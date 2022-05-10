Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки

Небольшой юзер экспириенс для тех, кто хочет сделать свой процессор холоднее, обороты кулера меньше и улучшить аккустический комфорт.
[ ] для раздела Блоги
34
RTX 3060 Gigаbyte Gaming дешевле 70тр
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Усмиряем Intel Core i5 12400. Даунвольт.

Данный материал не претендует на обилие тестов и графиков, но поможет разобраться обычному среднестатистическому юзеру без минимального вмешательства в систему и дополнительных знаний.

реклама

В наше неспокойное время появился неплохой шанс обновить свои старенькие камни от Intel древних поколений до актуальных, используя курс на низах рынка. Практически все топы маркетплейсов занимают свежие Core i3 12100 и Core i5 12400, показывающие очень неплохое соотношение цена\производительность. 

Обновив свое железо, первым делом я принялся настраивать всё на тихую и главное стабильную работу, чтобы в дальнейшем только переустанавливать по необходимости Windows и всё. Кроме любви к тишине имеется и довольно тесный корпус.

анонсы и реклама
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Тестовая система:

- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия)

реклама

- Кулер ID-Cooling SE-224-XT Basic (плюс отдельно купленные крепления для LGA1700)

- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx

- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W

- SSD Kingston NV1 1TB SNVS/1000G m2

реклама

- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G NE63050019P1-190AF

- Блок питания ASUS ROG-STRIX-550G

- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG KRX0089 (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)

- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 снизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Basic.


 Внешний вид системы

реклама

Немного теории:

Существует две ревизии процессоров Intel Core i5-12400 и Intel Core i5-12400F - H0 и C0. H0 представляет собой маленький кристалл без E-ядер, C0 - большой кристалл с отключенными E-ядрами (отбраковка от старшего 12600K). Никакой разницы в производительности между двумя ревизиями нет. Также в H0 велика вероятность использования термопасты под крышкой, C0 - припоя. Площадь теплосъема больше. Кроме того по сообщениям некоторых порталов даунвольтингу поддаются далеко не все камни, просто игнорируя снижение Vcore, реагируя на это моментальным снижением частот. 

Сразу же отмечу, что ко мне в руки попал камень именно C0 ревизии, который без проблем реагировал на понижение вольтажа оффсетом. 

Цели: 

Наша главная задача - снизить энергопотребление процессора, улучшить аккустический комфорт. Можно сослаться на многочисленные тесты данного процессора под боксовым кулером и заметить, что при рендеринге в Blender мы получаем до 100W потребления , которые сопровождаются мгновенным скачком температур до 100 градусов и последующим троттлингом. И это мы говорим про открытый стенд. Небольшой корпус ещё больше усугубит температуры. Если вкупе с этим используется материнская плата со слабенькой подсистемой питания без радиаторов, то результат и вовсе будет плачевным.

Даунвольтинг:

1. Первым делом заходим в BIOS (нажимая кнопку DEL при включении компьютера). Пример на основе материнской платы Asrock B660M Pro RS.

2. Заходим в раздел OC Tweaker. Выставляем лимиты на максимум (в данном случае 140W). На вашей плате другого производителя цифры могут отличаться как в меньшую, так и в большую сторону. Далее идем в подраздел управления вольтажами.

3. В зависимости от удачности кристалла и ревизии выставляем значение оффсета в минус. Я бы рекомендовал начать с значения в минус 30-40mV. Сохраняем настройки идем тестировать стабильность в LinX, Prime95 и тд. Тот же CinebenchR23, Blender и тд. В фоне запускаем мониторинг частот и температур HWinfo64, желательно самую последнюю версию. 

PS: ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ момент. Обязательно при тестах в любых бенчмарках\программах\играх проверяйте частоту, которая отображается в мониторинге HWinfo64. Она не должна снижаться под нагрузкой. Также стабильная частота не означает то, что вы правильно все сделали. Обязательно проверьте какие цифры выдает CinebenchR23 или CPU-Z. Цифры не должны быть ниже, чем на скриншотах ниже. Отклонение в меньшую сторону может быть не более 5-7 процентов. 

4. В конкретном случае на своем процессоре я остановился на значении минус 75mV. Стабильность была и при минус 85mV. Но лучше накинуть немного и быть спокойным. 

ИТОГ: В самых ресурсоемких бенчмарках по примеру LinX и Prime (и задачах с инструкциями AVX512) мы получаем максимум 72W, которые вы кроме бенчмарков нигде больше не увидите.

Cinebench23 - максимум 64W. Про игры и говорить не приходится, особенно учитывая опыт использования горячих и жрущих Core i5 11400\11500 и тд. Настройки были выставлены на минимум для максимального использования процессора.

Doom 2016 и Battlefield 2042. Cyberpunk к этому времени не докачался. Но без какой-нибудь 3090 и тестировать нет смысла.

Аккустический комфорт и работа системы охлаждения:

Обороты вентиляторов системы в простое в районе 400-500rpm. Да, я учитываю, что стоят вентиляторы не за 3 копейки, но можно вполне использовать Arctic P12\F12, что по уровню шума будет всего-то чуть громче, а разница в цене - ощутима. В нагрузке ситуация практически не меняется. Как всегда основным источником шума будет видеокарта. Но и здесь мне удалось добиться неплохих результатов, о чем я расскажу в следующий раз. 

Использовать такую простую настройку естественно можно в любом корпусе и с любым кулером, так как хороший даунвольт всегда полезен и при должном подходе никак не влияет на производительность, а только улучшает экспириенс от использования системы. 

Спасибо за внимание!

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel asrock охлаждение b660 core i5 12400 даунвольтинг
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
10
Главные игры мая 2022 года
21
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
18
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
13
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI
9

Интересные материалы

Главные игры мая 2022 года
7 мая 2022 21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
27 апреля 2022 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск ответил на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
38
Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
11
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
78
Новые радиаторы для оперативной памяти Zalman получили RGB подсветку и совместимы с DDR5
+
Известный майнер рассказал о приходе криптозимы – доходность видеокарт обвалилась в ожидании POS
9
Криптозима наступила – Биткоин продолжает дешеветь, утягивая на дно весь рынок криптовалют
27
Пост Rockstar про анонс GTA 6 собрал рекордные 600 тыс. лайков
6
В 2023 году AMD выпустит процессор с интегрированной графикой уровня дискретной GeForce RTX 3060
7
Криптовалюта Chia через год после волны хайпа прозябает в забвении и стоит менее 50 долларов
35
«Видеокарта» с тремя процессорами Xeon: энтузиаст разобрал ускоритель Intel VCA2
2
Mercedes-Benz вводит в использование автопилот третьего уровня для жителей Германии
+
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 31 000р
23
Курс Биткоина обвалился до $33 500, а индекс доверия упал до отметки «экстремального страха»
16
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – скидки на серию GeForce RTX 3000 доходят до 45 000р
17
Дмитрий Рогозин пригрозил Илону Маску за поставки Starlink в полк Азов, но миллиардер отшутился
23
Для ролевой игры в мире киберпанка Decimated выйдет демоверсия
+
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в Европе почти достигли рекомендованных
9
Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
7
Недорогие геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – Core i5-11600K скинул 40% за неделю
10
Leadtek выпустила видеокарту GeForce RTX 3050 с несвойственным для таких карт вентилятором
9

Популярные статьи

Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
104
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
42
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
91
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
10
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
34

Сейчас обсуждают

Listoman
17:40
Да никто от неё ничего и не ждал, ибо разгон памяти даёт ей ~4% производительности, а разница даже с 3080ti составляет 10-40%)
Новая видеокарта Radeon RX 6950 XT не смогла обойти GeForce RTX 3090 Ti в официальных тестах AMD
felsher 03
17:39
((ялб
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
Каа
17:38
Откель я знаю)) Я на вид определил и нашёл)) Мать: ASRock N68-S3 UCC. Железо, которое очень давно должно умереть...
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
nirotub
17:38
Страшная какая-то. И нахрена там экран.
GALAX GeForce RTX 3090 Ti HoF получила 4,3-дюймовый дисплей и опору в комплекте
felsher 03
17:37
надежда умирает последней) подождем что напишет. А что за железо то у Шиши?
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
666MAXIMUS999
17:36
Понятное дело для чего это на самом деле. В США же закон вышел, что бы на всех выпускаемых в будущем авто можно было заблокировать двигатель, что бы исключить погони и другие шоу. Теперь полицаи прост...
Ford работает над дистанционным управлением оборотами двигателя
Каа
17:31
Да не, там скорее кончился мост (отвал или по питанию) и мультик не запускает. Вот его мать:
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
felsher 03
17:28
Ты вечный двигатель изобрел!)) По контактам не подскажу, надо инет зырить. Лучше не повторяй этого - спалишь железо (если уже не спалил).
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
sidoshii
17:26
А ведь ещё пару недель назад вдовам «героев Новороссии» давали не 5, а 10 тысяч деревянных. Что случилось?
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы РФ, попавших под санкции США
Твоя мамка
17:26
Любая 3080ти/3090/90ти унижает аэмдэ Про разгон не забываем
Новая видеокарта Radeon RX 6950 XT не смогла обойти GeForce RTX 3090 Ti в официальных тестах AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем