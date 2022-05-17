Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
Дисклеймер:
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Все тесты проводились в абсолютно одинаковых условиях. Статья не претендует на рекорды по разгону (в приоритете стабильная работа, низкие температуры и шум), не предусматривает использование железа по заоблачным ценам. Основа - мейнстрим железо. Не у всех есть доступ к топовым платам, видеокартам, процессорам и тд. Только среднестатистический конфиг, тем более в топах по заказам маркетплейсов как раз стоят комплектующие (за исключением блока питания и оперативной памяти), указанные в описании тестовой системы. Всё железо куплено за свои деньги и никаким производителем не занесены чемоданы за пиар.
Введение:
Рассмотрим типичную ситуацию, которая вызывает множество споров на форумах. При покупке компьютера пользователей можно поделить на 3 типа:
1. Привезли PC в сборе, собрал сам и выставил XMP в bios и на этом всё. Не трогай раз работает. А большего мне и не надо. Как ни странно, количество таких пользователей легко переваливает за 90% из общего количества пользователей PC.
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2. Как правило, пользователь собирает себе компьютер полностью, смотрит обзоры, часто заседает на форуме, делясь опытом, или черпает информацию у других форумчан. Зачастую настраивает всё сам.
3. Гуру форумов и техноресурсов, гонят железо в щи, выжимают из него последние соки. AIO для них это прошлый век. Только кастом и только топовое железо.
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Третью категорию мы оставим, дабы не задевать их хрупкую натуру и попробуем объяснить: что получает обычный пользователь, используя настроенное железо на каждодневной основе. Столкнем лбами староверов из первой категории и любителей настройки, экспериментов из второй. Fight!
Тестовая система:
- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия) Степпинг C0
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- Кулер ID-Cooling SE-224-XT Black (плюс отдельно купленные крепления для LGA1700)
- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx
- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W
- SSD Kingston NV1 1TB SNVS/1000G m2
- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G NE63050019P1-190AF
- Блок питания ASUS ROG-STRIX-550G
- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG KRX0089 (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)
- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 снизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Black.
Обороты всех вентиляторов системы принудительно выставлены на 1000rpm, кулер видеокарты в автоматическом режиме, чтобы показать разницу в одинаковых условиях.
Операционная система: Windows 10 Pro 21H1 19043.1200
Драйвер Nvidia: 512.77 WHQL , 1920x1080 75Hz
Стоковые настройки: профиль памяти XMP 3200MHz 16-18-18-38 CR2 (обычно такая частота доминирует при покупке памяти), все тайминги в стоке. Bios в дефолте, лимиты по TDP процессора не менялись. Resizable BAR не включался (Так как он выключен по дефолту.). Стоковые частоты видеокарты по ядру/памяти - 1950MHz/7000MHz. (По паспорту - 1777/7000)
Разгон и оптимизированные настройки: профиль памяти ручной без XMP 3600MHz 15-17-16-35 CR1 (это почти предел для заблокированного SA на 0.95V в большинстве материнских плат на B660), оптимизированные тайминги без фанатизма. TDP выставлен на максимум для этой платы (140W), андервольт процессора на 0.75mV, андервольт видеокарты до 0.900V, частоты по ядру/памяти - 2010MHz/7500MHz, Resizable BAR включен.
Тестирование в бенчмарках:
Итоговая таблица:
Тестирование в играх:
Итоговая таблица:
Энергопотребление и акустический комфорт системы:
В автоматическом режиме работы вентиляторов в стоке и оптимизированной системы шум отличается и слышен сразу. Естественно не в пользу стока, который в режиме простоя начинает напрягать при открытии браузера, какого-либо приложения, тем более в играх. Замеры проводились на расстоянии 30см от системного блока. Софт для одновременной нагрузки на все компоненты - OCCT 10.2 + игры (среднее):
Потребление из розетки измерить нет возможности, но можно ориентироваться на показатели TDP видеокарты и процессора в HWINFO64 (указаны пиковые значения):
ИТОГИ:
Если Вы располагаете временем для тестирования и настройки Вашего ПК, то стоит это сделать.
На 25% снижается энергопотребление при гейминге, прирост производительности в зависимости от игр и настроек от 10%, наибольший буст Вы получите по минимальному 0.1% FPS. Кроме этого Вы не будете сталкиваться со сбросом частот в рабочих задачах, требующих постоянной и максимальной вычислительной мощности (к примеру Blender), из-за чего время выполнения проекта сократится.
Но проводить такие манипуляции надо с умом и немного приземлённо, так как Вам может попасться не такой удачный кристалл CPU, который не сможет андервольтнуться. Видеочипы RTX 3050 тоже не одинакового качества. (об этом я писал в минутке теории вот здесь i5 12400 и здесь RTX 3050 ). По итогу Вы получаете более производительную и менее шумную систему, которая прослужит Вам на практике дольше (по крайней мере я так думаю, изучив небольшой материал Pro Hi-Tech про деградацию чипов при перепадах температур и работающих в больших диапазонах).
PS: я не эксперт из числа входящих в лабораторию форумчан, но очень давно интересуюсь компьютерной тематикой и собираю по сарафану компьютеры для знакомых, иногда помогаю с обзорами железа для других форумов на безвозмездной основе. Принимайте данные с долей скептицизма, ошибаются все, но я старался)
PPS:
Вопрос:
- Зачем ты поставил максимальные лимиты (140W) и андервольт процессора ( -0.75mV) ? Ну ты деревня, мог просто ограничить лимитом в 40-50W процессор и всё, ты ничего не понимаешь! Где вас таких набирают?? Да и с видеокартой не забудь так сделать, неуч!
Ответ:
- Как Вы смогли заметить, то в стоковом режиме стоит PL1 на 65W и PL2 на 125W. Ваш процессор будет работать на максимальной частоте в многопотоке лишь первые 28 секунд, после чего контроллер захочет его вернуть в рамки PL1. Соответственно сразу же будут резаться частоты в нагрузке до 3500-3700MHz на все ядра. Если Вы поставите лимит в 50W, то можете ожидать, что процессор и вовсе будет под нагрузкой в многопотоке работать на 3200-3300MHz. Именно поэтому лимиты выставляются одновременно с андервольтом.
Спасибо за внимание! Делитесь своими результатами по оптимизации железа!
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