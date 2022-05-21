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Дисклеймер:

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Тестирование операционных систем проводится в одинаковых условиях при идентичном наборе программ, драйверов и железа. Перед каждым запуском того или иного бенчмарка производится очистка cache в оперативной памяти для адекватного сравнения систем. План электропитания - высокая производительность. Минимальное и максимальное состояние процессора - 100%. Все энергосберегайки отключены. Установка драйвера Nvidia производилась через NvCleanstall (только панель управления и драйверы, отключена телеметрия).

Правки, применённые к каждой системе:

Отключена телеметрия и синхронизация

Отключен Контроль учётных записей

Отключен фикс Meltdown и Spectre

Отключены WSearch, SysMain и ReadyBoot

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За неимением адекватного количества тестов на тему сравнения разных редакций Windows, решено было проверить влияние на производительность системы в бенчмарках, рабочих задачах и играх. Касательно версии LTSC был осознанно сделан выбор в пользу более свежей редакции, так как уже устаревшие версии имеют ограничения по запуску некоторых игр, программ и тд. Система нужна нам в первую очередь для максимально комфортного использования, а не для выжимания пары fps в угоду совместимости.

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Участники тестирования:

- Windows 10 Enterprise LTSC x64 19044.1706

- Windows 10 Pro 21H1 x64 19043.1200

Тестовая система:

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- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия) Степпинг C0

- Кулер ID-Cooling SE-224-XT Black (плюс отдельно купленные крепления для LGA1700)

- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx

- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W

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- SSD Kingston NV1 1TB m2

- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G

- Блок питания ASUS ROG STRIX 550G

- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)

- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 внизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Black.

Драйвер Nvidia: 512.77 WHQL , 1920x1080 75Hz

Тесты:

1. Время загрузки системы.

2. Количество процессов в оперативной памяти.

3. Aida 64 Cache\Memory

4. CPU-Z

5. Cinebench R23

6. Unigine Heaven 4.0

7. Unigine Superposition

Игры:

1. Shadow of The Tomb Rider Definitive Edition

2. Cyberpunk 2077 v 1.52

3. Watch Dogs: Legion v 1.5.6

4. World of Tanks enCore RT

Результаты бенчмарков: слева LTSC, справа PRO

1. Время загрузки системы: LTSC 12.1 сек, PRO 12.7 сек.

2. Процессы в памяти после включения на холодную:

LTSC\PRO

3. Aida 64:

LTSC\PRO

4. CPU-Z:

LTSC\PRO

5. Cinebench R23:

LTSC\PRO

6. Unigine Heaven 4.0:

LTSC\PRO

7. Unigine Superposition:

LTSC\PRO

Результаты в играх:

1. Shadow of The Tomb Rider Definitive Edition:



720p, Low, No RT, No DLSS 720p, Low, No RT, No DLSS LTSC PRO



1080p, High, No RT, No DLSS 1080p, High, No RT, No DLSS LTSC PRO



1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Quality 1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Quality LTSC PRO





2. Cyberpunk 2077 v 1.52:



720p, Low, No RT, No DLSS 720p, Low, No RT, No DLSS LTSC\PRO



1080p, High, No RT, No DLSS 1080p, High, No RT, No DLSS LTSC\PRO



1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Quality 1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Quality LTSC\PRO





3. Watch Dogs: Legion v 1.5.6:



720p, Low, No RT, No DLSS 720p, Low, No RT, No DLSS LTSC\PRO



1080p, High, No RT, No DLSS 1080p, High, No RT, No DLSS LTSC\PRO



1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Quality 1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Quality LTSC\PRO





4. World of Tanks enCore RT:



720p, Low, No RT 720p, Low, No RT LTSC\PRO



1080p, Medium, No RT, No DLSS 1080p, Medium, No RT, No DLSS LTSC\PRO



1080p, Ultra, RT Ultra 1080p, Ultra, RT Ultra LTSC\PRO





Итоги:

Честно говоря, я ожидал увидеть другие результаты на фоне некоторых комментариев на разных форумах и в некоторых немногочисленных видео. Возможно, ранее разница между LTSC (17763.1577), PRO 1909 (18363.1556), LTSB 14393 1607, Pro 2004 была заметна. Какие-то результаты будут отличаться в пользу слабых систем с недостатком оперативной памяти, старым процессором и видеокартой, в которых количество процессов в системе критично. Также баталии на форумах связаны с настройкой, ведь если Ваша система завалена огромным количеством софта в автозагрузке, какую бы сборку Вы не поставили, всё будет работать из рук вон плохо.

Возможно комментаторы спросят, а почему ты не тестировал 1607, 1809 и тд. Во-первых: если я захочу покататься на выходных через GamePass в Forza Horizon 5, то требования по сборке следующие - Windows 10 version 1903 и старше (LTSB/C не поддерживаются). Часть рабочего софта не работает как надо. Разработчики игр искусственно и намеренно могут ограничивать поддержку минимальной свежей версией. Конечно, можно перейти на более старую версию, а может и вообще кардинально спуститься. Что эта 10-ка самая актуальная, можно на 8.1 перейти или на суперстабильную 7-ку. Но я не сторонник архаизации любых процессов.

Бонус: касательно недолгого опыта использования Windows 11. Она понравилась мне плавными анимациями, немного переработанным интерфейсом, но выбесила новой панелью управления и неинтуитивным изменением настроек, неработоспособностью некоторого софта. Плюс к этому нужно ждать допиливания до нормального состояния. Но, для пользователей с камнями 12 поколения от Intel с P\E ядрами и DDR5 памятью, это, можно сказать, необходимость. Планировщик там работает лучше, чем в ранних версиях Windows.

Если Вы всё-таки не согласны со мной, возможно у Вас сохранились скриншоты сравнения редакций и ощутимой разницей в производительности, может у кого-то есть ссылки на видеосравнение, то обязательно жду в комментах ссылки. Да и как обычно, можете подкинуть интересную и наболевшую тему по железу, по которой я смогу сделать дать свое мнение и тесты.

Спасибо за внимание!