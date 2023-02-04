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A4Tech L65 Max





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Введение:

Стоит начать с проблемы очень немалого количества пользователей ПК. Эргономика - вещь беспощадная и для некоторых людей доставляет сущие проблемы. Что одному хорошо - другому неприемлемо. Если вопрос выбора клавиатуры, монитора, кресла, стола уже для меня не стоит, то по поводу мыши понадобился не один год, чтобы найти замену уже второй раз взятой A4Tech bloody Q81 (Q82). И, как оказалось, перебор вариантов не помог решить проблему.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Какие параметры для меня были очень важны:

Вес до 100 грамм (в идеале до 80 грамм).

Симметричная конструкция

Короткий ход клавиш

Мягкое нажатие

Долговечность и возможность замены свичей без гемора

Кабель в оплётке

Размеры в длину не менее 120мм и ширина не менее 65 мм

Удобный ладонный хват для 1-2-2

Какие варианты уже опробованы и не устроили:

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Logitech G102 - народный вариант, недорогой. Лёгкое нажатие, точное позиционирование. Но просто издевательски небольшие размеры, из-за чего часть пальцев просто волочились о коврик и создавали лютое неудобство. После этого сформировались общие понятия, что мышь должна быть легкой и одновременно не маленькой. С ладонью в 20 см такая мышка ощущается как игрушечная.

Razer Basilisk X Hyperspeed - после того как на непродолжительное время у кореша удалось взять в пользование Logitech G502 Hero, захотелось попробовать ассиметричную мышь от Razer. Она была полегче, напоминала форму G502. Однако и здесь меня ждала неудача - при кратковременном использовании можно было ощутить удобство, но после 8 часов работы за ПК с активным использованием мышки Razer опять ныло запястье. Нужна симметрия. Так я отказался от подобных вариантов. Мышь отличная, но не для работы.

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Steelseries Prime - была привезена из Польши, так как была нехилая скидка. Да и отзывов и легенд о данном девайсе настрочили немало. Ну и что же могло пойти не так? Не такая агрессивно ассиметричная форма, но всё равно не зашло. Не помог и малый вес и идеальные габариты.

На данном этапе пришлось остановиться и вернуться к проверенному варианту, с которым можно было работать (не без дискомфорта из-за веса в почти 120 грамм, но по крайней мере хват был идеальным) - опять приобретена A4Tech bloody Q82....тем более на аналогичной Q81 я просидел более 2 лет.

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A4Tech Bloody L65 Max

Наконец-то настал момент, когда A4Tech всё-таки удосужились выпустить легкую мышку, которая практически 1 в 1 повторяет форму множества вариаций Q81 и подобных похожих моделей от данного производителя. (Хотя, возможно, я недостаточно упорно искал варианты и следил за рынком).

Начнем с распаковки. Здесь, ожидаемо, ничего интересного. Комплект скудный - грызун и бумажки.

Габариты грызуна:

Основные характеристики:

Тип подключения: проводной

Сенсор: оптический, MAX BC3332-A

Время отклика: 1 мс

Частота опроса: 125 ~ 2000 Гц

Разрешение: 100 ~ 12000 CPI

Ускорение: 35 g

Частота кадров: 8000 fps

Скорость отслеживания: 250 ips

Количество кнопок: 7

Подсветка: RGB

Встроенная память: 4 МБ

Длина кабеля: 1.8 м

Интерфейс: USB

Колесо прокрутки: более 500 тыс. оборотов

Микропереключатели: более 20 млн нажатий (левая/правая кнопка)

Системные требования: Windows 7/ 8 / 8.1 / 10 / 11

Первые впечатления:

Наконец-то в бюджетном сегменте мы получаем тканевый мягкий и гибкий, а не жесткий кабель в дубовой нейлоновой оплетке. Уже за это можно поставить + в карму компании.

Корпус пластиковый с софт-тач покрытием. Насколько оно будет долговечно - проверить можно будет только со временем. Однако, учитывая покрытие более бюджетных Q81 и Q82 - сомнений не должно возникать. Колесо прорезиненное не тугое , ход с четкими отсечками. Конечно, до G502 здесь как до луны. Ниже расположены кнопки изменения DPI и подсветки.

Посмотрим что у нас на обратной стороне. Две большие тефлоновые площадки. Скользит грызун по поверхности тряпичного ковра достаточно бодро, но с Q81 и Q82 большой разницы я не заметил, скорее всего это достигается за счет веса, который составляет около 78 грамм. Сбита и собрана на совесть. Ничего не болтается, не отваливается.

Форма для меня идеальна. Если бы здесь стоял посредственный датчик, было бы всего 2 кнопки и колесо, мой выбор всё равно не поменялся бы. Тем более на мышке никогда ничего не завязано по работе. Я как старпёр использую хоткеи на клаве и не хочу переучиваться. И не буду. Никогда)

Стоит учитывать, что данная форма рассчитана не среднюю и большую руку, на ладонный хват, что многим может просто не зайти.

Тесты в играх:

И здесь я могу разочаровать тру киберкотлет (да и вряд ли они покупают такие недорогие мышки). В играх мой экспириенс ограничивается свежими синглами, третьими героями и редкими катками в Battlefield 5 или 2042. А в совсем неторопливых играх или "кинце" я почти всегда использую джойстик от Xbox SX.

Поэтому кардинально новых впечатлений не удалось получить, разве что рука устает намного позже, чем это было с другими грызунами. Но если учитывать все параметры сенсора и немногочисленное количество отзывов от пользователей - всё пучком, сенсор не срывает и вот это вот всё. Да и мышка вышла буквально недавно, обзоров просто нет, чтобы получить доскональные тесты для тру геймеров.

Тесты в работе:

По работе мне нужно как писать код, так и орудовать мышкой в редакторах. Обычно в последний час рабочего времени запястье и пальцы начинали меня посылать в пешее эротическое путешествие. И наконец-то в отдельные дни, когда хочется расслабиться и покачать некра в Diablo 2:RE - есть на это силы. Тест пройден достойно.

Что по минусам:

Пока не обнаружено.

Спонсоры обзора:

Обзор люто проплачен тайванцами из A4Tech. За этот обзор я получил невероятный подарок в виде чудесных печенек и кокосовой сока со вкусом манго. Это вам не дошираки от предыдущих компаний.

Скоро я стану богатым. Богаче, чем ZZZелот.

Спасибо за внимание!