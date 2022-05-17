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Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх

Давайте разбираться: стоит ли потраченного времени настройка и оптимизация Вашего компьютера. Каков прирост, энергопотребление, шум системы и тд.
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ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр </b>
Eще одна RTX 3070 Ti дешевле 100 тр
RTX 3060 дешевле всего в Регарде
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
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Дисклеймер: 

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Все тесты проводились в абсолютно одинаковых условиях. Статья не претендует на рекорды по разгону (в приоритете стабильная работа, низкие температуры и шум), не предусматривает использование железа по заоблачным ценам. Основа - мейнстрим железо. Не у всех есть доступ к топовым платам, видеокартам, процессорам и тд. Только среднестатистический конфиг, тем более в топах по заказам маркетплейсов как раз стоят комплектующие (за исключением блока питания и оперативной памяти), указанные в описании тестовой системы. Всё железо куплено за свои деньги и никаким производителем не занесены чемоданы за пиар.

Введение:

анонсы и реклама
Много 3070 дешевле 100тр в Регарде
Крутая 3080 почти за 100тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

Рассмотрим типичную ситуацию, которая вызывает множество споров на форумах. При покупке компьютера пользователей можно поделить на 3 типа:

1. Привезли PC в сборе, собрал сам и выставил XMP в bios и на этом всё. Не трогай раз работает. А большего мне и не надо. Как ни странно, количество таких пользователей легко переваливает за 90% из общего количества пользователей PC.

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2. Как правило, пользователь собирает себе компьютер полностью, смотрит обзоры, часто заседает на форуме, делясь опытом, или черпает информацию у других форумчан. Зачастую настраивает всё сам.

3. Гуру форумов и техноресурсов, гонят железо в щи, выжимают из него последние соки. AIO для них это прошлый век. Только кастом и только топовое железо. 

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Третью категорию мы оставим, дабы не задевать их хрупкую натуру и попробуем объяснить: что получает обычный пользователь, используя настроенное железо на каждодневной основе. Столкнем лбами староверов из первой категории и любителей настройки, экспериментов из второй. Fight!

Тестовая система:

- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия) Степпинг C0 

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- Кулер ID-Cooling SE-224-XT Black (плюс отдельно купленные крепления для LGA1700)

- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx

- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W

- SSD Kingston NV1 1TB SNVS/1000G m2

- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G NE63050019P1-190AF

- Блок питания ASUS ROG-STRIX-550G

- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG KRX0089 (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)

- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 снизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Black.

Обороты всех вентиляторов системы принудительно выставлены на 1000rpm, кулер видеокарты в автоматическом режиме, чтобы показать разницу в одинаковых условиях.

Операционная система: Windows 10 Pro 21H1 19043.1200

Драйвер Nvidia: 512.77 WHQL , 1920x1080 75Hz

Стоковые настройки: профиль памяти XMP 3200MHz 16-18-18-38 CR2 (обычно такая частота доминирует при покупке памяти), все тайминги в стоке. Bios в дефолте, лимиты по TDP процессора не менялись. Resizable BAR не включался (Так как он выключен по дефолту.). Стоковые частоты видеокарты по ядру/памяти - 1950MHz/7000MHz. (По паспорту - 1777/7000)

Разгон и оптимизированные настройки: профиль памяти ручной без XMP 3600MHz 15-17-16-35 CR1 (это почти предел для заблокированного SA на 0.95V в большинстве материнских плат на B660), оптимизированные тайминги без фанатизма. TDP выставлен на максимум для этой платы (140W), андервольт процессора на 0.75mV, андервольт видеокарты до 0.900V, частоты по ядру/памяти - 2010MHz/7500MHz, Resizable BAR включен.

Тестирование в бенчмарках:


 Aida64

 CPU-Z

 Cinebench R23

 LinX Intel edition

 Unigine heaven benchmark 4.0

 Unigine superposition benchmark


Итоговая таблица:


Тестирование в играх:


Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition

Horizon: Zero Dawn

 Cyberpunk 2077 v1.52


Итоговая таблица:

Энергопотребление и акустический комфорт системы:

В автоматическом режиме работы вентиляторов в стоке и оптимизированной системы шум отличается и слышен сразу. Естественно не в пользу стока, который в режиме простоя начинает напрягать при открытии браузера, какого-либо приложения, тем более в играх. Замеры проводились на расстоянии 30см от системного блока. Софт для одновременной нагрузки на все компоненты - OCCT 10.2 + игры (среднее):

Потребление из розетки измерить нет возможности, но можно ориентироваться на показатели TDP видеокарты и процессора в HWINFO64 (указаны пиковые значения):

ИТОГИ:

Если Вы располагаете временем для тестирования и настройки Вашего ПК, то стоит это сделать.

На 25% снижается энергопотребление при гейминге, прирост производительности в зависимости от игр и настроек от 10%, наибольший буст Вы получите по минимальному 0.1% FPSКроме этого Вы не будете сталкиваться со сбросом частот в рабочих задачах, требующих постоянной и максимальной вычислительной мощности (к примеру Blender), из-за чего время выполнения проекта сократится.

Но проводить такие манипуляции надо с умом и немного приземлённо, так как Вам может попасться не такой удачный кристалл CPU, который не сможет андервольтнуться. Видеочипы RTX 3050 тоже не одинакового качества. (об этом я писал в минутке теории вот здесь i5 12400 и здесь RTX 3050 ). По итогу Вы получаете более производительную и менее шумную систему, которая прослужит Вам на практике дольше (по крайней мере я так думаю, изучив небольшой материал Pro Hi-Tech про деградацию чипов при перепадах температур и работающих в больших диапазонах). 

PS: я не эксперт из числа входящих в лабораторию форумчан, но очень давно интересуюсь компьютерной тематикой и собираю по сарафану компьютеры для знакомых, иногда помогаю с обзорами железа для других форумов на безвозмездной основе. Принимайте данные с долей скептицизма, ошибаются все, но я старался)

PPS: 

Вопрос:

- Зачем ты поставил максимальные лимиты (140W) и андервольт процессора ( -0.75mV) ? Ну ты деревня, мог просто ограничить лимитом в 40-50W процессор и всё, ты ничего не понимаешь! Где вас таких набирают?? Да и с видеокартой не забудь так сделать, неуч!

Ответ:

- Как Вы смогли заметить, то в стоковом режиме стоит PL1 на 65W и PL2 на 125W. Ваш процессор будет работать на максимальной частоте в многопотоке лишь первые 28 секунд, после чего контроллер захочет его вернуть в рамки PL1. Соответственно сразу же будут резаться частоты в нагрузке до 3500-3700MHz на все ядра. Если Вы поставите лимит в 50W, то можете ожидать, что процессор и вовсе будет под нагрузкой в многопотоке работать на 3200-3300MHz. Именно поэтому лимиты выставляются одновременно с андервольтом. 

Спасибо за внимание! Делитесь своими результатами по оптимизации железа!

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Теги

intel asrock palit rtx разгон rtx 3050 b660 энергопотребление оптимизация 12400
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