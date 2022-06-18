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Введение:

Как и ранее, сборка компактного компьютера - удовольствие не из дешевых. Конечно, найдется множество людей, которые будут убеждать, что это непотребство и лишние проблемы. Но на то все люди разные - раз есть спрос на itx формат, значит определённой аудитории это нужно. В данном материале рассмотрим популярные и не очень корпуса, а также проблемы, с которыми вы можете в дальнейшем столкнуться. Варианты только на месте, без использования заграничных площадок.

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Рассматривать будем корпуса только с возможностью установки дискретной видеокарты, хотя бы двухслотовой и по разумной, насколько это возможно, цене:

1. SilverStone Sugo SG13

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2. Cougar QBX

3. Thermaltake Core V1

4. Cooler Master MasterCase H100

5. Cooler Master Elite 130

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6. Cooler Master MasterCase NR200P

7. NZXT H210

8. Thermaltake The Tower 100 Mini

Параметры каждого корпуса в сравнении с картинками: кликнуть здесь

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Габариты корпусов согласно списку выше:

1. SilverStone Sugo SG13

Самый компактный корпус в этом сравнении, имеющий наибольшее количество ограничений. Плюсы - возможность установки видеокарты до 260 мм, которая будет получать воздух напрямую от вентиляционных отверстий сбоку. Возможность установки полноценного ATX блока питания либо SFX через переходную рамку, что добавит Вам высоты для размещения более высокого кулера. Перфорация со всех сторон для выходя горячего воздух. Минусы: возможность установки только одного вентилятора на передней части при установке ATX БП, посредственная продуваемость. Cable-менеджмент также никакой. Тонковатый металл, нужно быть внимательным. Неплохой кандидат, но сугубо для более менее холодных комплектующих, что-то более жирное, чем 3060 и 12400 ставить не рекомендовал бы. Вариант переделки данного корпуса есть от Александра Андерсона - ссылка.

2. Cougar QBX

Корпус классом повыше, не лишенный недостатков. Сразу стоит учесть, что лучше устанавливать не длинный БП до 140 мм, а лучше SFX. Кроме этого кабель-коннектор питания короткий и на сайте производителя стоит ознакомиться с рекомендациями по выбору БП и расположению коннектора. Плюсы: вентиляция в корпусе хорошая, возможна установка до 7 вертушек, возможность установки двухсекционной СВО, более-менее качественные материалы, поддержка видеокарт длиной до 350 мм. Минусы: комплектная вертушка очень шумная, в длину корпус не самый маленький, есть требования к ATX БП. Тихой сборку можно сделать, но это будет непросто. По итогу - один из народных и популярных вариантов, способный переварить не самое холодное железо.

3. Thermaltake Core V1

Любители формата "куб" будут довольны. Корпус достаточно старый, но до сих пор не теряет актуальности. К сожалению, данный корпус по позиционированию ранее был бюджетным, сейчас цены подскочили. Тонкий металл, но корпус крепко сбит и удобен при сборке системы, стенки инверсные, можно переставлять на любую грань. Минусы: отсутствие двух 80 мм вентиляторов сзади, придется докупать, акриловое окно, которое царапается от взгляда, шумноватая 200 мм вертушка спереди. Плюсы: удобство сборки, возможность установить относительно высокую башню или Top-flow. Достаточное количество перфорации, неплохая продуваемость. Однако сильно горячее железо не поставить, а именно видеокарту - так как часто бывают проблемы по размещению проводов доп питания, которые будут упираться в стенку или попросту не влезут в паз на передней стенке. С большего - годный корпус.

4. Cooler Master MasterCase H100 Крайне интересный внешне корпус, компактный, но с охлаждением здесь не всё хорошо. Установленная 200-мм вертушка дает обдув практически на все компоненты, но выход горячего воздуха осуществляется только сверху. Дополнительные вертушки установить нельзя. Плюсы: внешний вид, что сугубо индивидуально. Минусы: слабое охлаждение, неудобная сборка, высота процессорного кулера максимум 83 мм, видеокарты - 210 мм, что является самым низким показателем, среди представленных, глухие боковые стенки и тд. Для бюджетной сборки с холодной комплектухой - неплохой вариант, но цена кусается. Разве что найдете б.у за недорого.

5. Cooler Master Elite 130 Достаточно старый, но вместительный представитель от CM. Можно поставить практически любую двухслотовую видеокарту до 343 мм, однако процессорный кулер может быть высотой всего до 65 мм, что крайне мало. Плюсы: достаточное количество места для размещения накопителей, перфорация со всех сторон, 3 места для установки вентиляторов, просторный. Минусы: устаревшее шасси, длинный. Несмотря на габариты, неудобный cable-менеджмент. В совокупности неплохой корпус, который может принять не самую холодную видеокарту, но уже утративший актуальность. Новый - не стоит своих денег, на б.у рынке за копейки - вполне себе.

6. Cooler Master MasterCase NR200P Один из самых популярных вариантов по сборке. Удобство разбора, возможность вертикальной установки видеокарты, СВО и тд. Отличное качество изготовления материалов. Однако и ценовой диапазон - выше. Плюсы: компактные размеры с возможностью установки горячих и габаритных комплектующих, два неплохих вентилятора в комплекте, райзер в комплекте, неплохая продуваемость. Минусы: максимум SFX-L блок питания, за счет перфорации стенок будет шумноват, если не использовать достойные вертушки. В целом - отличный кандидат на роль одного из лучших корпусов для Mini-itx систем, который можно найти на отечественном рынке. ( Если бы не SFX-бп, использовал бы данный вариант).

7. NZXT H210 Один из моих любимых вариантов, однако под формат mini-ITX он подходит с большой натяжкой за счет габаритов. Можно установить двухсекционку, 2x140 и 2x120 кулеры, однако места для толстой видеокарты впритык. Продуваемость за счет боковой перфорации нормальное, в отличие от h510. Если бы не габариты, использовал бы его до сих пор. Плюсы: достойная продуваемость, качество исполнения, внешний вид, возможность установки полноценных комплектующих без фанатизма. Минусы: большие габариты, ограничения по толщине видеокарты, возможность установки только одного вентилятора сверху, завышенная цена. Неплохой и стильный вариант.

8. Thermaltake The Tower 100 Mini Самый свежий корпус из подборки и единственный, который пока не довелось пощупать и сделать в нем сборку. Сами по себе габариты в высоту немаленькие, но глубина минимальна, что может многим понравиться. Ограничусь выжимкой из обзоров по плюсам и минусам: достаточное количества места под установку высоких башен и длинных двухслотовых видеокарт, хорошая производительность штатных кулеров и неплохой продув, большое количество пылевых фильтров и неплохая модульность. Из недостатков - необходимость разбора половины корпуса, если нужно снять боковые стенки, шумоизоляция посредственная. В общем - вариант на любителя, способный вместить нормальное железо, однако, цена пока кусается.

Полезные советы:

Довольно частая проблема - недостаток входов для вентиляторов на материнских платах формата mini-ITX. Если производителем не предусмотрен разветвитель, то стоит его приобрести. Конечно, при условии, что и на корпусе предусмотрены посадочные под вентиляторы. Разветвители продаются в основном трех форматов: без доп питания, с доп питанием и в формате небольшого блока:

Стоит учесть, что управление сигналом корректно будет только при условии использования одинаковых вентиляторов. Если Вы подключите к разветвителю вентили с разным количеством оборотов или одновременно 3-pin и 4-pin, получите либо некорректную работу, либо вой вентилей на максимальных оборотах без возможности регулировки.

В корпусах небольшого размера в приоритете использование SFX блоков питания, чтобы максимально освободить место для Cable-менеджмента. Также этот вариант поможет установить более высокий кулер для процессора или более длинную видеокарту в зависимости от конструкции того или иного корпуса. Если чудесным образом производитель блока питания или корпуса не позаботился о переходной планке ATX-SFX, то её также стоит приобрести, напечатать на 3D принтере под заказ и тд:

Также, для экономии места и избавления от проводов, кроме приоритета на SFX, лучше сделать выбор в стороны БП с модульными кабелями. Если у Вас уже есть в наличии модульный ATX БП и Вы не хотите его менять - стоит предварительно изучить не только обзоры корпуса, планируемого к приобретению, но и спецификации и документацию. Очень часто модульные БП длиннее и есть ограничения для установки.

Также стоит заранее продумать все этапы сборки, ведь в некоторых случаях, чтобы поменять, подключить что-то - понадобится разбирать половину всего ящика. В некоторых корпусах при установке определённых комплектующих возможна будет установка только Slim вентиляторов, толщиной 15 мм:

Последним и важным моментом будет использование в качестве накопителей M.2 SSD, что также позволит существенно освободить место и избавиться от лишних проводов.

Итоги:

Сборка полноценного билда на основе mini-ITX - это не только дорого (в основном за счет цены большинства компактных материнских плат), но и трудозатратно, если Вы планируете собрать не бюджетное решение. Что до представленных вариантов выше с учетом максимальной компактности и возможностей использования полноценного железа - Cooler Master MasterCase NR200P и Cougar QBX достойны особого внимания из ассортимента, имеющегося в наличии.

Для бюджетных сборок вполне подойдут Thermaltake Core V1, SilverStone Sugo SG13, Cooler Master MasterCase H100. Для холодного железа они подойдут в самый раз. NZXT H210 и Thermaltake The Tower 100 Mini я бы не рассматривал как компактный вариант, так как по размерам они уже ближе к mATX.

Я сам долгое время сидел на itx сборках и продолжал бы сидеть дальше, если бы не вышел Sama IM01 TG (он же Krux Naos TG), который при почти аналогичных размерах с NR200P дает куда большую вариативность, mAtx формат и более приятную цену, особенно, если заказывать из Китая.

Да, Вы скажете - всё это лишнее, лучше поставить под стол 15 килограммовый Full-Tower ящик и забыть про все проблемы и погоню за каждым градусом. Но ведь все люди и разные, интересы и требования не совпадают. Воспринимайте эти сборки как один из вариантов из множества других, не более. "Что русскому хорошо, то немцу — смерть". Если у Вас возникнут вопросы по корпусам, можете смело задавать, так как сборку делал во всех, кроме последнего Tower 100 Mini.

Спасибо за внимание! Делитесь своими скринами ITX-сборок и железа, буду благодарен!



