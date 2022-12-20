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Предыстория:

В предыдущей статье я хотел было сделать гайд по обслуживанию видеокарты, чтобы на время взять себе видеокарту для использования, так как предыдущие 2 были проданы с неплохим профитом. Однако, здесь жизнь внесла свои коррективы и я опять взялся за старое. Сидел бы спокойно отдыхал в нерабочее время, но нет же. Предыдущий опыт в сфере продаж опять начал колоть в пятую точку и захотелось навариться на видеокартах.

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С чего я прошлый раз начал? Palit RTX3060 Storm X. Конкретный экземпляр, попавший ко мне в руки был после майнера, который умудрился ушатать карту менее чем за год.... О нем вы можете прочесть в предыдущей статье.

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Покупатель был найден буквально за день, видеокарта продана. Пришло более интересное исполнение RTX 3060 от Asus в исполнении Phoenix также от майнера, но в отличном состоянии:

В замене нуждалась только термопаста, термопрокладки были в живом состоянии, снимать по сути было нечего. Не ужаренные чипы, прекрасное состояние, но подубитый вентилятор. А это меня не устраивало...карта куплена за 290$ и продана на следующий день за 330$. Далее я решил - ну раз брать, то что-то тихое и проверенное. Периодический мониторинг объявлений позволил выудить аж Asus Tuf 3060 Ti год б.у за 350$. Естественно с памятью Samsung. Быстрый созвон, такси и я уже на месте. Прогнали тесты, рассчитались и быстро домой)

Разобрал карточку, даже менять ничего не пришлось, всё в идеальном состоянии. Перемазал на всякий случай пасту. К моему удивлению, и к счастью, 3060 Ti после проблем с Hynix очень слабо разбирают люди, даже если на борту память Samsung. Кто раздумывал о покупке - отличный вариант, если недолго майнила и в надежных руках.

Ну что ж, поездки мои закончились, думал я. И выставил на всякий случай по приколу эту карту за 465$. Объявление закинул, лег спокойно спать. И с утра уже один товарищ готов был подъехать и забрать даже без тестов. Эх....Ну ладно. Я уж и вовсе начал грустить, что даже нет времени после работы во что-то поиграть, то есть карта, то нет карты, то вечерком надо почистить, обслужить. В очередной раз зашел на барахолку, опять успел созвониться с человеком, 3060 Aorus Elite - за 290$ даже не после майнинга...уже почти договорился встретиться, но набрел на интересное предложение - Asus RX 6600 XT Dual OC. Полгода майнинга, да и карточек у человека больше 10 шт. Привез даже на дом за 260$. Забронировал у него ещё одну такую же на всякий случай. Так как опять завтра этот радеончик забирают....Даже чистить и разбирать не надо, состояние новой.

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Не понимаю, если честно - как так получается, когда ставишь цену чисто от балды и сразу находится покупатель. Впрочем, вступление очень сильно затянулось... Давайте расскажу про мое удивление от использования данной карты.

Знакомство с КРАСНОЙ картой:

Как-то ранее у меня буквально на час залетела на тесты RX6600 от XFX, двухкулерная. Моей задачей было только обслужить, затестить и отдать человеку. Тогда мне данный сабж не очень понравился, так как смешные 100W гасили хотспот карты до небес, да и всё прекрасно описано в статье от IgorsLab - наплевательское отношение во всем - по компонентной базе, по охладу. Даже на текстолите сэкономили. Пример - как делать не надо. То же самое можно и сказать про многочисленные примеры скурвившейся Sapphire, которые намудрили как на бюджетных картах, так и на достаточно недешёвых. Позор в виде исполнения Pulse 6600, 6600xt, 6700xt - вообще никому не рекомендую к покупке.

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Говорящие про "нормальный" Hotspot в 95-100 градусов и "тихую" работу - для вас припасен отдельный котел в аду. Как-нибудь хотя бы после полугода использования в таком режиме - обслужите карточку и увидите чаще всего в середине кристалл темное пятно и скорее всего след от нагрева этой "самой горячей точки" на ответной части радиатора. Будете точно удивлены и поймете, почему Vik-on не зря говорит про отвалы чипов как в 5000, так и в 6000 линейке радеонов, когда карты при отличной компонентной базе улетают в отвал по чипу.

Однако, я не соглашусь с ним по ряду причин. Советы про - "не покупайте" радеоны адресованы только тем, кто не дружит с ПК, не мониторит температуры и покупает откровенный кал, не додумываясь использовать его без андервольта. В какой-то степени это справедливо и для тех, кто покупает однокулерный или двухкулерный дешман от Nvidia на жирных чипах, не понимая последствий данного выбора. Тем более там и андервольтнуть проще, дав карте лишний год-два жизни.

Карты от AMD действительно неплохие, однако как и всегда - Лиза не может усидеть на всех стульях одновременно. Нужно выпускать продукцию для всех сегментов - серверный, чипы для приставок, чипы для ноутов, для десктопов, для ноутбуков, стимдеков и много ещё чего. В штат набрали наконец-то более-менее годный "пейсателей" драйверов, но всё приходится превозмогать. С нормальным подходом, который осилит не каждый человек - проблем практически не будет. На данный момент я поставил Adrenaline 22.6.1, снеся последнюю версию, так как присутствует тиринг в браузере и самого курсора мыши.... на 22.6.1 всё отлично. Черных экранов не выловлено, да и наверняка многие в курсе, что нужно отключить hdcp и масштабирование HDMI, создать пользовательское разрешение и не знать горя. И так почти в каждом продукте от AMD. Почему я должен делать неочевидные вещи, которые должны быть поправлены в релизной версии? Загадка.

После настройки драйверов, которая заняла от силы 10 минут после 30-минутного "курения" форумов - всё отлично. Напряжение на чип 1.060V, ограничиваем буст до 2600MHz и настраиваем вертушки. Всё.

Что мне понравилось:

Я как заядлый сиделец на Nvidia удивился энергопотреблению, хотя заставить кушать максимум 120W на 3060 или 150W на 3060Ti без потери производительности - не проблема. Максимум 115W в самых жестких сценариях и максимум 80-85W в моих личных с синхронизацией на 75Hz - конечно удивили. Не то чтобы я следил за потребление электричества у себя дома, но это достойно похвалы. Как и заслуживают инженеры Asus - система охлаждения проработана отлично для такой цены по сравнению с Sapphire и XFX. Подробно вы можете узнать исчерпывающую информацию вот здесь:

Производительность - и здесь всё более чем отлично за свои деньги. Учитывая то, что я также не фанатею от лучей. Да, они были неплохо реализованы в Cyberpunk 2077. Но прошел то я его уже на старте и жду только дополнение. Трассировку будут продвигать всё больше и больше и это неизбежно. Не стоит также обманывать себя, так как не во всех проектах с трассировкой радеоны ведут себя плохо. А вот по поводу DLSS - пока AMD не может до сих пор тягаться в этом направлении. Да, FSR внедряется, но у Хуанга намного больше денег, связей и возможностей для продвижения в игры. Да и кто будет делать акцент на картах, которые занимают не более 10 процентов всего рынка. Будет массовость - будет продвижение.

Температуры: давно не встречал такой тихой и холодной карты.

Какие карты RX6600 или RX6600XT (6650) стоит брать:

Чисто субъективно, но выскажу свое мнение - Asrock, Biostar - мимо, Powercolor fighter, любые версии Sapphire Pulse - в мусорку, Nitro - можно брать. Остальное предсказуемо - асус, мси, жижабайт годны и холодны. По нюансам - у гиги профиль вентиляторов немного криво настроен. Асус рог стрикс - не стоит денег, печатаная плата как и у дуала, плюс агрессивный профиль вертушек. Остальные версии типа Merc 308 и прочие - под вопросом, у нас их в продаже уже нет. И конечно, если будете брать - лучше 6650, чем 6600. Контроль качества получше и брака меньше.

Мораль: эта 6600XT уйдет покупатель, привезут точно такую же и наверное на ней и останусь до момента, когда выкатят какие-нибудь 4060-4070 или 7750XT и подобные. Возможно) Если жажда наживы опять не возьмет верх над здравым смыслом.

Про майнеров: брать карту у майнера - это риск попасть на бабки. Если даже плата, термопрокладки и термуха в идеале, то процентов 70, что вентиляторы будут либо уже не в лучшем состоянии, либо сразу под замену. Даже если карта майнила полгода-год. Но попадаются и отличные варианты. Приезжаете, тестируете на месте и заодно проверяете - запущен ли у товарища в фоне афтербернер, синхронизация или что-то ещё, ограничивающее производительность. Просто кручения бублика явно недостаточно. Если есть факт даты покупки и карта немного простояла в майнинге, также если для вас не проблема подобрать термопрокладки или заказать вентили с али - это очень выгодная покупка, даже если в нее заложены затраты на обслуживание. Если не шарите в этом - сейчас именно тот момент, когда вам вообще не стоит соваться на барахолку и покупать только новое. В крайнем случае у хорошего друга со знанием истории карты.

А про GTX10XX, 20XX и радеоны до 6000 линейки - не нужно покупать этот хлам, пожалуйста.





Спасибо за внимание!