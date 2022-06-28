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Дисклеймер:

Понесла меня судьба для покупки видеокарты к знакомому майнеру, который начал распродавать свои драгоценные карты. Мне понадобилась недорогая карточка для дачного компа. Смысла покупать новую нет, а для корча на Xeon - будет самое то. Причем с немаленьким дисконтом - 10500 рублей. При беглом осмотре я ухватил EVGA GTX 1660 Ti SC Ultra Gaming 6Gb. Однако не заметил маленький нюанс. Но об этом ниже.

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Разборка видеокарты:

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Дело в том, что как в русскоязычном, так и в англоязычном сегменте не найти видео-фото данной модели. Разборка и обзор компонентной базы в досточном количестве есть для других вариаций:

EVGA GeForce GTX 1660 Ti XC Black EVGA GeForce GTX 1660 Ti XC Ultra EVGA GeForce GTX 1660 Super SC Ultra Мало того, что можно запутаться в нейминге, так и ещё позиционирование по цене достаточно странное для данной линейки. Сколько бы Vik-On не обсасывал Evga, но у них случались и ранее очень неприятные фейлы с теми же 1070/1080 FTW3 и тд. Что мы видим выше на скринах с разбором карт: 1660 Ti XC Black - шикарная 2.75 слотовая однокулерка, которую очень тяжело достать. Пластина с термопрокладками на VRM и памяти, для 120-130W карты большего и не надо. XC Ultra считается самой жирной версией, к ней вопросов нет, температуры отличные. Далее мы видим более свежую 1660 Super SC Ultra Gaming. 4мм!! термопрокладки на нижних банках памяти и 8-мм!!!! бутерброд на боковых банках. Такого я не видел нигде, но морально был готов, так как печатная плата отличная, вентили производительные - задачи перед ней стоять будут плёвые. Может не зря нельзя найти обзор EVGA GTX 1660 Ti SC Ultra Gaming с разбором системы охлаждения? Да, не зря.

Раскручиваем винты и видим следующую картину:

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Охлад с двумя 10-мм теплотрубками, впаянными в медную площаку для теплоотвода от GPU, полная копия версии 1660 Super. Ничего особенного. Но потом я немного опешил и не увидел ни пластины для охлада VRM и банок памяти, ни каких-либо вообще термопрокладок. Сначала закрались сомнения, что мой дружок перекинул всё на другую карту, но верится в это с трудом, так как никаких следов от установленных радиаторов и термопрокладок там не было. Тем более стояла пломба, которую в данном случае найти нельзя на Aliexpress, сделана она из очень прочного материала и убирается с трудом. Стандартная доска со всеми пустыми посадочными. Да, вы скажете - раньше бОльшая часть плат была только с охладом GPU. Вентилияторы эти зоны худо-бедно обдувают и ладно.

Карта майнила в отличных условиях в отдельном помещении около 2-х лет, но стоит понимать - как бы Вам фермер не расписывал про грядки со своими помидорами, невозможно будет проверить в каких условиях работали карточки. К товарищу у меня претензий не было, так как часто к нему наведывался. Как можно заметить - чипы памяти от Micron не потемнели, печатная плата выглядит как новая:

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Не каждый продавец даст Вам разобрать видеокарту, чтобы проверить состояние памяти, чипа, на отсутствие пайки и ремонта. И там вы можете в запущенных случаях увидеть следующее:

К слову - это не самый тяжелый случай. Термопаста была в более-менее нормальном состоянии, немного загустевшая, но в этом нет ничего страшного. Евга часто на ней не экономит и не ляпает посредственный термоинтерфейс.

Первый запуск:

Далее меня ждало второе разочарование. До установки драйверов уже было слышно, что вентиляторы в не самом хорошем состоянии и издают периодическое шуршание. После установки драйверов активируется режим Zero RPM и начинает залипать. Вентиляторы при низких температурах хотят стартануть, раскручиваясь до 300-400 оборотов и останавливаются. Постоянно и циклично, что очень сильно раздражает. Дрова были почищены через DDU, новые поставлены через NVCleanstall. Может это баг? Подумал я и поставил фирменный софт от EVGA - Precision x1. Та же петрушка. Запускаю Superposition, вентили всё-таки раскручиваются до 2300 оборотов с вибрацией и ненормальным шуршанием и металлическими призвуками. Ладно. Разберу карту ещё раз, достану коннектор - мало ли неплотный прижим. Алилуя!! Вентили ушли в Zero RPM. Пора прогнать бенчи и посмотреть на температуры. Запуск, нагрузка и опять залипание. Только я решил записать на камеру эти звуки и поведение, как вентили начинают скрежетать и клинить, внешняя подсветка в корпусе начала мерцать. Выключаем всё это недоразумение со слезами разочарования на глазах.

Причины:

После всей этой вакханалии я решил более детально посмотреть на состояние видеокарты. И судя по всему, зацепка нашлась. Но это не точно.

Два возможных варианта: а) видеокарту либо уронил, либо повредил при демонтаже из рига владелец. б) изначально при транспортировке из Европы было повреждение, так как владелец заказывал ОЕМ карточки в пакетиках.

Хорошая концовка:

Майнер Ваш друг и без вопросов готов заменить дефектную карточку на аналогичную/другого вендора/вернуть деньги и тд. Именно такой сценарий мне доступен. Предложено было взять или супер версию EVGA или Ventus от MSi. Был выбран иной вариант - 1660 Palit Dual, которая лежала нераспакованной, взятой за копейки корешем на ликвидации офиса. По итогу 8500 и карточка в руках. Данный сценарий для Вас маловероятен.

Плохая концовка:

Вы не шарите и загорелись глаза, когда удалось найти интересное предложение по низу рынка, выгода застилает глаза пеленой. Если не удосужились проверить карту, температуры, шум вентилей у майнера, барыги, майнера под прикрытием геймера и тд, то в 99 процентах случаев при возникновении дефектов, неработоспособности и тд, продавец не будет брать трубку, сменит профиль на авито, пошлет в пешее эротическое путешествие и тд. Кроме того, даже если Вы шарите - следы пайки на картах не сможете заметить, как и банки, которые возможно менялись, гретый чип и тд. Хотя неумелых прогреваторов можно сразу словить на пожелтевшей наклейке с серийником после высоких температур и тд. Нюансов очень много и это не ограничивается статейкой на 7 пунктов " Как не купить видюху из ада у барыг". Вам очень повезет, если неисправны только вентиляторы или просто нужно поменять термоинтерфейсы, в остальных случаях - полная потеря денег либо дорогостоящий ремонт.

Небольшая ремарка про карточки EVGA и не только:

Какая бы приятная цена на видеокарту не стояла, но лучше стоит рассматривать модели, которые более-менее широко представлены на нашем рынке. Соответственно и по ремонту всё ещё хуже. Да, стандартные банки или кондёры и тд вам поменяют, но найти оригинальные вентили практически нереально на месте. Оригинальный комплект с Aliexpress идет по стоимости от 1600-2000 руб., а брать нонейм поделки, которые проработают пару месяцев - не вариант. То же и касается других малораспространенных вендоров на Вашем локальном рынке.

Вывод:

Мораль сей басни такова - скупой платит дважды. Если вы не шарите в том, как отличить видеокарты после майнинга, не умеете мониторить адекватых продавцов среди тонны барыг, не имеете знакомых, которые в случае чего могут пойти навстречу, то подкопите на новую карточку или б.у. на гарантии, которая недолго использовалась. Даже опытные ребята не смогут в 100 процентах случаев отличить нормальную карту от палёной.

Спасибо за внимание! Делитесь опытом покупки палёных и отвальных карт)