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Введение:

Многие после сентября 2022 года начали присматривать себе видеокарту для покупки после перехода эфира на POS. К тому же Nvidia и Amd представили карточки самого высокого ценового сегмента. Огромного снижения цен мы конечно же не получили, но то что есть, лучше чем ничего. Обновление линеек видеокарт не прошло без очередных расследований, интриг и скандалов в виде кривого коннектора 12-pin для видеокарт nvidia, недопиленность драйверов amd и проблемы с потреблением, отвалы референсов amd и перегрев карт из-за испарительных камер и тд. Прошло время, на дворе уже январь 2023 года, в продаже навалом разных нереференсных 4070Ti. Однако не все готовы покупать новые карточки, у многих банально даже БП и корпус к этому не готовы, да и большое количество 1060 и прочих народных топов просятся для апгрейда и до сих пор трудятся в ящиках. Кроме того - остро стоит вопрос цены и доступности для некоторых стран и регионов СНГ.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Почему AMD?

Сразу предупрежу - плюсы и минусы, как и логика моего выбора - сугубо ИМХО и может кардинально отличаться с вашим видением ситуации. Давайте взвесим все за и против покупки карточки от AMD:

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Минусы:

чехарда с драйверами

трассировка лучей

оптимизация в некоторых проектах

процент брака некоторых чипов в линейке

низкая ремонтопригодность (касается только GPU)

оптимизация и поддержка некоторого рабочего софта

Плюсы:

отличная производительность на рубль ( без лучей )

энергоэффективность

цена

исполнение большинства карт чаще лучше, чем у Nvidia

FSR уже почти достиг уровня последних версий DLSS 2

Лучи: Хотел бы отдельно затронуть тему лучей, так как она часто становится решающим компонентом выбора для многих наравне с ценой, исполнением карты, распостранённостью DLSS и тд. Что нам предлагает Nvidia? Да, она нам предлагает крутую технологию, которая требует много ресурсов, которая облегчает разработчикам жизнь, чтобы не заниматься вручную освещением, тенями и тд в отдельных сценах. Но как бы лучи не спасали, видение разработчиков игр всё равно требует правку ручками многих сцен. От этого не уйти. У меня успели побывать в использовании и и 3060, 3070, 3060Ti с 1080p и 2к монитором. К 4к телеку я даже и не пытался подключать всё это добро, так как опыт меня ожидал достаточно печальный.

Единственная игра, которую преображают лучи - Cyberpunk 2077. При этом ты забываешь что они включены или выключены - спустя полчаса. Почему? Вы играете в лучи или в игру? Картинка становится приятнее, но я вас умоляю. Даже если вы ещё не прошли киберпанк, ладно, пройдете его или перепройдете второй раз. Что дальше? Где разработчики смогли в трассировку? Portal RTX? Sic! Ладно бы говорили мы про достойный FPS в 2К c трассировкой, говорить про 4к стыдно. DLSS 3 с диким инпут лагом? Нет, спасибо.

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Достаточно открыть топ Steam или другие площадки по популярности и принять горькую правду. Синглы (немногочисленные) с трассировкой вы пройдете и забудете. И ваш опыт практически не будет отличаться от опыта игры без трассировки. Другое дело - адекватная цена на какую-нибудь 4070Ti. Но реальность такова - данную карту не топового уровня позволить себе могут очень немногие. Даже если у вас есть финансовая возможность купить - с точки зрения целесообразности и для тех, кто обладает хотя бы минимальными зачатками финансовой грамотности, покупка данной карты очень сомнительная. Как и новых 3070 и тому подобных печек. Поменяется что-то в ближайшие 2-3 года? Нет, не поменяется. 4070 не захватит массовый сегмент, как бы ситуация в мире не развивалась.

Также, анализируя игры, которые поддерживают трассировку, есть и немалое количество игр, которые пилились под приставки и, неожиданно показывают почти равную производительность с картами серии RTX.

Покупка: И вот подошел момент покупки, хоть и с некоторой опаской, свежей карты на RDNA2 (уже несвежей с выходом RDNA3). Практически всё время я сидел на видеокартах от Nvidia. 2600XT и 7770 не в счет, так как мои познания тогда оставляли желать лучшего, да и игры были на первом месте. Также был небольшой недавний опыт в виде XFX RX6600, Asus RX6600XT Dual OC, Powercolor Hellhound RX6600XT. Но покупались они для перепродажи. И тогда при разборке меня очень удивила карта от Asus. Термухи везде, где требуется, в том числе и на обратной стороне. Жутко пищащие дроссели Hellhound и ее шумные вентили вспоминать не хочется.

Анализом цен я заниматься не буду, так как карта досталась мне новой из Европы. По цене самой начальной 3060 в нашей рознице. Речь пойдет о XFX Speedster Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black 12GB GDDR6. Эту карту выбирал целенаправленно, так как это один из самых лучших вариантов исходя из компонентной базы, температур и шума. Если мы зададимся целью найти ту же 3070 в похожем исполнении, то цену карты нужно будет умножить на 2. Вот такая печальная реальность от Хуанга.

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О карте: исполнение просто бомбическое, карта очень большая и охлад поставлен с запасом. Тем более почти такой же используется на 6800\6800XT. Термопрокладки с двух сторон, никакого прямого контакта с теплотрубками и неадекватных решений в виде прикрученных пластинок под охлад памяти или отдельные "радиаторы" на них. По остальному - читайте обзоры.

Допиливаем РЫКСУ до состояния повседневного использования

1. Драйверы:

Здесь меня ждало первое разочарование. По привычке (ещё при тестах RX6600) я поставил последнюю рекомендованную версию Adrenalin 22.11.2 Recommended (WHQL). И сразу же получил косяки. Причем как на Windows 10, так и на Windows 11. Как обычно помогло изучение конференций оверов и ixbt. Не у всех наблюдается тиринг курсора мыши. Небольшие её подтормаживания. Плюс словил два раза черный экран как при подключении через HDMI, так и через DP. Кабели качественные. Помог откат на 22.6.1. Но я не хотел останавливаться на этом. По сравнению с последней релизной версией буст производительности был, а терять его просто так из-за кривых рук AMD не хочется. По итогу было найдено простое решение: AMD Software PRO-Edition 22.Q4. По сути одно и то же, что и 22.11.2, но вроде как допиленное. Наверное 0_0.

Итог: нет рандомных черных, зеленых экранов, нет вылетов из игр. Что до настройки - лимит энергопотребления я не выставлял на максимум и не менял. Так как буст под нагрузкой с данным напряжением наваливаете до 2550Мгц. А большего мне и не надо. Всё холодно, тихо и быстро.

2. Высокая частота памяти в простое:

Второй косяк я тоже заметил при первом использовании более младших карточек RX серии. Это вряд ли коснется тех, у кого есть 60Гц монитор. Либо тех, кто на своем 144Гц мониторе может выставить 120Гц для системы. Стоит карточка в ящике, никого не трогает, но начинает прогреваться и периодически включать вентиляторы без нагрузки. Если используете 75Гц или 144Гц и выше - этот раздел для вас. Поможет нам здесь программа Custom Resolution Utility.

Нарисовал как смог. Нажимаете "add", выбираете пресет Automatic CRT, выставляете частоту (75, 144 и тд), жмёте Ok. Кастомное разрешение добавлено. После этого поднимаете его стрелочкой в приоритетах в самый верх. Перезагружаетесь и частота у вас больше не гасит по максимуму в простое.

Итог: карточка становится холоднее холодного.

3. Фликеринг, статтеринг, проблемы с воспроизведением видео:

Если после первых двух пунктов у вас всё ещё остались проблемы, просто читаете и применяете MPO_disable и наслаждаетесь полным отсутствием каких-либо косяков. https://www.reddit.com/r/Amd/comments/yvyqc7/disabling_multiplane_overlay_mpo_fixed_all/ - читать тута. Всё делается за 1 минуту.

Вы великолепны:

В 99 процентах случаев всё должно отлично работать и не любить вам мозги. Деньги сэкономили, достойную производительность получили, себя похвалили и пользуетесь.

Однако остался ещё один момент.

И касается он опасений по поводу покупки видеокарт RX6000 серии после просмотра видео от Vik-On. И здесь я полностью поддерживаю его рекомендации за исключением одного момента. И он будет не очень приятен пользователям, которые уже приобрели определённые карты от вендоров. Также может потребовать дополнительных затрат (блок питания покачественнее к примеру и сетевик, так как после пробоя шанс выживания чипа от нвидии поболее, чем от амд), если вы ещё не приобрели карту.

Практически все карты от Sapphire и Gigabyte - полный шлак. Sapphire сэкономили на всём, чем могли, воистину безответственно настроили кривые вентиляторов в угоду тишины, а не температур. Gigabyte c их поистину неадекватной идеей использовать прямой контакт с теплотрубками с посредственной шлифовкой и пробелами между трубками по 2-3 мм - полнейший идиотизм. Из-за этого две одинаковые карты из коробки могут сильно различаться по температурам.

А потом мы наблюдаем черные точки на чипе, тот самый злосчастный Hotspot (к слову здесь на фото карта от Asus и проблема была в плохом прижиме):

Что делать? Делать андервольт.

В моем случае даже в стоке при тдп в 203W карта по хотспоту греется до 72-75 градусов максимум. И это при 1100 оборотах вентиляторов видеокарты. При температуре гпу максимум в 63-64 градуса. (Андервольт - максимум 155W, макс 57 по чипу, макс 68 по хотспоту при 980 оборотах вентилятора). А вот те, кто видит у себя больше 80 градусов - андервольт рекомендован. Вы хотите поверить в то, что вам сказала Лиза? Серьезно? До 105 градусов пользуйтесь и все будет нормально. Really??? А теперь представьте себе дельту температур в 50-70 градусов и как это влияет на свойства материалов в составе чипов. Лиза не может отменить физику и деградацию полупроводников из-за большого диапазона рабочих температур.

Кроме того, если у вас не получается побороть высокий Hotspot, то скорее всего дело в плохом прижиме, криво нанесённой термопасте, кривом охладе или комбо из всех трех ачивок.

ИТОГИ:

Чисто мой субъективный опыт позволяет (или не позволяет по вашему мнению) утверждать, что если Вы собираетесь покупать новые рыксы иизбежать проблем, то стоит руководствоваться следующими оговорками:

1. На январь месяц 2023 года использовать AMD Software PRO-Edition 22.Q4

2. Custom Resolution Utility использовать, если возникают вопросы по частотам памяти.

3. MPO_disable твик рекомендуется к использованию.

4. Следите за температурами Hotspot, делайте андервольт. Всегда полезно.

5. Не покупайте Sapphire, Gigabyte, начальные версии Powercolor и XFX. Никакого прямого контакта, только полноценная цельная медная пластина.

Доволен ли я, остановившись на RX6700XT? Да, доволен. Доставило мне неудобство рысканье по форумам? Да, я мазохист и вспомнил былые времени. После настройки и победы получено моральное удовлетворение.

Спасибо за внимание!