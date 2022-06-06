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RTX 3050 vs GTX 1660Ti - целесообразность переплаты за лучи и DLSS

Рынок видеокарт качает то в одну, то в другую сторону. Стоит ли заносить деньги Nvidia, если в кармане осталось только на бюджетный видеоадаптер? Постараюсь ответить на этот вопрос.
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Введение:

На данный момент ситуация с ценами на видеокарты до сих пор не поддается логике. Вроде бы должна наступить криптозима, многие монеты упали в цене, но, даже при возросшем количестве предложений как на барахолках, так и в интернет-магазинах цены упорно не хотят снижаться до вменяемых величин. Однако, есть альтернативы в виде Aliexpress и Avito c известными рисками, также и малоизвестные интернет-магазины разной степени сомнительности. 

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Сегодня попробуем рассмотреть различия видеокарт для низкобюджетного уровня для FullHD гейминга с позиции технологий и цены. Особенно, если Вы ещё не пересели на 2К или на монитор с частотой обновления более 75Hz. GeForce RTX3050 и GeForce GTX1660Ti. 

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Схемотехника и система охлаждения:

Никого не агитирую к покупке, но карты нижнего сегмента от Palit, в том числе однокулерные, достойны внимания. Есть бесчисленное количество тестов с разборами плат и систем охлаждения. Взять к примеру карты вендора Gigabyte с 1-2 теплотрубками, прямым контактом и их температурами, становится печально, хотя там стоит 2 кулера и площадь оребрения выше, температуры выше.

Система охлаждения у 1660Ti всё-таки более продумана, несмотря на меньшее количество ребер радиатора и их площади. Охлаждаются и все мосфеты, в том числе памяти и даже дроссели. На RTX3050 охлаждение мосфетов памяти - лишь 2 отростка, из которых используется только 1 (и стоит это всё дело с горячими чипами памяти, что не очень хорошо), так как на GTX двухфазная подсистема питания памяти. При лобовом сравнении карты показывают практически одинаковые температуры в одном и том же корпусе. Эти системы охлажения используются в старших братьях карт - RTX3060 и RTX2060 соответственно.

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Технологии:

Различия между этими двумя картами очевидны. Наличие у RTX3050 8GB видеобуфера, DLSS и RTX. GTX1660Ti же довольствуется только 6GB видеопамяти. Спасением, но с оговорками может стать только FSR 2.0 от AMD, поддержка которой на данный момент есть только в God of War и Deathloop. Список будущих тайтлов есть, но там слишком мало знаковых и популярных проектов. Пока что.

Есть также важный момент по поводу использования DLSS - для FullHD разрешения реконструкция идет из HD (1280x720) для максимального пресета качества. И здесь не всё так хорошо, как кажется. Гостинг, немного мыла при большом количестве деталей и тд. Артефакты в виде вспышек света в Cyberpunk 2077 - для примера. Для FSR - всё ещё хуже.

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Тестовая система:

- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия) Степпинг C0 

- Кулер ID-Cooling SE-224-XT Black

- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx

- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W

- SSD Kingston NV1 1TB m2

- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G/Palit GeForce GTX 1660Ti StormX 6G

- Блок питания ASUS ROG STRIX 550G

- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)

- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 внизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Black.

Операционная система: Windows 10 Pro 21H1 x64 19043.1200

Бенчмарки:

Unigine Heaven 4.0:

Unigine Superposition:

Игры:

1. Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition

2. Cyberpunk 2077 v 1.52

3. Watch Dogs: Legion

4. Far Cry 6

Тесты проведем в основном FullHD, что является типичным сценарием для большинства пользователей. Но всё же добавим прогоны в 720p для нуждающихся. Зачем это обычным геймерам? Не знаю. Сомневаюсь, что люди, покупающие 1660Ti или 3050 будут во что-то играть в 720p. 

Unigine Heaven 4.0

Сначала я немного не понял что происходит. И провел тесты заново. Но результаты не поменялись. Может в более старых бенчмарках как обычно оптимизация шалит? Об этом поговорим в конце.

Unigine Superposition

На экстрим пресете RTX3050 всё-таки берет верх. На среднем пресете опять странная ситуация.

Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition

RTX\GTX низкие 720p, RTX\GTX высокие 1080p

RTX ультра + DLSS Качест, GTX ультра 1080p

Cyberpunk 2077 v 1.52

RTX\GTX низкие 1080p, RTX\GTX средние 1080p

RTX\GTX высокие 1080p, RTX ультра + DLSS Качество

Watch Dogs: Legion v1.56RTX\GTX низкие 720p, RTX\GTX средние 1080p

RTX ультра + DLSS Качество, GTX ультра 1080p Far Cry 6 v1.5

RTX\GTX низкие 1080p, RTX\GTX средние 1080pRTX\GTX ультра 1080p, RTX ультра DXR Reflections

Цены:

RTX3050 дороже GTX1660Ti\1660S приблизительно на 14 процентов на 06.06.2022. Если мы посмотрим в сторону киберкотлет, которые играют в тайтлы, в большинстве которых нет лучей или dlss, то смысла для переплаты я, честно говоря не вижу. Если тот или иной тайтл из списка не присутствует в Вашем списке желаний поиграть с более высоким FPS, то тем более(список не полный):

Конечно, можно пойти ниже по цене и выбрать GTX1070\1070Ti\1080, но живых экземпляров осталось не так много на барахолках и это лотерея. Не стоит списывать со счетов FSR 2.0 и карты от AMD, если Вы не питаете предрассудков к продукции красных. RX6600 - отличный вариант, но RTX3060 - естественно лучше.

Если бюджет ограничен суммой в 20-23 тыс и Вы сделали выбор в сторону 1660Ti, то алиэкспресс дает неплохой вариант от Asus:

Также можно рассмотреть Авито, но лучше, естественно с неистекшей гарантией и у проверенных продавцов, так как в фермах таких карт достаточно и их начали потихоньку сливать.

RX6500 XT в этом случае не стоит рассматривать (особенно для PCI-Ex 3.0), красная цена этой карточке - 13-15 тыс, не более. 

Важный момент по результатам тестов в интернете - если хотите посмотреть сравнение 1660Ti vs RTX3050 в конкретных играх, которые не были представлены, то рекомендую смотреть только свежие видео. Дело в том, что в первый месяц были проблемы с драйверами и RTX3050, это можете заметить на слишком разных результатах от разных блогеров. В данном сравнении, к слову, для 3050 Re-bar был включен.

Итоги:

Делайте выбор исходя из своих потребностей, а не на фоне навязывания определённых плюшек маркетологами, которые не всегда работают. Если Вы сидите на той же 1070\1070Ti\1080 и после продажи с добавленными деньгами будет только 20-25тыс руб, то переход на ту же RTX3050 не имеет смысла. На RX6600 или RTX3060 лучше подкопить и уже иметь заметный прирост производительности.

Для параноиков: Pro Hi-Tech про гарантию DNS\Ozon.

Спасибо за внимание!


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nvidia geforce rtx 1660 1660ti 3050
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