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Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги

RTX 3070 или RX 6700XT? Зеленые или красные? Хуанг или Лиза? Попробуем ответить на этот вопрос в нынешних реалиях.
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XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black

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Введение:

Бескочнечный спор - AMD или Nvidia. Radeon или GeForce. Я считаю, что фанатизм к бренду - болезнь, которая не лечится. Даже если человек взял лютую поделку, он не признает, что ошибся и будет со всех сторон хвалить свой выбор. Я считаю, что это не стоит траты времени. Выбор между красными и синими должен основываться только исходя из Вашего бюджета, задач, которые вы решаете и производительности на рубль. Сюда ещё можно добавить исполнение от определённого вендора. В конце статьи как раз и разберемся - какие карты на основе RX 6700XT стоит брать, какие не стоит.

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Я просидел на картах от зелёных более 15 лет и чисто ради интереса решил перейти на Radeon. Что из этого получилось? Можно почитать здесь - "Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли". И всё довольно прозаично. Небольшие неудобства были - но час свободного времени и система работает стабильно без единой проблемы. Совсем.

Что до конкурентов в лице 3060Ti и 3070? Смотреть в их сторону мне не хотелось по нескольким причинам:

  • Даже после андервольта жрут они как керогаз. Отопление дома есть, дополнительное не нужно
  • Если мы хотим получить тихое и одновременно не горячее исполнение - придется отвалить неадекватные деньги за исполнения Asus и Msi. Тем более в пользовании у меня были и 3060Ti и 3070 от этих вендоров.
  • Лучи. Они есть у зеленых - но давайте смотреть правде в глаза - пример последних и не очень игр показывает, что про оптимизацию разработчики забыли. И даже на 3070 в киберпанке с включенным рейтрейсингом можно получить 50-55 кадров. И это с DLSS качество. Меня это не устраивает. Территория трассировки начинается минимум с 3080, если вы хотите получить хотя бы 75 кадров в 2к. А вот в сторону 4070, 4080, 4090 посмотреть стоит. И то при условии, если нам будут давать игори, которые достойно будут использовать эту трассировку. 
  • Буфер в 8 гигов - издевательство. Не забывайте про "оптимизацию".

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Стримингом я не занимаюсь, рабочий софт не требует CUDA и Optix, так что в этом случае мои развязаны. Так что выбор был очевиден. Нативные 2к, к крайнем случае FSR. В части проектов 6700XT и вовсе уделывает 3070. Тогда зачем платить больше, если это временный для меня вариант до апгрейда на 40-ю серию.

Внешний вид и качество системы охлаждения:

Стоит учитывать, что размеры карты следующие и поместится она далеко не в каждый корпус: 

Толщина системы охлаждения 

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2.6 слота
Длина видеокарты 



323 мм
Высота видеокарты 

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132 мм

Выглядит карта просто бомбически. Ничего лишнего, всё заточено под максимально низкие температуры и минимальный шум. Система охлаждения установлена с избытком, так как аналогичная ставится и на 6800XT.

Термопрокладки стоят везде, где необходимо, в том числе и между текстолитом и бекплейтом в районе чипов памяти и самого видеочипа.

Температурный режим и уровень шума:

Как можно было и догадаться, температуры у данного исполнения просто замечательные, придраться не к чему. Такие показатели можно встретить только на картах уровня Strix и X Trio.

Все карточки без исключения я подвергаю андервольту. И температуры меньше и работает тише. Тест без андервольта:

Теперь с андервольтом в самом сложном сценарии:

Настройки:

Драйвера: 

AMD Software: PRO Edition 22.Q4

Уровень шума в моем случае составляет не более 32дБа от всей системы. Карта очень тихая. Если смотреть сторонние обзоры, то максимум, который намеряли - это Guru3D:

Производительность:

Тестов в интернете огромное количество. И с каждой новой версией драйверов виден прирост. В ближайшие несколько недель AMD обещает выпустить новую версию драйверов, которая должна решить детские болячки, поднимет производительность еще на несколько процентов. Учитывая цены на новые 6700XT и 3070 - как по мне, выбор очевиден. Да и лишние 4GB видеобуфера не помешают.

Какую 6700 XT выбрать?

Если Вы приняли решение пойти и купить карту от красных, нужно быть предельно внимательным, так как компонентная база практически от всех вендоров достойная, а вот по поводу системы охлаждения - не все ответственно подходят к этому вопросу. Поэтому по поводу рассмотрения CO необходимо обращать на это внимание. Высокий Hotspot мы должны избегать обязательно. Если же карта уже куплена, вам поможет андервольт и даже с учетом посредственного радиатора можно получить приемлемые результаты.

К сожалению на Price.ru не сильно большой выбор по видеокартам от AMD. Поэтому рекомендации просты: Powercolor Red Devil\Hellhound, XFX QICK\MERC 319, Sapphire Nitro, в крайнем случае ASUS Dual или Gigabyte Gaming. Остальные варианты либо дороже и уже находятся на грани RX6800 (а она сильно лучше), либо хуже по системе охлаждения и не стоят своих денег.

Вывод:

Не стоит бояться красных карт, альтернатива всегда есть. Если не будет поддержки конкуренции - будет закономерное повышение цен от монополиста. И не важно какую карту вы покупаете. Нет ничего зазорного, чтобы перейти с Nvidia на AMD или обратно. Только с опытом можно понять что стоит покупки, а что не стоит. Слушать диванных комментаторов, сидящих на 1050Ти - я вас умоляю, не стоит. Покупайте AMD, покупайте Nvidia и просто пользуйтесь. А не ищите проблемы, высосанные из пальца по типу "А на X видеокарте цвета лучше, отвечаю, крест даю!!!". Такие комменты читать очень смешно и забавно)

Спонсоры:

Сегодня я получил двойной профит от рекламы Nvidia и AMD, поэтому можно пошиковать.

Это вам не дошираки от предыдущих компаний. 

Спасибо за внимание!


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amd nvidia geforce radeon dlss fsr 3070 3060ti 6700xt 6600xt
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