Какую редакцию Windows 10 выбрать - LTSC vs PRO в играх и бенчмарках
Дисклеймер:
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Тестирование операционных систем проводится в одинаковых условиях при идентичном наборе программ, драйверов и железа. Перед каждым запуском того или иного бенчмарка производится очистка cache в оперативной памяти для адекватного сравнения систем. План электропитания - высокая производительность. Минимальное и максимальное состояние процессора - 100%. Все энергосберегайки отключены. Установка драйвера Nvidia производилась через NvCleanstall (только панель управления и драйверы, отключена телеметрия).
Правки, применённые к каждой системе:
- Отключена телеметрия и синхронизация
- Отключен Контроль учётных записей
- Отключен фикс Meltdown и Spectre
- Отключены WSearch, SysMain и ReadyBoot
За неимением адекватного количества тестов на тему сравнения разных редакций Windows, решено было проверить влияние на производительность системы в бенчмарках, рабочих задачах и играх. Касательно версии LTSC был осознанно сделан выбор в пользу более свежей редакции, так как уже устаревшие версии имеют ограничения по запуску некоторых игр, программ и тд. Система нужна нам в первую очередь для максимально комфортного использования, а не для выжимания пары fps в угоду совместимости.
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Участники тестирования:
- Windows 10 Enterprise LTSC x64 19044.1706
- Windows 10 Pro 21H1 x64 19043.1200
Тестовая система:
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- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия) Степпинг C0
- Кулер ID-Cooling SE-224-XT Black (плюс отдельно купленные крепления для LGA1700)
- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx
- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W
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- SSD Kingston NV1 1TB m2
- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G
- Блок питания ASUS ROG STRIX 550G
- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)
- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 внизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Black.
Драйвер Nvidia: 512.77 WHQL , 1920x1080 75Hz
Тесты:
1. Время загрузки системы.
2. Количество процессов в оперативной памяти.
3. Aida 64 Cache\Memory
4. CPU-Z
5. Cinebench R23
6. Unigine Heaven 4.0
7. Unigine Superposition
Игры:
1. Shadow of The Tomb Rider Definitive Edition
2. Cyberpunk 2077 v 1.52
3. Watch Dogs: Legion v 1.5.6
4. World of Tanks enCore RT
Результаты бенчмарков: слева LTSC, справа PRO
1. Время загрузки системы: LTSC 12.1 сек, PRO 12.7 сек.
2. Процессы в памяти после включения на холодную:
3. Aida 64:
4. CPU-Z:
5. Cinebench R23:
6. Unigine Heaven 4.0:
7. Unigine Superposition:
Результаты в играх:
1. Shadow of The Tomb Rider Definitive Edition:
2. Cyberpunk 2077 v 1.52:
3. Watch Dogs: Legion v 1.5.6:
4. World of Tanks enCore RT:
Итоги:
Честно говоря, я ожидал увидеть другие результаты на фоне некоторых комментариев на разных форумах и в некоторых немногочисленных видео. Возможно, ранее разница между LTSC (17763.1577), PRO 1909 (18363.1556), LTSB 14393 1607, Pro 2004 была заметна. Какие-то результаты будут отличаться в пользу слабых систем с недостатком оперативной памяти, старым процессором и видеокартой, в которых количество процессов в системе критично. Также баталии на форумах связаны с настройкой, ведь если Ваша система завалена огромным количеством софта в автозагрузке, какую бы сборку Вы не поставили, всё будет работать из рук вон плохо.
Возможно комментаторы спросят, а почему ты не тестировал 1607, 1809 и тд. Во-первых: если я захочу покататься на выходных через GamePass в Forza Horizon 5, то требования по сборке следующие - Windows 10 version 1903 и старше (LTSB/C не поддерживаются). Часть рабочего софта не работает как надо. Разработчики игр искусственно и намеренно могут ограничивать поддержку минимальной свежей версией. Конечно, можно перейти на более старую версию, а может и вообще кардинально спуститься. Что эта 10-ка самая актуальная, можно на 8.1 перейти или на суперстабильную 7-ку. Но я не сторонник архаизации любых процессов.
Бонус: касательно недолгого опыта использования Windows 11. Она понравилась мне плавными анимациями, немного переработанным интерфейсом, но выбесила новой панелью управления и неинтуитивным изменением настроек, неработоспособностью некоторого софта. Плюс к этому нужно ждать допиливания до нормального состояния. Но, для пользователей с камнями 12 поколения от Intel с P\E ядрами и DDR5 памятью, это, можно сказать, необходимость. Планировщик там работает лучше, чем в ранних версиях Windows.
Если Вы всё-таки не согласны со мной, возможно у Вас сохранились скриншоты сравнения редакций и ощутимой разницей в производительности, может у кого-то есть ссылки на видеосравнение, то обязательно жду в комментах ссылки. Да и как обычно, можете подкинуть интересную и наболевшую тему по железу, по которой я смогу сделать дать свое мнение и тесты.
Спасибо за внимание!
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