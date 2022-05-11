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Учитывая самый бюджетный сегмент данной линейки, удалось пощупать исполнение от Palit, Gigabyte и Zotac. Модели этих вендоров находятся в самом низу рынка по стоимости. И выбор на самом деле не так однозначен. В большинстве своем мы привыкли к правилу : больше вентиляторов, массивнее радиатор, громче имя и ,кажется, ты получаешь лучшее за свои деньги. Но в этот раз (уже не в первый) что-то пошло не так. Нюансы в спойлерах с картинками.

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Однокулерная Palit RTX 3050 Storm X вовсе смотрится огрызком с одним вентилятором и претендует на роль покупки, когда денег впритык и надо брать самое недорогое исполнение.



Storm X Storm X Никелированная медная площадка с напаянными 3-мя! теплотрубками внушают доверие. В довесок к этому все контактные площадки примыкают к радиатору. Данное исполнение радиатора использовалось и с моделями 2060,3060, 1660S\Ti. На открытом стенде и мы получаем 66 градусов при 1400-1500rpm c шумом в районе 34-35dbA . Закрытый душный корпус - до 72-73 градусов. Вариант за свои деньги отличный. анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

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Модель от Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle на первый взгляд выглядит интереснее. Два вентилятора, наличие бекплейта внушают уверенность в завтрашнем дне, однако это впечатление обманчиво, как и с многими материнскими платами от этого же вендора.



Eagle Eagle На практике мы получаем хоть и вменяемый радиатор, но только одну теплотрубку. Это худший вариант. Как итог: до 75 градусов на открытом стенде, шум в районе 38dbA при оборотах около 2200-2300rpm. Сложно назвать это тихим и холодным вариантом. Рекомендовать к покупке это исполнение можно только при большой удаче найти по самому низу рынка или при отсутствии альтернатив.

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Второе исполнение от Gigabyte GeForce RTX 3050 Gaming OC и вовсе выглядит монстром, походя на более «жирные» системы охлаждения от старших 3060\3070 и даже 3080. Три вентилятора, крутой бекплейт, подсветка логотипа. В общем мечта мамкиного геймера. Но в этой видеокарте как раз имеется самый большой обман ожиданий.



Gaming OC Gaming OC Ценовая политика данной видеокарты вызывает сомнения. За эти же деньги это "якобы" жирное исполнение приближается по цене к RX6600 и RTX3060. Две теплотрубки, вроде бы массивный, но бесполезный радиатор. По обзорам можно сравнить продажность тех или иных площадок по различиям в "показаниях". Карточка разгоняется при максимальной нагрузке до 2200-2300rpm, издавая при этом до 43dbA , что уже находится за гранью комфортного уровня. При этом температуры достигают тех же 67-68 градусов, что и у Storm X. Покупка данной карты не имеет никакого смысла.

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Zotac представила довольно сбалансированный и неплохой вариант RTX 3050 Twin Edge с тихими вертушками, отличным дизайном и главное – невысокой ценой. Но подвох всё же есть.



Twin Edge Twin Edge Никелированная пластина с 3-мя теплотрубками, годный радиатор, тихие вертушки. При максимальной нагрузке получаем 64-65 градусов при 1500rpm. Шум - смешные 32dbA. Лучшее исполнение за свои деньги и, главное, подойдет для достаточно компактных систем. Нюанс заключается в том, что контроль качества в первых партиях подкачал. Если Вы покупаете данную карту в офф маркетплейсе, естественно переживать не стоит. Если же из европы, с рук или ещё где-то, то нужно быть предельно внимательным. Немалое количество данных карт страдало отвалами чипа со старта, неработоспособной банкой памяти (отображение 6гб озу вместо 8гб и тд.





Анализируя данную информацию напрашивается вопрос: разве ничего нельзя поделать с этими инженерными фантазиями в перемешку с заговором маркетологов?

Ответ: можно и даже нужно.

Минутка теории:

Производители видеочипов как и производители центральных процессоров закладывают запас по вольтажам, ведь качество кристалла не может быть одинаковым даже в двух соседним чипах на кремниевой пластине. Соответственно вольтажи шьются в Bios с запасом по самым неудачным кристаллам, но есть предел, до которого чип ещё идет дальше на компоновку. Если неудачный, режутся блоки, те же 3070 превращаются в 3060 (грубый пример), либо идут и вовсе в утиль и тд. Именно поэтому стоит попытать счастья и сделать даунвольт нашей видеокарты.

Пример будет приводится на Palit RTX 3050 Storm X и может быть использован на любых картах на этом чипе от разных вендоров. Всё будет зависеть от удачности кристалла в вашем конкретном случае.

Тестовая система:

- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия)

- Кулер ID-Cooling SE-224-XT Basic (плюс отдельно купленные крепления для LGA1700)

- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx

- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W

- SSD Kingston NV1 1TB SNVS/1000G m2

- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G NE63050019P1-190AF

- Блок питания ASUS ROG-STRIX-550G

- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG KRX0089 (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)

- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 снизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Basic.



Внешний вид системы Внешний вид системы





Даунвольтинг:

Для успешного снижения напряжения нам понадобится только MSI Afterburner и парочка игр\бенчмарков. В MSI Afterburner идем в настройки и выставляем галочки как на скриншоте ниже. Запускаем для нагрузки Ведьмака\Киберпанк\Superposition bench (любую игру, которая на максимум грузит Вашу карточку) и начинаем редактировать значения кривой. Игру можно запустить в окне для удобства. Заходим в настройку кривой напряжений, берем любую точку и зажимая Shift тянем вниз до значений самой первой точки около 500-600Mhz. Выбираем интересующее нас напряжение и тянем вверх до желаемой частоты. Далее подтвердаем изменения и любуемся на правильно выставленную кривую, после чего приступаем к тестам.

Оптимальным значением для меня, с учетом небольшого корпуса и желаемым аккустическим комфортом, стали следующие значения: 0,875V на ядро и частота 1950Mhz в бусте. Но, так как работает автоматический буст, частота чипа под нагрузкой чуть выше - 1972Mhz. То есть мы правильно подобрали напряжение и частоту. Для 2000Mhz по ядру понадобится ориентировочно 0.9V.

Как мы радостно замечаем, энергопотребление видеокарты удалось снизить до 90-95W в зависимости от игры. Здесь мы вплотную приблизились к TDP Radeon RX6500XT. На рассматриваемой версии от Palit мы получаем всего 1200-1300rpm, что близко к минимальным 1000rpm. Оказывается и однокулерная версия может в тишину при должном подходе. Температуры в маленьком и душном корпусе не достигают 64 градусов, что на порядок лучше, чем 72 градуса по ядру в стоке с ревущим вентилятором и до 90 градусов по Hotspot (самая горячая точка на чипе). Важное замечание: в вашем случае температуры будут ещё ниже, так как пример приводится непосредственно на маленьком и тесном корпусе при комнатной температуре в 26-27 градусов.

Если вы любитель играть в сингловые проекты и привязаны к частоте монитора в 60 или 75 Hz и киберкотлетный инпутлаг вам не особо важен, то здесь вы сможете рассчитывать и на 50-65W потребления при 1000rpm и 55-57 градусов по чипу. Сказка. А ведь ещё можно и разогнать). Естественно, на каждой стадии понижения вольтажа и установки нужной частоты нужно проверять стабильность. Частоты не должны скакать, не должны появляться артефакты, вылеты и тд. Всё точно также, как и с даунвольтом процессора, описанным ранее.

Для любителей выжать максимум, могу порекомендовать видеообзор от Dakar, в котором показывается, что у карты есть неплохой потенциал по чипу и памяти, так как в дефолте частота чипа достигает 2100Mhz в отличе от карт других вендоров.

Итоги:

Даунвольт в очередной раз доказал, что производители часто оставляют нам запас по настройке, что сможет продлить срок службы вашей «драгоценной» во всех смыслах видеокарты. Для Вас это час-полтора неспешной настройки, а для видеокарты, возможно, плюс год-другой жизни в нелёгких геймерско-майнерских забавах.

В следующий раз хотел бы с Вами поделиться настройкой народных одноранговых Ballistix U4, так как форумы разрываются от постоянных вопросов по разгону оперативной памяти и всем нужна хотя бы общая настройка по первичкам и вторичкам без ужимания в сопли.