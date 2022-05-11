Даунвольт Nvidia GeForce RTX 3050. Нищие лучи от Хуанга
Учитывая самый бюджетный сегмент данной линейки, удалось пощупать исполнение от Palit, Gigabyte и Zotac. Модели этих вендоров находятся в самом низу рынка по стоимости. И выбор на самом деле не так однозначен. В большинстве своем мы привыкли к правилу : больше вентиляторов, массивнее радиатор, громче имя и ,кажется, ты получаешь лучшее за свои деньги. Но в этот раз (уже не в первый) что-то пошло не так. Нюансы в спойлерах с картинками.
реклама
Однокулерная Palit RTX 3050 Storm X вовсе смотрится огрызком с одним вентилятором и претендует на роль покупки, когда денег впритык и надо брать самое недорогое исполнение.
реклама
Модель от Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle на первый взгляд выглядит интереснее. Два вентилятора, наличие бекплейта внушают уверенность в завтрашнем дне, однако это впечатление обманчиво, как и с многими материнскими платами от этого же вендора.
реклама
Второе исполнение от Gigabyte GeForce RTX 3050 Gaming OC и вовсе выглядит монстром, походя на более «жирные» системы охлаждения от старших 3060\3070 и даже 3080. Три вентилятора, крутой бекплейт, подсветка логотипа. В общем мечта мамкиного геймера. Но в этой видеокарте как раз имеется самый большой обман ожиданий.
реклама
Zotac представила довольно сбалансированный и неплохой вариант RTX 3050 Twin Edge с тихими вертушками, отличным дизайном и главное – невысокой ценой. Но подвох всё же есть.
Анализируя данную информацию напрашивается вопрос: разве ничего нельзя поделать с этими инженерными фантазиями в перемешку с заговором маркетологов?
Ответ: можно и даже нужно.
Минутка теории:
Производители видеочипов как и производители центральных процессоров закладывают запас по вольтажам, ведь качество кристалла не может быть одинаковым даже в двух соседним чипах на кремниевой пластине. Соответственно вольтажи шьются в Bios с запасом по самым неудачным кристаллам, но есть предел, до которого чип ещё идет дальше на компоновку. Если неудачный, режутся блоки, те же 3070 превращаются в 3060 (грубый пример), либо идут и вовсе в утиль и тд. Именно поэтому стоит попытать счастья и сделать даунвольт нашей видеокарты.
Пример будет приводится на Palit RTX 3050 Storm X и может быть использован на любых картах на этом чипе от разных вендоров. Всё будет зависеть от удачности кристалла в вашем конкретном случае.
Тестовая система:
- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия)
- Кулер ID-Cooling SE-224-XT Basic (плюс отдельно купленные крепления для LGA1700)
- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx
- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W
- SSD Kingston NV1 1TB SNVS/1000G m2
- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G NE63050019P1-190AF
- Блок питания ASUS ROG-STRIX-550G
- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG KRX0089 (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)
- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 снизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Basic.
Даунвольтинг:
- Для успешного снижения напряжения нам понадобится только MSI Afterburner и парочка игр\бенчмарков.
- В MSI Afterburner идем в настройки и выставляем галочки как на скриншоте ниже.
- Запускаем для нагрузки Ведьмака\Киберпанк\Superposition bench (любую игру, которая на максимум грузит Вашу карточку) и начинаем редактировать значения кривой. Игру можно запустить в окне для удобства. Заходим в настройку кривой напряжений, берем любую точку и зажимая Shift тянем вниз до значений самой первой точки около 500-600Mhz.
- Выбираем интересующее нас напряжение и тянем вверх до желаемой частоты. Далее подтвердаем изменения и любуемся на правильно выставленную кривую, после чего приступаем к тестам.
Оптимальным значением для меня, с учетом небольшого корпуса и желаемым аккустическим комфортом, стали следующие значения: 0,875V на ядро и частота 1950Mhz в бусте. Но, так как работает автоматический буст, частота чипа под нагрузкой чуть выше - 1972Mhz. То есть мы правильно подобрали напряжение и частоту. Для 2000Mhz по ядру понадобится ориентировочно 0.9V.
Как мы радостно замечаем, энергопотребление видеокарты удалось снизить до 90-95W в зависимости от игры. Здесь мы вплотную приблизились к TDP Radeon RX6500XT. На рассматриваемой версии от Palit мы получаем всего 1200-1300rpm, что близко к минимальным 1000rpm. Оказывается и однокулерная версия может в тишину при должном подходе. Температуры в маленьком и душном корпусе не достигают 64 градусов, что на порядок лучше, чем 72 градуса по ядру в стоке с ревущим вентилятором и до 90 градусов по Hotspot (самая горячая точка на чипе). Важное замечание: в вашем случае температуры будут ещё ниже, так как пример приводится непосредственно на маленьком и тесном корпусе при комнатной температуре в 26-27 градусов.
Если вы любитель играть в сингловые проекты и привязаны к частоте монитора в 60 или 75 Hz и киберкотлетный инпутлаг вам не особо важен, то здесь вы сможете рассчитывать и на 50-65W потребления при 1000rpm и 55-57 градусов по чипу. Сказка. А ведь ещё можно и разогнать). Естественно, на каждой стадии понижения вольтажа и установки нужной частоты нужно проверять стабильность. Частоты не должны скакать, не должны появляться артефакты, вылеты и тд. Всё точно также, как и с даунвольтом процессора, описанным ранее.
Для любителей выжать максимум, могу порекомендовать видеообзор от Dakar, в котором показывается, что у карты есть неплохой потенциал по чипу и памяти, так как в дефолте частота чипа достигает 2100Mhz в отличе от карт других вендоров.
Итоги:
Даунвольт в очередной раз доказал, что производители часто оставляют нам запас по настройке, что сможет продлить срок службы вашей «драгоценной» во всех смыслах видеокарты. Для Вас это час-полтора неспешной настройки, а для видеокарты, возможно, плюс год-другой жизни в нелёгких геймерско-майнерских забавах.
В следующий раз хотел бы с Вами поделиться настройкой народных одноранговых Ballistix U4, так как форумы разрываются от постоянных вопросов по разгону оперативной памяти и всем нужна хотя бы общая настройка по первичкам и вторичкам без ужимания в сопли.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила