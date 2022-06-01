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Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки

Смотрим на китайскую поделку от Exegate за не очень-то и маленькие деньги на нашем рынке. Производитель известен ультрадешевыми блоками питания, корпусами и SSD.
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Дисклеймер:

Данный накопитель достался автору безвозмездно и никаких чемоданов производителем не занесено. Также, автор имеет изначально предвзятое мнение о всей продукции бренда, поскольку имел дело с посредственными корпусами производителя, отвратительными блоками питания и тд. Может получилось сварганить нормальный накопитель на фоне большого числа конкурентов? Тем более у нас некст про плюс профессиональная серия. Проверим.

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Полное название накопителя Exegate NextPro+ UV500TS256 (EX280472RUS)

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Ценовое позиционирование:

Смотрим на цену и видим, что это действительно почти самый низ рынка. Но рассматриваем мы цены в интернет-магазинах, не всегда заслуживающих доверия. Если обратится в более крупные ритейловые сети, на озоне накопитель идет по цене в 2300RUB, регард - 2600RUB и так далее по нарастающей, что уже слегка обескураживает.

Я всё ещё надеюсь получить от профессиональной серии достойные результаты. Всегда стоит давать надежду на исправление. Потому что если не проверяешь, исправился ли бренд, то никогда об этом не узнаешь. К слову, характеристики на официальном сайте указаны следующие:

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Наклейки данного накопителя в различных сетях разного различаются по оформлению, ну да ладно, приступим к экзекуции данного пациента.

Тесты:

Сразу же скажу, что на ssd присутствуют три красных светодиода. Один показывает загрузку устройства, остальные два - неведомо для чего. И здесь нас встречает первый прикол - не самый холодный SM2258XT и отсутствие мониторинга температур любой прогой. Видимо в Exegate предусматривали мониторинг температур пальцеметром.

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Начал было я тестить Aida64, но захотел изначально проверить скорость записи на диск в реальных условиях.

После заполнения диска информацией всего лишь на 80GB получаем дикий рандом по скорости записи от 15 мб\сек до 100 мб\сек. Ладно, подумал я и стал ждать. Заполнение достигло 100GB из 238GB. Важно отметить: файлы перекидывались сугубо большого размера, мелкоблочки почти не было. Следующая попытка:

Здесь моё терпение уже лопнуло - 15Мб\сек и выше никак. По итогу при заполнении дискового пространства более чем на 80GB из 238GB превращает Ваш SATA3 SSD в посредственный HDD. На этом тесты было решено закончить. Как системный, данный SSD может и сойдет, но цена на него перечеркивает плюсы стабильной скорости чтения. Запись - никакущая, особенно, если кому-то надо постоянно перекидывать даже небольшие объемы информации. Плюс надежность вызывает вопросы. Сколько проживет данный SSD у Вас - никто не может сказать. Если он Вам достался даром - пожалуйста, только хранить что-то важное я бы на нем не стал. Для сравнения - старый 4-5 летний SSD из ноута спокойно гасит свежий SSD и работает стабильно всё время:

Альтернативы у нас, если Вам нужен максимально недорогой и нормальный m2 SSD на 240-256GB (разве что под систему, сам я не смотрю на модели менее 512GB, что и вам рекомендую):

На Aliexpress можно взять более жирные M.2 SSD и дешевле. Смотрел только Netac, как бюджетная альтернатива, но если что, можете дать пару ссылок остальным, если нашли что-то поинтереснее в виде Kingston, WD и тд по выгодной цене.

Итоги: 

Брать не стоит и я также не понимаю чем обусловлена цена данного накопителя очень сомнительного бренда в крупном ритейле. Тот самый случай, когда неизвестных и сомнительных производителей стоит обходить стороной. Даже суперпрофи меганекст про модели. Из бюджетных пока оставляет положительное впечатление Netac. Надеюсь они не пойдут по скользкой дорожке рандома по контроллерам и тд.

Спасибо за внимание!

PS: спустя 2 часа использования, диод показывающий статус нагрузки на SSD - умер....


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ssd m.2 m.2 2280 exegate sata 3
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