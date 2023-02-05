Краткий обзор корпуса Asus Prime AP201 - топ за свои деньги
Asus Prime AP201 White
Введение:
реклама
Долгое время я находился в поисках корпуса без компромиссов. Почти идеальный вариант был найден - это Krux Naos TG. Но ограничения по поводу установки вентиляторов, отсутствие запаса по охлаждению - заставили заняться поиском более просторного корпуса, в который и воду можно запилить и 40-я линейка RTX спокойно поместится по высоте с выпирающим 12-pin коннектором. Однако пришлось ждать этого момента более года. И вот, практически идеальный вариант куплен. Попробуем выявить его сильные и слабые стороны.
Внешний вид:
С самого начала могут возникнуть ожесточенные споры по поводу дизайна. Да, он на любителя. Здесь нет стекла, подстветки и разных плюшек. Корпус предназначен для другого - максимальная продуваемость и низкие температуры железа.
реклама
Качество покраски и материалов:
Качество изготовления данного корпуса находится на отличном уровне. На металле не экономили - 0.85 мм толщина стенок, рёбра жесткости выставлены грамотно и корпус стоит на столе монолитно, ничего не прогибается и не люфтит. Производители, которые ставят 0.5 мм фольгу даже в корпуса на 10-12 тыс рублей - для таких припасен отдельный котел в аду.
Возможности:
реклама
И здесь настоящее раздолье для тех, кто хочет построить мощную пекарню:
- 3x120мм или 2x140мм вентиляторы верх. (Двух-трехсекционная СЖО)
- 3x120мм или 2x140мм вентиляторы низ.
- 1x120мм на задней стенке. (Вентилятор от Asus предустановлен)
- БП до 180мм в длину с возможностью установки в 3-х положениях по высоте.
- Материнские платы макс. mATX.
- Длина 460 мм Ширина 205 мм Высота 350 мм Масса 5,8 кг
- Кулер CPU макс. 170 мм, видеокарта макс. 338 мм
Температуры:
Разогреть воздух в данном корпусе с текущим конфигом (Core i5 13500 + RX 6700XT Merc 319) у меня не получилось, пока нахожусь в режиме ожидания снижения цен на 4070Ti. Из видеокарт в наличии лежат 3060 и 6600XT, которые ещё холоднее, смысла с ними проводить тесты нет. Поэтому положусь на зарубежные источники, которые вдоль и поперек уже изучили потенциал данного корпуса. Да и тем более есть знакомый, который уже юзает данный корпус в связке с 7700X и 4090FE:
реклама
Тесты :
HardwareDeluxx
Думаю, результаты говорят сами за себя. В начале списка, на секундочку, стоят одни из топовых и немаленьких корпусов. И список этот огромный. Для такого небольшого корпуса это замечательные результаты. Можно ставить абсолютное любое железо и не бояться за перегрев комплектующих.
Минусы:
Они покажутся вам натянутыми, но всё же стоит упомянуть. Для некоторых это важно.
- Корпус в глубину - 460 мм. Для владельцев узких столов в 50 и 70 см это будет не очень комфортно.
- Нет стекла - желающим понтануться данная идея может не понравиться.
- Нет элементов с подсветкой - то же, что и предыдущий пункт.
- Необходимо учитывать, что убираться возле корпуса нужно будет почаще, сетка везде.
- Уровень шума лишь немного выше, чем у "глухих" вариантов, однако это цена за низкие температуры.
- Подставка или кронштейн для видеокарты, которая встраивается в некоторые корпуса - отсутствует.
- Комплектный вентилятор - не лучшего качества. Шумноват. Буду менять.
Было\стало:
Фото разнообразных сборок в данном корпусе:
Итоги:
Говоря про данный корпус, я не испытал никаких проблем при сборке в отличие от предыдущего "ящика", который хоть и предлагал ощутимо меньшие габариты, однако сборку нужно было продумывать заранее и впихивать невпихуемое. Что касается статьи - почему так мало информации? В принципе, сказать больше и нечего. Это не сложное техническое устройство, а лишь "коробка" для комплектующих. Да и читать простыни по поводу корпуса, думаю, мало кому будет интересно.
Спонсоры:
Как вы могли предположить, в этот раз чемоданы денег мне занесла компания ASUS. Замечательные ребята. Правда в чемодане не было денег. Может до меня этот чемодан был у другого "абзёрщика". Да и корпус пришлось за свои деньги покупать.
Ну ладно, зато вместо денег была вкусняшка. Еда есть - можно поесть. Шекели отработал.
Спасибо за внимание!
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила