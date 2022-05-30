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Часть 1: Выбор термопрокладок - ссылка

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Дисклеймер:

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Подбор термоинтерфейсов основан на личном опыте, так как во время апгрейда либо полного обновления железа часто просят обслужить старую видеокарту для продажи. Если конкретная термопаста не упомянута, то скорее всего автор не имел с ней дела. Выводы можете воспринимать с долей скепсиса, я не претендую на роль профи, а лишь обычный любитель, который давно этим занимается.

Важно:

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Демонтаж системы охлаждения Вы осуществляете на свой страх и риск. Если занимались подобным ранее, вопросов не возникнет, если нет - рекомендую посмотреть подробные гайды по правильному разбору видеокарты, на YouTube их масса, либо доверить это знакомому, который разбирается в этом.

Также, замена термопасты должна проводится только после значительного ухудшения показаний температуры видеочипа либо видимых подтеков от термопрокладок. Всё зависит от качества термопасты, срока использования и, главное, температурного режима в котором работала видеокарта. Любая термопаста со временем деградирует. Свидетели секты непродуваемых корпусов или тех, кто считает, что высохшая термопаста только улучшает свои показатели, могут сразу идти по известному адресу, ведь не всё так хорошо на определённых моделях спустя 4 года, как казалось:

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После высыхания не только образуются микропоры, которые затрудняют теплоотвод, но и у особо прикипевших экземпляров можно сколоть чип или при неправильном удалении засохших остатков термопасты повредить smd-элементы. Особенно, если производитель нанес много термопасты и она окаменела. Как мы видим, на супернадежной RX580 от Sapphire не только засохла термопаста, но и знатно потекли термопрокладки, пропитав силиконом не только пространство возле чипов памяти, но и PCI-Ex коннектор. Упорные диванные воины всё равно будут пытаться рассказать про срок службы пасты в 10 лет. Особенно эту увлекательную историю можно рассказывать человеку, который купил и забыл, знает где кнопка включения и выключения. И не поверите, в общей массе таких более 90 процентов.

"Работает - НЕ ЛЕЗЬ!" - скажут они и будут не правы.

Покупая видеокарту на б.у рынке, стоит быть предельно внимательным, потому что никто не скажет вам правду об истории её использования - майнила она 2 волны или стояла в наглухо закрытом бомж-ПК, пользователь которого не мониторил температуры вообще.

Но вы скажете, это же старье, 580-е не после майнинга найти почти невозможно. Ведь производители современных видеокарт, а особенно топовых, заботятся о нас, у них же нет цели только в извлечении прибыли? Ведь так? А? Ведь даже топовая RTX 2080TI MSI X TRIO после года использования и истечения гарантии будет идеально работать. Прямо как в первый день включения: "Качественное" нанесение пасты с завода

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До и после замены термопасты. MX-4

Скорее всего это просто фотошоп и производитель никогда не наносит, особенно на топовые модели, излишнее количество термопасты. Да и чем больше обороты у вертушек, лучше же, дольше проработают. Прижим и отпечаток тоже идеальны в каждой модели.....

Перед тем, как сориентировать Вас в выборе тех паст, чтобы не было лишних вопросов, приведу результаты тестов от разных уважаемых и не очень ресурсов. И как можете заметить, ситуация предсказуемая.



Тесты Тесты CPU Test\GPU Test



Касательно результатов на последнем скриншоте, можно ориентироваться, что позиция почти каждой пасты не меняется в сравнении CPU\GPU. Однако результаты паст в конце списка именно для CPU, показывают результаты хуже, чем если бы они были примены с GPU. Возможно сказывается не прямой контакт, так как на процессоре мы дополнительно имеем прослойку чип-термуха\припой\теплораспределительная крышка-термопаста-радиатор, в случае с GPU - чип\термопаста\радиатор.

Цены: в большинстве случаев всё упирается в стоимость конкретной термопасты и соотношения рубль\грамм. В реалиях РБ цены (ссылка), мягко говоря, очень кусаются. В РФ с этим поприятнее, так как вариантов больше, прайс меньше + присутствует много моделей, которые к нам не поставляются.

Какие варианты стоит рассмотреть:

1. GD900/GD900-1 - первая имеет теплопроводность 4.8Вт/(м*К), вторая - 6Вт/(м*К), по сути первую можно брать как альтернативу MX-2 (близка к ней по результатам c оговорками), вторая по совокупности цены и качества немного не дотягивает до MX-4. Всё зависит от цены, которая будет в данный момент на али, выгодно брать чуть ли не вёдрами. По поводу времени, которое нужно на высыхание и деградацию пасты, сказать сложно, так как большое количество бюджетных и старых видеокарт обслужено, вопросов у владельцев не возникало. Если есть время подождать - то хороший вариант для не сильно горячих видеокарт. Главное, не нарвитесь на подделку.

2. Arctiс MX2 - имеет теплопроводность 5.6Вт/(м*К), раньше также использовал до знакомства с GD900. Еще остались в некоторых маркетах фасовкой по 4 грамма, так что если нужно вот прямо сейчас и без ожидания, можно рассмотреть. Тем более даже такого объема хватит на долгое время и не на один апгрейд в будущем как для не сильно жирного cpu, так и для видеокарты. Остерегайтесь подделок.

3. Arctic MX4\MX5 - народный вариант, выпускаемый в немыслимых количествах. Теплопроводность у обоих 8.5 Вт/ (м*К), MX5 показывает себя чуть лучше и проще и легче наносится. Да и по характерному цвету можно будет сразу узнать, что стоит. Минусы - качество в зависимости от партии, порой 2 одинаковых тюбика и 2 разных результата. Подделок тоже достаточное количество. Также кусается цена. Пользуюсь давно, вариант достойный для большинства карточек, вплоть до самого топа, если нет погони за 1-2-3 градусами ради цифр. Что до высыхания - также не приходилось сталкиваться с этим спустя 2 года после нанесения. Максимум - ухудшение температур на пару градусов, будет ходить долго.

4. Thermal Grizzly Aeronaut Hydronaut Kryonaut - отличный вариант, подходит для топовых и жирных видекарт, но цена за грамм достаточно печальная. Взамен этому, в зависимости от версии мы получаем топовые результаты. Пожалуй, данный вариант подойдет больше энтузиастам, так как замену на этот термоинтерфейс просят буквально единицы. Те, кто стремятся получить наибольший профит, ставят воду при наличии нужной суммы шекелей. Подделки очень редки.

5. Noctua H1/H2 - отличный вариант, не сильно отстающий от топов рейтингов. Отличный, если эта паста Вам досталась в комплекте с кулером от Noctua) Граммовка в 3.5гр начинается от 720RUB. Большим объемом выгодно брать, вот только зачем такой объем (10гр) будет пользователю - непонятно. Срок годности пасты Ноктуа ставит насколько помню, 2 или 3 года. Продукцию этого бренда люто уважаю, но в случае термопасты не сделал бы выбор. Разве что для топовых процессоров и видеокарт. Подделок не встречал ни разу.

Что осталось за рамками данной статьи? Опять же Gelid, который всё не доходят руки заказать, Iceberg Thermal FUZEIce - тоже интересный вариант, но за всё время никто его не просил поставить, хотя ценник терпимый и показатели на уровне (к слову термопрокладки у этого производителя тоже очень неплохие), Thermalright - даже не интересовался. Если попадет в руки недорого паста от Be Quiet, можно брать. Ну и можете закидать меня шапками, но доверия к термухам от Aerocool, Deepcool, Zalman и тд, у меня нет.

PS - на одном из графиков вы можете увидеть ID-Cooling TG25. Это сугубо комплектный вариант, который идет почти со всеми кулерами линейки. Например с 224XT. Результаты очень интересные, но паста густая, наносится сложно. Как она поведет себя через время - вопрос. Попробовать стоит.

Итоги:

Наверняка для многих данный список вышел ожидаемым и банальным, но вы не представляете какое количество людей не разбирается и не хочет разбираться в этой теме. Когда дело доходит до замены, информацию нужно освежать и хотя бы приблизительно отделять миллион баннеров рекламы от настоящих результатов.

Если Вы вспомнили варианты, которые достойны внимания, пишите. Воспринимайте эту статью как от любителя, а не эксперта 99 уровня в данной области.

Спасибо за внимание!

