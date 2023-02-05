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Краткий обзор корпуса Asus Prime AP201 - топ за свои деньги

Небольшие габариты, идеальная продуваемость, качественные материалы и отличный внешний вид - запросто.
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Asus Prime AP201 White

Введение:

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Долгое время я находился в поисках корпуса без компромиссов. Почти идеальный вариант был найден - это Krux Naos TG. Но ограничения по поводу установки вентиляторов, отсутствие запаса по охлаждению - заставили заняться поиском более просторного корпуса, в который и воду можно запилить и 40-я линейка RTX спокойно поместится по высоте с выпирающим 12-pin коннектором. Однако пришлось ждать этого момента более года. И вот, практически идеальный вариант куплен. Попробуем выявить его сильные и слабые стороны. 

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Внешний вид:

С самого начала могут возникнуть ожесточенные споры по поводу дизайна. Да, он на любителя. Здесь нет стекла, подстветки и разных плюшек. Корпус предназначен для другого - максимальная продуваемость и низкие температуры железа.

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Качество покраски и материалов:

Качество изготовления данного корпуса находится на отличном уровне. На металле не экономили - 0.85 мм толщина стенок, рёбра жесткости выставлены грамотно и корпус стоит на столе монолитно, ничего не прогибается и не люфтит. Производители, которые ставят 0.5 мм фольгу даже в корпуса на 10-12 тыс рублей - для таких припасен отдельный котел в аду.

Возможности: 

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И здесь настоящее раздолье для тех, кто хочет построить мощную пекарню:

  • 3x120мм или 2x140мм вентиляторы верх. (Двух-трехсекционная СЖО)
  • 3x120мм или 2x140мм вентиляторы низ.
  • 1x120мм на задней стенке. (Вентилятор от Asus предустановлен)
  • БП до 180мм в длину с возможностью установки в 3-х положениях по высоте.
  • Материнские платы макс. mATX.
  • Длина 460 мм Ширина 205 мм Высота 350 мм Масса 5,8 кг
  • Кулер CPU макс. 170 мм, видеокарта макс. 338 мм

Температуры:

Разогреть воздух в данном корпусе с текущим конфигом (Core i5 13500 + RX 6700XT Merc 319) у меня не получилось, пока нахожусь в режиме ожидания снижения цен на 4070Ti. Из видеокарт в наличии лежат 3060 и 6600XT, которые ещё холоднее, смысла с ними проводить тесты нет. Поэтому положусь на зарубежные источники, которые вдоль и поперек уже изучили потенциал данного корпуса. Да и тем более есть знакомый, который уже юзает данный корпус в связке с 7700X и 4090FE:

                       

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Тесты :

HardwareDeluxx

Думаю, результаты говорят сами за себя. В начале списка, на секундочку, стоят одни из топовых и немаленьких корпусов. И список этот огромный. Для такого небольшого корпуса это замечательные результаты. Можно ставить абсолютное любое железо и не бояться за перегрев комплектующих.

Минусы:

Они покажутся вам натянутыми, но всё же стоит упомянуть. Для некоторых это важно.

  • Корпус в глубину - 460 мм. Для владельцев узких столов в 50 и 70 см это будет не очень комфортно.
  • Нет стекла - желающим понтануться данная идея может не понравиться.
  • Нет элементов с подсветкой - то же, что и предыдущий пункт.
  • Необходимо учитывать, что убираться возле корпуса нужно будет почаще, сетка везде.
  • Уровень шума лишь немного выше, чем у "глухих" вариантов, однако это цена за низкие температуры.
  • Подставка или кронштейн для видеокарты, которая встраивается в некоторые корпуса - отсутствует.
  • Комплектный вентилятор - не лучшего качества. Шумноват. Буду менять.

Было\стало:

Фото разнообразных сборок в данном корпусе:


Итоги:

Говоря про данный корпус, я не испытал никаких проблем при сборке в отличие от предыдущего "ящика", который хоть и предлагал ощутимо меньшие габариты, однако сборку нужно было продумывать заранее и впихивать невпихуемое. Что касается статьи - почему так мало информации? В принципе, сказать больше и нечего. Это не сложное техническое устройство, а лишь "коробка" для комплектующих. Да и читать простыни по поводу корпуса, думаю, мало кому будет интересно.

Спонсоры: 

Как вы могли предположить, в этот раз чемоданы денег мне занесла компания ASUS. Замечательные ребята. Правда в чемодане не было денег. Может до меня этот чемодан был у другого "абзёрщика". Да и корпус пришлось за свои деньги покупать.

Ну ладно, зато вместо денег была вкусняшка. Еда есть - можно поесть. Шекели отработал.

 Спасибо за внимание!


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Теги

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