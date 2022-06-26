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M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя

Посмотрим на один из самых популярных накопителей от Kingston, выделим все плюсы и минусы данной модели. А главное, ответим на вопрос: есть ли смысл покупать более дорогие модели?
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Введение:

Как бы Вы не противились, но прогресс не стоит на месте и одни технологии сменяют другие. Но для массового распространения необходим захват тем или иным продуктом массового рынка, иначе пусть и перспективный, но дорогой в реализации интерфейс/технология/формат так и останется уделом энтузиастов. За последние годы мы перешли с жестких дисков на Sata SSD  и буквально недавно NVMe захватил массовый рынок. 

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Однозначным плюсом формата M.2 для меня стала компактность и отсутствие лишних проводов в корпусе. Однако не стоит забывать про HDD, они и в дальнейшем будут востребованы для файлопомоек, хранилищ контента, фото, Nas и тд. Также, в очередной раз напомню - в любом материале не будет никакой рекламы. Любые девайсы куплены либо за свои деньги, либо предоставлены друзьями.

Тестирование:

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Стоит начать с того, что для удешевления накопителя как обычно решили порезать SLC-кеш по максимуму. Не вижу никакой проблемы, если Вы не работаете с большим количеством контента и время копирования контента для Вас критично. Данный SSD можно назвать бюджетным и он не претендует на лавры топовых моделей. К слову, при обычном использовании, перепробовав большое количество бюджетных и не очень накопителей от 2.5 SSD Sata до NVMe PCIEx4Gen, разницы я не почувствовал в обычных кейсах использования. Вы должны знать - под какие конкретные задачи выбирается тот или иной накопитель.

Комплект, как обычно, у Kingston аскетичен. Ничего лишнего: накопитель, упаковка. 

Тесты:

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Один из самых актуальных тестов при обычном использовании среднестатистическим пользователем. С одной стороны, ворочать большими объемами у Вас вряд ли получится, если накопитель будет единственным в системе. Скорости типичные для большинства накопителей этого класса.

Тест скорости пустого/заполненного SSD

Далее посмотрим на синтетику:

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Тесты температур с радиатором и без него:Использовался один из самых недорогих от JonsboС радиатором/без радиатора

А вот температуры не очень порадовали. Если делать повторный тест с копированием файлов, то 81 градус - не предел, накопитель дальше разогревается до 84 градусов, однако, троттлинга и падения температур нет. A2000 и KC2500 при работе без радиатора показывали 71 и 69 градусов соответственно. Мой основной Kingston NV1 1Tb на QLC показывал максимум 73 градуса.

При обычном использовании - гейминг, работа и тд, температуры не превышают 50 градусов без радиатора, что очень неплохо. Если вы планируете гонять постоянно немаленькие объёмы и у Вас плохо продуваемый корпус, то без радиатора не обойтись.

Итоги:

Что мы получаем в сухом остатке? Контроллер Phison PS5013-E13T, который часто ставится в недорогие SSD. Отсутствие DRAM-буфера, высоковатые температуры при копировании файлов, но неплохие скорости как в стоке, так и в заполненном состоянии. Нет рандома с типом памяти, по крайней мере не встречалась инфа, что 500GB модели оснащались QLC памятью, только TLC. А вот для 1-2Tb, к сожалению, моделей это норма. При заполнении скорости ощутимо падают.

Стоимость на сегодня - опять вызывает вопросы. Данный накопитель можно было ухватить за 3500 руб., мне он достался за 3100 руб. На данный момент цена приблизилась к 4000 руб, что не вполне укладывается в определение бюджетной модели. Однако, если мы посмотрим, что предлагается в данном ценовом диапазоне - вариантов мало. Если вы не испытываете предрассудков, можно взять NVMe Netac. Если бы передо мной стоял выбор и можно было потратить лишние 200-300 рублей, взял бы вариант от WD.

Как бюджетный накопитель NVMe начального уровня - пойдет, но не ждите от него чудес. По прогнозам цены на накопители должны снизиться и если замена/апгрейд не горят, то я бы лучше немного подождал. Может и 1TB модели будут по вменяемым ценам.

Спасибо за внимание!



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