретаемой продукции, расширенную гарантию (до 6 лет). Поставить и забыть. Но в данном конкретном случае, несмотря на то, что у Be Quiet получилась очень достойная модель, предпочтение я отдам всё-таки Noctua, так как надежность подшипников масляного давления (SSO и SSO2) - проверена годами. Более производительные модели также можно рассматривать, шум начинается на более высоком пороге оборотов.

Недостатки: при обслуживании компов (если считать хотя бы приблизительно, то это более 100 вертушек обоих вендоров в сумме + ещё личных штук 15), с этими моделями, мне попалось только 2 случая, когда были проблемы. 1 вертушка от Noctua p12 Redux 1700 PWM завывала на 800 оборотах. Такая же ситуация была с BQ, завывать начинала на 900 оборотах. На этом всё. Основной недостаток же для большинства - цена. В БП также не рекомендую ставить с прямым подключением, для ноктуа не хватит стартового, у BQ слабоват поток.

Что не стоит брать тем, кто во главе угла ставит баланс между ценой\производительностью и тишиной:

практически вся линейка Powercase (как розничные модели, так и модели в корпусах очень быстро умирают), большая часть линейки DeepCool (есть неплохие модели, но очень много громких и не сильно производительных), PcCooler/AeroCool/Xilence и прочий дешман также стоит обходить стороной. ID-Cooling - очень мало моделей, но если шум не важен, то немало моделей на двойном шарикоподшипнике, который долго отработает.

ИТОГИ:

Рассматривать более высокий ценовой диапазон особо не вижу смысла, как и варианты со свистоперделками, подсветкой и тд. В сегменте тихих вентиляторов найти подсветку - практически нереально. Новые модели BQ c подсветкой - это те же недорогие Pure Wings 2 со своими недостатками и крайне конской ценой.

Что же до главного ценового вопроса? Если Вы придерживаетесь логики обновления компьютера раз в 3-5 лет и не хотите менять вертушки по первому визгу и зову из системника - переплата стоит того. Качественные вертушки переживут не один апгрейд вашей системы, как и нормальный корпус. В случае чего и продать их выгодно можно. Лучше купить один раз кожаную обувь, чем менять каждый сезон гонялы за 3 копейки. Ещё раз, напомню, что это личное мнение и может отличаться от Вашего.

При ограниченном бюджете и нежелании тратиться здесь и сейчас: серия Arctic практически без вариантов.

PS: В моем личном топе - Noctua стоит на первом месте.



Мой конфиг ( самый первый и несколько более старых ящиков, которые у меня стояли) Мой конфиг ( самый первый и несколько более старых ящиков, которые у меня стояли) На данный момент в системе: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 внизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Black. Часть вертушек мигрирует из системы в систему уже несколько лет. Некоторые менялись с 140 на 120 из-за поддержки корпусом. Более старые конфы:





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