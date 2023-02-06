За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Введение:

@Mitradis (автор, проделавший огромную работу, достоин упоминания) - Образ созданный на основе открытого (на GitHub) ответвления проекта SLMP: Windows 11 DISM Scripts. Оптимизация образа путем удаления предустановленных пакетов программ-мусора, отключение задач обновления, отключение Защитника и другие мелкие изменения. Все это производится стандартными средствами (командами DISM, запросами CMD и изменением ключей реестра). Цель - получить естественным путем (без вмешательства в системные файлы) максимально стандартный, чистый образ с отключенными ненужными элементами. Отключенными самыми эффективными, безопасными и простыми способами, без внесения кучи бездумных и ненужных правок.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Какие основные плюсы использования скрипта DISM:

НЕ удаляет системные файлы, НЕ модифицирует их;

Производимые изменения НЕ влияют на работу сложных программ (офис, VS, Adobe и пр.);

НЕ затрагивается активация.

Весь привычный функционал ОС остается в рабочем состоянии, работают все пункты настроек.

Поддержка Английского, Китайского, Русского образов.

Полностью открытый код. Исходники есть на GitHub.

Здесь можно сразу отсечь миллионы конспирологов и параноиков aka Chimbal, которые думают, что любые сборки будут с вирусами и их naked фотки кому-то будут нужны. Вы никому не нужны, пока не владеете огромным количеством денег и властью. Скрип преобразовывает ОРИГИНАЛЬНЫЙ образ Windows 11, который легально активируется, настраивается и юзается без проблем.

реклама

Что делает скрипт:

Полное отключение Обновлений и «резервных» служб (доступна установка автономных MSU пакетов).

Полное отключение «Защитника» и его смежных служб.

Отключение обновлений Edge.

Отключение установки и удаление OneDrive.

Удаление с образа редакций кроме Pro.

Удаление с образа предустановленных пакетов-мусора программ (32 приложений и 5 компонентов).

Применение целого пакета групповых политик (63 правила).

Удаление 68 задач.

Отключение 40 служб.

Установка .NET Framework 3.5 и Direct Play.

Отключение Meltdown\Spectre патчей.

Возвращение приложения Фотографий Windows, Блокнота, Калькулятор.

Отключение индексации и всех сопутствующих процессов.

Замена меню Пуск на StartAllBack.

Отключение стандартных уведомлений.

Отключение всплывающего окна переключения языков.

Классический вид контекстного меню.

Показ скрытых файлов и расширений файлов по умолчанию.

Отключение анализа ввода и пр. настроек слежения.

Отключение вторичных логов Журнала событий.

Отключение проверки на совместимость.

Удаление лишних пунктов контекстного меню (можно включить нужное).

Удаление лишних элементов в Этот Компьютер (можно включить нужное).

Другие мелкие настройки.

Важные изменения задокументированы в справке к сборке (Пуск - Служебные - WInTool - Вопросик).

Соответственно при использовании достаточно слабого железа - часть ресурсов освобождается (конечно, если вы не решите поставить тонны разного шлака в систему). Захотели - накатили обнову, захотели - пропустили и ждете пока выкатят фикс фикса). Если же горит использовать маркет или какие-то приложения - устанавливаются без проблем.

Зачем мне это использовать:

реклама

В очередной раз упомяну, что очень небольшое количество людей при установке свежей версии операционки начинают ныть - кто-то там где-то занижает производительность или "вай-вай-вай моя прога 20 летней давности не поддерживается на моем самособранном корыте", вокруг заговор и я пойду жаловаться местной продавщице в продуктовый магазин!!! Такой бред сами знаете кто постоянно извергает из пыльного болота очумелых ручек. Но у некоторых это работа - высасывать из пальца проблемы, которые они сами себе же и создали. Впрочем, не об этом.

Система после обработки скриптом становится максимально пригодной для простого домашнего использования. Разницы в игровой производительности с оптимизированной сборкой Windows 10 от Flibustier также замечено не было. И это даже с тем учетом, что часть процессорной производительности и оперативной памяти отъедает Hyper-V и WSL, так как работаю плотно с виртуалками линьки. Ничего агрессивно не режется кривыми скриптами некоторых одарённых сборщиков и может быть установлено.

реклама

Кроме потребления ресурсов снижается и износ вашего SSD за счет отключения индексации и ещё некоторых плюшек.

Инструкция по применению скрипта очень сложна, я табуретка, что мне делать:

Все очень просто и доступно. Скачиваете последнюю версию уже обработанного скриптом образа на всем известном трекере - Microsoft Windows 11 22621.1105 Professional Version 22H2 (Updated January 2023) x64 By SLMP [RU\EN], записываете на флешку через UltraISO или Rufus и пользуетесь, не зная горя и проблем. Установка должна проводиться без подключенного интернета и компьютер после чистой установки должен быть перезагружен как минимум 2 раза. Кроме этого после установки появится годная минитула для отключения\включения нужных компонентов одним кликом. Кроме того в описании к торренту будет подробный FAQ по установке и использованию.

Что мы получаем на полностью забитой системе:

У меня установлено большое количество софта, в памяти крутятся процессы докера, несколько контейнеров, 2 браузера с более чем 40 вкладками и тд. Список можно продолжать. И я спокойно могу запустить что-то погамать в перерыве или на обеде и не потеряю никакого экспириенса от использования системы. С предыдущими сборками у меня в той или иной степени всегда возникали проблемы, затупы и тд. А перепробовано было множество вариантов - начиная от максимальных упилков и заканчивая чистым оригинальным образом без каких-либо правок.

Прошу заметить - у вас ситуация будет намного лучше, так как не будет софта, дико жрущего оперативку. Для игровой сборки данная система будет идеальна. Разве что, если у вас подключен Game Pass - магазин и прилагу Xbox надо будет поставить ручками.

Итоги:

Собственно, а зачем это здесь? По одной простой причине - распостранить отличные идеи, которые могут упростить жизнь многим, поблагодарить автора за безупречное описание всех функций и за проделанную работу. Меня очень сложно удивить по поводу качественно сделанных сборок, но эта - единственная, которая помогла наконец-то переступить через себя и перейти на свежую поделку от индусов.

Спонсоры: В этот раз за рекламу Windows 11 сам Билл Гейтс прислал мне подарок. Да, он уже не глава компании. Я конечно не привередливый, рассчитывал на более ценный подарок. Но еда, она и в Африке еда. Тем более подарок аутентичный, сделанный грязными ручками настоящих индусов. От настоящих разработчиков настоящему фанату.

Спасибо за внимание!