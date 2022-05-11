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Даунвольт Nvidia GeForce RTX 3050. Нищие лучи от Хуанга

RTX 3050. Вымученная видеокарта, которая должна была выйти сильно раньше, но прибыли от реализации более старших чипов естественно поставили крест на выходе бюджетки на долгий срок
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Учитывая самый бюджетный сегмент данной линейки, удалось пощупать исполнение от Palit, Gigabyte и Zotac. Модели этих вендоров находятся в самом низу рынка по стоимости. И выбор на самом деле не так однозначен. В большинстве своем мы привыкли к правилу : больше вентиляторов, массивнее радиатор, громче имя и ,кажется, ты получаешь лучшее за свои деньги. Но в этот раз (уже не в первый) что-то пошло не так.  Нюансы в спойлерах с картинками.

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Однокулерная Palit RTX 3050 Storm X вовсе смотрится огрызком с одним вентилятором и претендует на роль покупки, когда денег впритык и надо брать самое недорогое исполнение.


Storm X

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Модель от Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle на первый взгляд выглядит интереснее. Два вентилятора, наличие бекплейта внушают уверенность в завтрашнем дне, однако это впечатление обманчиво, как и с многими материнскими платами от этого же вендора.


Eagle

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Второе исполнение от Gigabyte GeForce RTX 3050 Gaming OC и вовсе выглядит монстром, походя на более «жирные» системы охлаждения от старших 3060\3070 и даже 3080. Три вентилятора, крутой бекплейт, подсветка логотипа. В общем мечта мамкиного геймера. Но в этой видеокарте как раз имеется самый большой обман ожиданий.


Gaming OC

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Zotac представила довольно сбалансированный и неплохой вариант RTX 3050 Twin Edge с тихими вертушками, отличным дизайном и главное – невысокой ценой. Но подвох всё же есть.


Twin Edge


Анализируя данную информацию напрашивается вопрос: разве ничего нельзя поделать с этими инженерными фантазиями в перемешку с заговором маркетологов?

Ответ: можно и даже нужно.

Минутка теории:

Производители видеочипов как и производители центральных процессоров закладывают запас по вольтажам, ведь качество кристалла не может быть одинаковым даже в двух соседним чипах на кремниевой пластине. Соответственно вольтажи шьются в Bios с запасом по самым неудачным кристаллам, но есть предел, до которого чип ещё идет дальше на компоновку. Если неудачный, режутся блоки, те же 3070 превращаются в 3060 (грубый пример), либо идут и вовсе в утиль  и тд.  Именно поэтому стоит попытать счастья и сделать даунвольт нашей видеокарты.

Пример будет приводится на Palit RTX 3050 Storm X и может быть использован на любых картах на этом чипе от разных вендоров. Всё будет зависеть от удачности кристалла в вашем конкретном случае.

Тестовая система:

- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия)

- Кулер ID-Cooling SE-224-XT Basic (плюс отдельно купленные крепления для LGA1700)

- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx

- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W

- SSD Kingston NV1 1TB SNVS/1000G m2

- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G NE63050019P1-190AF

- Блок питания ASUS ROG-STRIX-550G

- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG KRX0089 (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)

- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 снизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Basic.


Внешний вид системы


Даунвольтинг:

  1. Для успешного снижения напряжения нам понадобится только MSI Afterburner и парочка игр\бенчмарков. 
  2. В MSI Afterburner идем в настройки и выставляем галочки как на скриншоте ниже. 
  3. Запускаем для нагрузки Ведьмака\Киберпанк\Superposition bench (любую игру, которая на максимум грузит Вашу карточку) и начинаем редактировать значения кривой. Игру можно запустить в окне для удобства. Заходим в настройку кривой напряжений, берем любую точку и зажимая Shift тянем вниз до значений самой первой точки около 500-600Mhz.
  4. Выбираем интересующее нас напряжение и тянем вверх до желаемой частоты. Далее подтвердаем изменения и любуемся на правильно выставленную кривую, после чего приступаем к тестам.

Оптимальным значением для меня, с учетом небольшого корпуса и желаемым аккустическим комфортом, стали следующие значения: 0,875V на ядро и частота 1950Mhz в бусте. Но, так как работает автоматический буст, частота чипа под нагрузкой чуть выше - 1972Mhz. То есть мы правильно подобрали напряжение и частоту. Для 2000Mhz по ядру понадобится ориентировочно 0.9V. 

Как мы радостно замечаем, энергопотребление видеокарты удалось снизить до 90-95W в зависимости от игры. Здесь мы вплотную приблизились к TDP Radeon RX6500XT. На рассматриваемой версии от Palit мы получаем всего 1200-1300rpm, что близко к минимальным 1000rpm. Оказывается и однокулерная версия может в тишину при должном подходе. Температуры в маленьком и душном корпусе не достигают 64 градусов, что на порядок лучше, чем 72 градуса по ядру в стоке с ревущим вентилятором и до 90 градусов по Hotspot (самая горячая точка на чипе). Важное замечание: в вашем случае температуры будут ещё ниже, так как пример приводится непосредственно на маленьком и тесном корпусе при комнатной температуре в 26-27 градусов.

Если вы любитель играть в сингловые проекты и привязаны к частоте монитора в 60 или 75 Hz и киберкотлетный инпутлаг вам не особо важен, то здесь вы сможете рассчитывать и на 50-65W потребления при 1000rpm и 55-57 градусов по чипу. Сказка. А ведь ещё можно и разогнать). Естественно, на каждой стадии понижения вольтажа и установки нужной частоты нужно проверять стабильность. Частоты не должны скакать, не должны появляться артефакты, вылеты и тд. Всё точно также, как и с даунвольтом процессора, описанным ранее.

Для любителей выжать максимум, могу порекомендовать видеообзор от Dakar, в котором показывается, что у карты есть неплохой потенциал по чипу и памяти, так как в дефолте частота чипа достигает 2100Mhz в отличе от карт других вендоров. 

 Итоги:

Даунвольт в очередной раз доказал, что производители часто оставляют нам запас по настройке, что сможет продлить срок службы вашей «драгоценной» во всех смыслах видеокарты. Для Вас это час-полтора неспешной настройки, а для видеокарты, возможно, плюс год-другой жизни в нелёгких геймерско-майнерских забавах.

В следующий раз хотел бы с Вами поделиться настройкой народных одноранговых Ballistix U4, так как форумы разрываются от постоянных вопросов по разгону оперативной памяти и всем нужна хотя бы общая настройка по первичкам и вторичкам без ужимания в сопли.

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nvidia gigabyte zotac palit rtx rtx 3050
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все эти лучи ещё один пиар зеленых который канит в лето как и их спешка с покупкой контор таких как 3Dfx и PhysX,толком не чего не изменится и игр будет по пальцам пересчитать их технологии,пока карта...
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