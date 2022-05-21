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Какую редакцию Windows 10 выбрать - LTSC vs PRO в играх и бенчмарках

В сети уже несколько лет можно найти споры по поводу различий в скорости работы различных редакций Windows. Попробуем проверить на практике заявления форумных воинов.
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Дисклеймер: 

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Тестирование операционных систем проводится в одинаковых условиях при идентичном наборе программ, драйверов и железа. Перед каждым запуском того или иного бенчмарка производится очистка cache в оперативной памяти для адекватного сравнения систем. План электропитания - высокая производительность. Минимальное и максимальное состояние процессора - 100%. Все энергосберегайки отключены. Установка драйвера Nvidia производилась через NvCleanstall (только панель управления и драйверы, отключена телеметрия).

Правки, применённые к каждой системе:

  • Отключена телеметрия и синхронизация
  • Отключен Контроль учётных записей
  • Отключен фикс Meltdown и Spectre
  • Отключены WSearch, SysMain и ReadyBoot
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За неимением адекватного количества тестов на тему сравнения разных редакций Windows, решено было проверить влияние на производительность системы в бенчмарках, рабочих задачах и играх. Касательно версии LTSC был осознанно сделан выбор в пользу более свежей редакции, так как уже устаревшие версии имеют ограничения по запуску некоторых игр, программ и тд. Система нужна нам в первую очередь для максимально комфортного использования, а не для выжимания пары fps в угоду совместимости.

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Участники тестирования:

- Windows 10 Enterprise LTSC x64 19044.1706

- Windows 10 Pro 21H1 x64 19043.1200

Тестовая система:

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- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия) Степпинг C0 

- Кулер ID-Cooling SE-224-XT Black (плюс отдельно купленные крепления для LGA1700)

- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx

- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W

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- SSD Kingston NV1 1TB m2

- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G

- Блок питания ASUS ROG STRIX 550G

- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)

- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 внизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Black.

Драйвер Nvidia: 512.77 WHQL , 1920x1080 75Hz

Тесты:

1. Время загрузки системы.

2. Количество процессов в оперативной памяти.

3. Aida 64 Cache\Memory

4. CPU-Z

5. Cinebench R23

6. Unigine Heaven 4.0

7. Unigine Superposition

Игры:

1. Shadow of The Tomb Rider Definitive Edition

2. Cyberpunk 2077 v 1.52

3. Watch Dogs: Legion v 1.5.6

4. World of Tanks enCore RT

Результаты бенчмарков: слева LTSC, справа PRO

1. Время загрузки системы: LTSC 12.1 сек, PRO 12.7 сек.

2. Процессы в памяти после включения на холодную:

LTSC\PRO

3. Aida 64:

LTSC\PRO

4. CPU-Z:

LTSC\PRO

5. Cinebench R23:

LTSC\PRO

6. Unigine Heaven 4.0:

LTSC\PRO

7. Unigine Superposition:

LTSC\PRO

Результаты в играх:

1. Shadow of The Tomb Rider Definitive Edition:


 720p, Low, No RT, No DLSS

 1080p, High, No RT, No DLSS

 1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Quality


2. Cyberpunk 2077 v 1.52:


 720p, Low, No RT, No DLSS

 1080p, High, No RT, No DLSS

 1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Quality


3. Watch Dogs: Legion v 1.5.6:


 720p, Low, No RT, No DLSS

 1080p, High, No RT, No DLSS

 1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Quality


4. World of Tanks enCore RT:


 720p, Low, No RT

 1080p, Medium, No RT, No DLSS

 1080p, Ultra, RT Ultra


Итоги:

Честно говоря, я ожидал увидеть другие результаты на фоне некоторых комментариев на разных форумах и в некоторых немногочисленных видео. Возможно, ранее разница между  LTSC (17763.1577), PRO 1909 (18363.1556), LTSB 14393 1607, Pro 2004 была заметна. Какие-то результаты будут отличаться в пользу слабых систем с недостатком оперативной памяти, старым процессором и видеокартой, в которых количество процессов в системе критично. Также баталии на форумах связаны с настройкой, ведь если Ваша система завалена огромным количеством софта в автозагрузке, какую бы сборку Вы не поставили, всё будет работать из рук вон плохо. 

Возможно комментаторы спросят, а почему ты не тестировал 1607, 1809 и тд. Во-первых: если я захочу покататься на выходных через GamePass в Forza Horizon 5, то требования по сборке следующие - Windows 10 version 1903 и старше (LTSB/C не поддерживаются). Часть рабочего софта не работает как надо. Разработчики игр искусственно и намеренно могут ограничивать поддержку минимальной свежей версией. Конечно, можно перейти на более старую версию, а может и вообще кардинально спуститься. Что эта 10-ка самая актуальная, можно на 8.1 перейти или на суперстабильную 7-ку. Но я не сторонник архаизации любых процессов. 

Бонус: касательно недолгого опыта использования Windows 11. Она понравилась мне плавными анимациями, немного переработанным интерфейсом, но выбесила новой панелью управления и неинтуитивным изменением настроек, неработоспособностью некоторого софта. Плюс к этому нужно ждать допиливания до нормального состояния. Но, для пользователей с камнями 12 поколения от Intel с P\E ядрами и DDR5 памятью, это, можно сказать, необходимость. Планировщик там работает лучше, чем в ранних версиях Windows. 

Если Вы всё-таки не согласны со мной, возможно у Вас сохранились скриншоты сравнения редакций и ощутимой разницей в производительности, может у кого-то есть ссылки на видеосравнение, то обязательно жду в комментах ссылки. Да и как обычно, можете подкинуть интересную и наболевшую тему по железу, по которой я смогу сделать дать свое мнение и тесты.

Спасибо за внимание! 

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