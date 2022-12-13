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Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1

Разберем на примере самой дешевой версии от Palit - какие термопрокладки выбирать, какую термопасту использовать. И так ли страшна видеокарта после майнинга.
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Предыстория:

Пока первые строчки Steam по видеокартам пытается штурмовать GTX1650, некоторые зажиточные крестьяне закупаются народными RTX3060. Про миллионеров с RTX4090 и вовсе говорить не будем. 

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Итак, Asus TUF RTX3060Ti и RTX3060 из Польши успешно проданы, навар собран и отложен до лучших времен. Но на время хотелось взять затычку, так как хоть пару часов в неделю хочется погонять в Battlefield 5 и Halo Infinite. Большинство интересных предложений разбирают в считанные минуту и нужно постоянно мониторить барахолки. Смотрел в сторону 1660S либо 2060, однако тут фортуна улыбнулась мне и попалась на глаза "убогая" по мнению многих Palit RTX 3060 Storm X

Без подвоха здесь не обошлось, но об этом продавец сразу же рассказал после наводящих вопросов) Покупал 4 карты в конце декабря 2021, помайнил до августа и начал распродавать карты. Гарантийники с серийниками сходятся, остаточная гарантия в 1 год еще есть, тонна фоток предоставлена. Далее последовал торг до слез и карточка уже едет ко мне по цене в 18000 рублей. Да, я первый раз покупаю карту без осмотра и тестов, да ещё и с доставкой из другого города. И я никому не рекомендую так делать. Это чисто развлекательно-познавательная статья. Заодно и проверим - приедет кирпич или видеокарта в плачевном состоянии.

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Предварительно подготовим расходники для обслуживания:

  • Нефрас-С2 С2-80/120 он же "Калоша", "Галоша". Почему не изопропиловый спирт или тот "Уайт-спирит"? Изопропил плохо справляется с первого раза со следами от потёкшего силикона от термопрокладок, которым пропитался текстолит. "Уайт-спирит" всё-таки не сильно подходит. Старый добрый "Калоша" проверен годами. Стоит недорого, справляется со своими обязанностями отлично. Внимание! Работать с ним нужно в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня и тд. Не нужно заливать всю плату, достаточно взять "спонжик" или ватные палочки. Будьте поосторожнее с SMD-компонентами на плате!

  • Термопрокладки Thermalright Odyssey Termal Pad 2 85x45mm 2mm толщиной. Толщины можно найти в интернете, на видосах от ремонтников и тд. Этого будет вполне достаточно, чтобы накрыть все чипы памяти, VRM. И ещё останется на 1 раз на чипы. Ждать с Aliexpress нет времени, поэтому заказал на WB за 750 рублей. Ибо у нас почти в 2 раза дороже. Почему именно этот вариант? Все очень просто - по табличке подобрал для себя оптимальный вариант по таблице от Vik-On с учетом цены и эффективности.  Брать более дорогие Valor Odin не вижу смысла или какие-нибудь графитовые по конской цене, тем более для RTX3060.

  • Термопаста Arctic MX-4. Универсальный вариант, главное не нарваться на подделку. Её не покупал, всегда лежат остатки от нескольких тюбиков.

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PS: небольшое уточнение по поводу термопрокладок. Стандартный размер чипа GDDR6 - 12х14 мм. Если вы видите по одинаковой цене вариант 120x20 мм и 85x45 мм - не пренебрегайте основами школьной математики. 120x20 мм - площадь 2400 кв. мм, 85x45 мм - площадь 3825 кв. мм. Площадь чипа - 168 кв.мм. Выбор очевиден - в случае 85x45 термопрокладки вы нарежете намного больше "квадратиков" на чипы.

Внешний осмотр и тесты:

Видеокарта пришла с полным комплектом, что уже хорошо. Первый осмотр сразу показывает, что майнер не особо следил за ригом, либо он просто грязнуля. Приступим к разбору (сразу же предупрежу, в сравнительном тесте необслуженная карта предварительно не разбиралась для чистоты эксперимента). 

Сразу же можно заметить подтёкшие термопрокладки и комки пыли на них. На фото от продавца изначально были видны подтеки на наклейке с серийником, я к этому был готов. Ну что ж, может не всё так печально и , возможно , не придется даже обслуживать карточку. Ставим в системник и проверяем.

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Для начала я решил запустить Unigine Superposition, чтобы сразу грузануть и видеочип и видеопамять, так как один Furmark не подходит для полноценного тестирования. И тут меня ждал первый сюрприз O_O:

Температура начала стремительно расти с самого начала. После достижений менее чем за 30 секунд 83 градусов по видеоядру и 99 градусов по хотспоту решено было тест прекратить. А температуры бы и росли дальше. Видеокарте почти год. Но не могла же термопаста высохнуть за такой короткий срок.....Думал я и ошибся)

Разборка и .....обслуживание?

Термопаста превратилась в камень. Подложка, на которой расположен чип - приобрела характерный "рисунок" от высоких температур. Это первое, на что я обратил внимание при разборке. Но при дальнейшем осмотре вкрылись типичные проблемы неряшливого и не следящего за оборудованием, майнера. Как говорят на прогнившем Янкистане - "Watch your gun". 

Самсунговские чипы памяти от высоких температур в большинстве своем даже не дают возможности прочесть на них маркировку. Даже после обработки нефрасом. Коричневые пятна от перегрева посередине тому виной. Про грязь и каменные термопрокладки уже и упоминать не стоит. Что ж. И здесь мне стало немного жалко использовать ранее купленные термопрокладки от ThermalRight. Как и отпала идея оставлять эту карточку себе для дальнейшего, хоть и временного использования. По итогу я отмыл плату, выкинул старые термопрокладки. Сгонял к соседу, снял живые термопрокладки с его нескольких трупов от Палиток 3060ти, заменил термопасту на mx-4 и собрал карточку. Повторяем тест в Superposition.

Другое дело, показатели уже почти близки к дефолтным. Делаем андервольт и по итогу температуры больше 67-68 градусов мы не видим в любых сценариях. По итогу карту решено было продать с описанием всех нюансов в объявлении. Год майнинга, замена термоинтерфейсов. Использовать в андервольте. Куплена за 18000 руб, продана за 21000 руб буквально за пару часов. Вот и здорово) Карточка при обычном использовании проживет ещё долго. 

Далее решил написать человеку, у которого покупал. Ответ был ожидаемым, был включен режим "дурачка", после чего продавец удалил свой профиль.

Выводы:

Я знал на что иду. И знал, что продам карту дороже, чем купил) А у Вас такого шанса может не быть. У многих карты висят неделями и месяцами и не продаются. Многие не умеют правильно оформить и подать товар, общаться с потенциальным покупателем. Таким образом можно получить "минус деньги" и вовсе, если карта была прогрета и в попыхах слита - минус карта и деньги. Давний опыт работы в продажах имеет свои плюсы) Но и минусы в виде расшатанной нервной системы. 

Статья получилась довольно скомканной и неполной. НО, продолжение будет. Уже заказана RTX3060 Phoenix V2 также после годовалого майнинга. Но майнер попался ответственный и, думаю, уж эту карточку я точно оставлю себе на время и термопрокладки с полным фотоотчетом об обслуживании будет полноценно закончен. Всем добра и дешёвых карточек!

PS:

Не ведитесь на пломбы ребятки и рекомендую Вам самим на всякий случай приобрести за копейки данные ништяки))

Спасибо за внимание!


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Теги

nvidia майнинг rtx palit thermalright rtx 3060 arctic mx-4 обслуживание видеокарты
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