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Дисклеймер:

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Все тесты проводились в абсолютно одинаковых условиях. Статья не претендует на рекорды по разгону (в приоритете стабильная работа, низкие температуры и шум), не предусматривает использование железа по заоблачным ценам. Основа - мейнстрим железо. Не у всех есть доступ к топовым платам, видеокартам, процессорам и тд. Только среднестатистический конфиг, тем более в топах по заказам маркетплейсов как раз стоят комплектующие (за исключением блока питания и оперативной памяти), указанные в описании тестовой системы. Всё железо куплено за свои деньги и никаким производителем не занесены чемоданы за пиар.

Введение:

анонсы и реклама Много 3070 дешевле 100тр в Регарде Крутая 3080 почти за 100тр в Регарде RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

Рассмотрим типичную ситуацию, которая вызывает множество споров на форумах. При покупке компьютера пользователей можно поделить на 3 типа:

1. Привезли PC в сборе, собрал сам и выставил XMP в bios и на этом всё. Не трогай раз работает. А большего мне и не надо. Как ни странно, количество таких пользователей легко переваливает за 90% из общего количества пользователей PC.

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2. Как правило, пользователь собирает себе компьютер полностью, смотрит обзоры, часто заседает на форуме, делясь опытом, или черпает информацию у других форумчан. Зачастую настраивает всё сам.

3. Гуру форумов и техноресурсов, гонят железо в щи, выжимают из него последние соки. AIO для них это прошлый век. Только кастом и только топовое железо.

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Третью категорию мы оставим, дабы не задевать их хрупкую натуру и попробуем объяснить: что получает обычный пользователь, используя настроенное железо на каждодневной основе. Столкнем лбами староверов из первой категории и любителей настройки, экспериментов из второй. Fight!

Тестовая система:

- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия) Степпинг C0

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- Кулер ID-Cooling SE-224-XT Black (плюс отдельно купленные крепления для LGA1700)

- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx

- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W

- SSD Kingston NV1 1TB SNVS/1000G m2

- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G NE63050019P1-190AF

- Блок питания ASUS ROG-STRIX-550G

- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG KRX0089 (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)

- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 снизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Black.

Обороты всех вентиляторов системы принудительно выставлены на 1000rpm, кулер видеокарты в автоматическом режиме, чтобы показать разницу в одинаковых условиях.

Операционная система: Windows 10 Pro 21H1 19043.1200

Драйвер Nvidia: 512.77 WHQL , 1920x1080 75Hz

Стоковые настройки: профиль памяти XMP 3200MHz 16-18-18-38 CR2 (обычно такая частота доминирует при покупке памяти), все тайминги в стоке. Bios в дефолте, лимиты по TDP процессора не менялись. Resizable BAR не включался (Так как он выключен по дефолту.). Стоковые частоты видеокарты по ядру/памяти - 1950MHz/7000MHz. (По паспорту - 1777/7000)

Разгон и оптимизированные настройки: профиль памяти ручной без XMP 3600MHz 15-17-16-35 CR1 (это почти предел для заблокированного SA на 0.95V в большинстве материнских плат на B660), оптимизированные тайминги без фанатизма. TDP выставлен на максимум для этой платы (140W), андервольт процессора на 0.75mV, андервольт видеокарты до 0.900V, частоты по ядру/памяти - 2010MHz/7500MHz, Resizable BAR включен.

Тестирование в бенчмарках:



Aida64 Aida64 Stock Optimized



CPU-Z CPU-Z Stock Optimized





Cinebench R23 Cinebench R23 Stock Optimized



LinX Intel edition LinX Intel edition Stock Optimized Stock + No limits only



Unigine heaven benchmark 4.0 Unigine heaven benchmark 4.0 Stock Optimized



Unigine superposition benchmark Unigine superposition benchmark Stock Optimized





Итоговая таблица:





Тестирование в играх:



Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition Минимальные настройки, FHD, DLSS Производительность Stock OptimizedМаксимальные настройки + RT , FHD, DLSS Качество Stock Optimized



Horizon: Zero Dawn Horizon: Zero Dawn Минимальные настройки, FHD, DLSS Производительность Stock Optimized Максимальные настройки , FHD, DLSS Качество Stock Optimized



Cyberpunk 2077 v1.52 Cyberpunk 2077 v1.52 Ультранизкие настройки, FHD, плотность толпы низкая, DLSS Ultra Perfomance, No RT Stock Optimized Средние настройки, FHD, плотность толпы средняя, DLSS Balanced, No RT Stock Optimized Максимальные настройки, FHD, плотность толпы средняя, DLSS Quality, No RT Stock Optimized Максимальный настройки, FHD, плотность толпы высокая, DLSS Quality, RT Ultra Stock Optimized





Итоговая таблица:

Энергопотребление и акустический комфорт системы:

В автоматическом режиме работы вентиляторов в стоке и оптимизированной системы шум отличается и слышен сразу. Естественно не в пользу стока, который в режиме простоя начинает напрягать при открытии браузера, какого-либо приложения, тем более в играх. Замеры проводились на расстоянии 30см от системного блока. Софт для одновременной нагрузки на все компоненты - OCCT 10.2 + игры (среднее):

Потребление из розетки измерить нет возможности, но можно ориентироваться на показатели TDP видеокарты и процессора в HWINFO64 (указаны пиковые значения):

ИТОГИ:

Если Вы располагаете временем для тестирования и настройки Вашего ПК, то стоит это сделать.

На 25% снижается энергопотребление при гейминге, прирост производительности в зависимости от игр и настроек от 10%, наибольший буст Вы получите по минимальному 0.1% FPS. Кроме этого Вы не будете сталкиваться со сбросом частот в рабочих задачах, требующих постоянной и максимальной вычислительной мощности (к примеру Blender), из-за чего время выполнения проекта сократится.

Но проводить такие манипуляции надо с умом и немного приземлённо, так как Вам может попасться не такой удачный кристалл CPU, который не сможет андервольтнуться. Видеочипы RTX 3050 тоже не одинакового качества. (об этом я писал в минутке теории вот здесь i5 12400 и здесь RTX 3050 ). По итогу Вы получаете более производительную и менее шумную систему, которая прослужит Вам на практике дольше (по крайней мере я так думаю, изучив небольшой материал Pro Hi-Tech про деградацию чипов при перепадах температур и работающих в больших диапазонах).

PS: я не эксперт из числа входящих в лабораторию форумчан, но очень давно интересуюсь компьютерной тематикой и собираю по сарафану компьютеры для знакомых, иногда помогаю с обзорами железа для других форумов на безвозмездной основе. Принимайте данные с долей скептицизма, ошибаются все, но я старался)

PPS:

Вопрос:

- Зачем ты поставил максимальные лимиты (140W) и андервольт процессора ( -0.75mV) ? Ну ты деревня, мог просто ограничить лимитом в 40-50W процессор и всё, ты ничего не понимаешь! Где вас таких набирают?? Да и с видеокартой не забудь так сделать, неуч!

Ответ:

- Как Вы смогли заметить, то в стоковом режиме стоит PL1 на 65W и PL2 на 125W. Ваш процессор будет работать на максимальной частоте в многопотоке лишь первые 28 секунд, после чего контроллер захочет его вернуть в рамки PL1. Соответственно сразу же будут резаться частоты в нагрузке до 3500-3700MHz на все ядра. Если Вы поставите лимит в 50W, то можете ожидать, что процессор и вовсе будет под нагрузкой в многопотоке работать на 3200-3300MHz. Именно поэтому лимиты выставляются одновременно с андервольтом.

Спасибо за внимание! Делитесь своими результатами по оптимизации железа!