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Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2

Экономим деньги, смотрим варианты по сборке недорогого ПК для FHD гейминга. Рассмотрим платформу от AMD.
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Дисклеймер:

Продолжаем искать самое недорогое железо и пытаться собрать вменяемый бюджетный компьютер, но уже на платформе AMD. 1 часть по сборке на Intel находится здесь: ссылка

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!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Напомню, никакой рекламы в данном материале нет, сугубо сухая статистика. Аггрегатор по поиску самых низких цен - price.ru. Если у Вас есть варианты, которые собирают больше данных по интернет-магазинам, пишите в комментах, так как автор не всемогущ и не знает о всех площадках.

Как и ранее - сравниваем цены в интернет-магазинах и Aliexpress. Блок питания, корпус, кулер - будут браться в местных магазинах. Они будут общими для двух конфигураций. Цель - максимально низкая цена и выбор вменяемого железа от хоть как-то заслуживших доверие вендоров.

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Процессор:

В отличие от Intel, нас встречают шестиядерники по вменяемой цене. Цена конечно же не в ритейле, а на Aliexpress. Разница немаленькая. Берем сразу несколько вариантов со схожей ценой и производительностью.

Материнская плата:

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Здесь не такая разница, но отличия всё же есть. Можно взять более жирную плату с перспективой под апгрейд. Ali выигрывает в сегменте более интересных вариантов по питальнику.

Если решили всё-таки заказать на Aliexpress материнскую плату, то обязательно попросите ушлого китайца обновить Bios для использования Ryzen 5500. А вообще, лучше по дефолту попросите, чтобы самому не заморачиваться для любой платы. Вам будет проще, если нет флешки под рукой и интернета.

Кулер:

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В отличие от новых бюджетных интеловских камней, кулер надо всё же получше. Гамма арчер и прочий ширпотреб будут выть как пролетающий рядом вертолет и троттлинг неизбежен (в рабочих задачах). Здесь всё на Ваше усмотрение. Лично я бы взял православный 224XT.

Оперативная память:

В прошлый раз возникли вопросы по поводу памяти Netac. По совместимости проблем минимум, по браку тоже, отличий мало от остальных производителей недорогих планок. Но на то и минимальная цена, что альтернатив немного. По Aliexpress конечно можете посмотреть Killsre и прочие, но дела с ними не имел.

Видеокарта:

Здесь ситуация за неделю по ценам практически не поменялась. Так что варианты по видеоадаптерами остаются практически те же.

SSD:

На накопители цены почти не поменялись. На выбор - SSD 2.5 sata либо m2 Nvme. Смотря у кого какие потребности. Объем - 512Gb. Нынче необходимый минимум, проектов, весящих более 90-100Gb - всё больше и больше. Под файлопомойку берется HDD, если необходимо.

Блок питания:

Берите что-то поприличнее из недорогого, если финансы не позволяют. Это не вещь, которая не будет меняться каждый год для среднестатистического пользователя. И если Вы думаете, что выпускаемые ранее бюджетные блоки питания по типу FSP, Powerman и тд - также хороши по качеству, то вы очень ошибаетесь. Сейчас время эффективных менеджеров и инженеров из ада (впереди поставить букву "з"). Экономия на всём, чем можно. Так что хотя бы недорогие бронзовые Chieftec, Cougar, CM с DC-DC и желательно с входным напряжением с большим диапазоном (100-240V), так как для сетей с перепадами и хреновой проводкой и прочими приколами - самое то.

И ещё раз напомню: Бюджетные BQ - помойка. А всякие QDion и тд - тем более. Также, чтобы Вы были в курсе FSP QDion PNR - это не тот самый PNR и это отдельная контора, которая ничего не имеет с FSP лет как уже 5-7. Качество ниже плинтуса.

Корпус:

На ваш вкус и цвет. Главное, чтобы был хотя бы вменяемый приток воздуха. Не забывайте про ограничения по высоте кулера, длине видеокарты и формфактору материнки. Ещё встречаются персонажи, которые покупают несовместимое друг к другу железо.

Альтернативы по видеокартам:

Здесь всё просто. Если не нужны лучи и ждете развития FSR 2.0/только FHD 60/75Hz - отличный вариант.

RX6500XT своих денег не стоит, лучше взять 1650Super\1660 c барахолки.

Подсчитаем всё железо:

Конфигурация с Ryzen 5 2600

Конфигурация с Ryzen 5 5500 + видеокарты классом выше

Итоги:

Конфигурация на основе AMD получилась интересной, особенно на основе свежего R5500, который ненамного, но опережает R3600. Плюсы этой сборки по сравнению с бюджетной на Intel - в рабочих задачах вы получите немалый прирост, так как тот же 12100 может тягаться по производительности в играх с 5500, но в случае работы - показывает себя слабовато. Эта сборка не претендует на истину в последней инстанции, а лишь показывает один из вариантов, в котором можно что-то добавить\убавить. 

Снова скажу, что брать или не брать на Aliexpress - Ваш личный выбор. Для кого-то важно наличие гарантии, кому-то нет. Для кого-то брать видеокарту где-то, кроме официального ритейла - табу. "Выводы Вы делаете сами", как бы это клишированно не звучало. Если брать проц и видеокарту на али, то вообще получается комбо с минимальным ценником.

Спасибо за внимание!


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