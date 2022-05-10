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Усмиряем Intel Core i5 12400. Даунвольт.



Данный материал не претендует на обилие тестов и графиков, но поможет разобраться обычному среднестатистическому юзеру без минимального вмешательства в систему и дополнительных знаний.

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В наше неспокойное время появился неплохой шанс обновить свои старенькие камни от Intel древних поколений до актуальных, используя курс на низах рынка. Практически все топы маркетплейсов занимают свежие Core i3 12100 и Core i5 12400, показывающие очень неплохое соотношение цена\производительность.

Обновив свое железо, первым делом я принялся настраивать всё на тихую и главное стабильную работу, чтобы в дальнейшем только переустанавливать по необходимости Windows и всё. Кроме любви к тишине имеется и довольно тесный корпус.

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Тестовая система:

- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия)

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- Кулер ID-Cooling SE-224-XT Basic (плюс отдельно купленные крепления для LGA1700)

- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx

- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W

- SSD Kingston NV1 1TB SNVS/1000G m2

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- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G NE63050019P1-190AF

- Блок питания ASUS ROG-STRIX-550G

- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG KRX0089 (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)

- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 снизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Basic.



Внешний вид системы Внешний вид системы

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Немного теории:

Существует две ревизии процессоров Intel Core i5-12400 и Intel Core i5-12400F - H0 и C0. H0 представляет собой маленький кристалл без E-ядер, C0 - большой кристалл с отключенными E-ядрами (отбраковка от старшего 12600K). Никакой разницы в производительности между двумя ревизиями нет. Также в H0 велика вероятность использования термопасты под крышкой, C0 - припоя. Площадь теплосъема больше. Кроме того по сообщениям некоторых порталов даунвольтингу поддаются далеко не все камни, просто игнорируя снижение Vcore, реагируя на это моментальным снижением частот.

Сразу же отмечу, что ко мне в руки попал камень именно C0 ревизии, который без проблем реагировал на понижение вольтажа оффсетом.

Цели:

Наша главная задача - снизить энергопотребление процессора, улучшить аккустический комфорт. Можно сослаться на многочисленные тесты данного процессора под боксовым кулером и заметить, что при рендеринге в Blender мы получаем до 100W потребления , которые сопровождаются мгновенным скачком температур до 100 градусов и последующим троттлингом. И это мы говорим про открытый стенд. Небольшой корпус ещё больше усугубит температуры. Если вкупе с этим используется материнская плата со слабенькой подсистемой питания без радиаторов, то результат и вовсе будет плачевным.

Даунвольтинг:

1. Первым делом заходим в BIOS (нажимая кнопку DEL при включении компьютера). Пример на основе материнской платы Asrock B660M Pro RS.

2. Заходим в раздел OC Tweaker. Выставляем лимиты на максимум (в данном случае 140W). На вашей плате другого производителя цифры могут отличаться как в меньшую, так и в большую сторону. Далее идем в подраздел управления вольтажами.

3. В зависимости от удачности кристалла и ревизии выставляем значение оффсета в минус. Я бы рекомендовал начать с значения в минус 30-40mV. Сохраняем настройки идем тестировать стабильность в LinX, Prime95 и тд. Тот же CinebenchR23, Blender и тд. В фоне запускаем мониторинг частот и температур HWinfo64, желательно самую последнюю версию.

PS: ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ момент. Обязательно при тестах в любых бенчмарках\программах\играх проверяйте частоту, которая отображается в мониторинге HWinfo64. Она не должна снижаться под нагрузкой. Также стабильная частота не означает то, что вы правильно все сделали. Обязательно проверьте какие цифры выдает CinebenchR23 или CPU-Z. Цифры не должны быть ниже, чем на скриншотах ниже. Отклонение в меньшую сторону может быть не более 5-7 процентов.

4. В конкретном случае на своем процессоре я остановился на значении минус 75mV. Стабильность была и при минус 85mV. Но лучше накинуть немного и быть спокойным.

ИТОГ: В самых ресурсоемких бенчмарках по примеру LinX и Prime (и задачах с инструкциями AVX512) мы получаем максимум 72W, которые вы кроме бенчмарков нигде больше не увидите.

Cinebench23 - максимум 64W. Про игры и говорить не приходится, особенно учитывая опыт использования горячих и жрущих Core i5 11400\11500 и тд. Настройки были выставлены на минимум для максимального использования процессора.

Doom 2016 и Battlefield 2042. Cyberpunk к этому времени не докачался. Но без какой-нибудь 3090 и тестировать нет смысла.

Аккустический комфорт и работа системы охлаждения:

Обороты вентиляторов системы в простое в районе 400-500rpm. Да, я учитываю, что стоят вентиляторы не за 3 копейки, но можно вполне использовать Arctic P12\F12, что по уровню шума будет всего-то чуть громче, а разница в цене - ощутима. В нагрузке ситуация практически не меняется. Как всегда основным источником шума будет видеокарта. Но и здесь мне удалось добиться неплохих результатов, о чем я расскажу в следующий раз.

Использовать такую простую настройку естественно можно в любом корпусе и с любым кулером, так как хороший даунвольт всегда полезен и при должном подходе никак не влияет на производительность, а только улучшает экспириенс от использования системы.

Спасибо за внимание!