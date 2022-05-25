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Дисклеймер:

Мнение автора статьи может люто не совпадать с Вашим. Взгляд на последнее поколение консолей проводится со стороны человека, который сидит на компах со времен Pentium-133 и первых игровых приставок. Также пройден весь путь владения консолями Sony - от PS1 до PS4.

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Практически все эксклюзивы Sony были пройдены, поэтому смысла в покупке последней PS5 с её ватными некстген новинками я не увидел. Также стоит учесть, что автор прошел огромное количество тайтлов на ПК и его крайне сложно удивить, все топы топов интересующих жанров вымучены не раз. Поэтому и попробуем разобраться - какой новый опыт могут дать последние консоли от Microsoft "бывалому" игроку.

Введение:

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Всё началось с просмотра презентации и показа новых приставок на Game Awards 13 декабря 2019 года. Тогда же и показали трейлер Saga Senua: Hellblade 2. Первая часть мне очень неплохо зашла, поэтому в очередной раз меня это подкупило, плюс всё-таки хотелось пройти "эксклюзивы" Microsoft. Время шло, показывались новые трейлеры, обещался невероятный уровень графики, интерес подогревался. А тут ещё и показывают белую Series S, которая очень хорошо впишется в интерьер, чтобы стоять на белом комоде или столе.

«Так он мне понрааавился.. но опыт показывает, что не всё так хорошо через 2 месяца, как казалось»





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Пропустим момент покупки на старте за оверпрайс и сразу приступим к опыту использования. Дома на тот момент стоял старый, но хороший FullHD телек от Samsung UE46F6640SS, который был успешно привезен из Польши за много шекелей. Но сидеть я предпочел за своим рабочим столом также за FullHD, но уже монитором LG 24 MK600. На то время у меня стояла RTX 2060 Super, поэтому какое-никакое представление о графике в играх того времени можно было составить.

И здесь Фил Спенсер первый раз поимел меня. Скорее всего разочарование основывалось на завышенных ожиданиях от приставки. Ваш Series S это то же самое, что и Series X, только для FullHD-2K. И это заявление разбилось о суровую реальность. Да, перед Вами огромная библиотека GamePass, но Вы должны рассчитывать на лютое мыло по обратной совместимости. По какой причине? А по той причине, что оптимизация под более высокие разрешения работает только на предыдущей One X. Запустите к примеру Batman или что-то похожее. Про Metro: Exodus с ужасной картинкой, дистанцией прорисовки и просадками до 512p я скромно промолчу.

Но ладно, игры по подписке GamePass Ultimate для меня были не особо интересны, негодование вызывает только невозможность пройти в нормальном качестве некоторые старые тайтлы. Тем более аккаунт общий на ПК и консоли и то, что не очень выглядит на приставке, можно залить на комп.

И тут начали наконец-то выходить Nextgen тайтлы. На словах.... Watch Dogs: Legion просто отвратителен, Assassin's Creed: Valhalla совершенно не впечатлил, Dirt 5 так и вообще показался просто неиграбельным и жутко выглядящим. Да, это мультиплатформа и до выхода настоящих эксклюзивов еще надо было потерпеть. Разве что потом Yakuza: Like a Dragon зацепила. Будем ждать....

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И здесь Фил Спенсер второй раз поимел меня. Количество спама о самой мощной консоли шла со всех патефонов, подключенных к интернету и тут мой старый друг покупает себе Series X. Да, я подумывал об обновлении, но работа затмевала все мысли. И тут как назло всё сходится в одной точке сингулярности. Мой телек начинает барахлить, полетела мат. плата, модель на наши рынки не завозилась, поэтому ремонт только по конь цене и надолго. 7-8 лет прожил, ну и ладно, достойно. А после пары сессий с корешем на свежем на то время LG OLED55CXRLA было решено провести обновление парка техники. И судя по моим знакомым, так сделали многие со временем.

Переход на Xbox Series X:

Успешно подвернулся предзаказ, по которому знакомый не хотел покупать SeX, так как оставлял его на обе консоли и выкупил PS5. Чем я и воспользовался. Series S была успешно продана по цене дороже, чем было куплена. Спасибо всяким вирусам.

Пока продолжался выбор телевизора, свежая покупка была подключена к монитору. Разницу конечно я увидел, но не то чтобы сильную (оно и немудрено на FHD монике). Вау впечатления испарились через полчаса использования из-за гемора по настройке роутера и поднятия нормальной скорости, так как в РБ серваков нет и всё очень печально.

Закончился выбор телека и наконец-то рабочий стол освободился, решено было взять LG 50NANO866PA, чтобы испытать экспириенс 120Гц матрицы, Dolby Vision, Dolby Atmos и прочих бесконечных долби-шмолби (120 фпс к слову, нормальных 120 фпс, я не увидел, как и преимуществ от друших плюшек):

Игры:

По сравнению с Series S, на Series X Gamepass отрабатывает на все свои деньги, всё выглядит нормально, многие игры поддерживают 4К. И вот на этом моменте у меня начинает гореть. Жутко гореть. Да, мы получаем отличную Forza Horizon 5, которая по сути рескин 4-й части, Halo: Infinite - заставила пройти меня всю линейку Halo, начиная от Reach. И последняя часть меня, мягко говоря не впечатлила. Мультиплеер затянул меня на часов 60-70, после чего был забыт, так как проблем в мультиплеере до сих пор хватает.

Да, это были планы выпуска на 2021 год. Идет уже пятый месяц 2022 года. Где игры спустя почти 1.5 года после выхода консоли? Непонятно. Возьмем первый попавшийся сайт с ожиданиями по выходу игр на 2022 год. Можно посмотреть любые аггрегаторы, но результаты будут схожими:

Что мы получаем на практике: Sniper Elite 5 вышел. Ну да, средний проект средней студии не для всех. Atomic Heart - а выйдет ли он в 2022? Большой вопрос. Всё остальное перенесено на 2023. Ещё одним приколом для меня был перенос Starfield. Учитывая количество заявлений, что контента слишком много, у нас почти всё готово и тд. Всё как обычно.

Помните про трассировку лучей и некстген, который должен был просто сбивать Вас с ног своим качеством. Что там по трассировке в 2022 году для консолей? Ghostwire:Tokyo, Minecraft и Dying Light 2? Всё?

Опыт и удобство использования:

Здесь Вы не услышите ничего нового. Джойстики отличные, сами консоли тихие, проблем за весь срок использования не было. Обновления выходят часто. Интерфейс, если привыкаешь, кажется более удобным после PS4 и после краткого знакомства с PS5. Небольшие размеры консолей - просто бомба, да и подойдут практически в любой интерьер.

Начиная с 10 марта сего года, и это Вы должны понимать, начались проблемы с оплатой подписки, игр и тд из-за всем известных обстоятельств. Если бы сейчас передо мной стоял выбор покупки консоли, я бы не покупал из-за гемора с оплатой подписки, игр и тд. Причем в РБ эта проблема стоит более остро, так как возможностей обойти это в РФ - больше.

Кому подойдут данные приставки:

Series S - если Вы нетребовательны к графике и готовы в будущем терпеть даунгрейд в будущих тайтлах, то эта консоль для Вас. Если Вы хотите поиграть в часть проектов последних лет, не тратясь на апгрейд старого компа, то вперед. Подключаем консоль к FullHD телеку или монитору и радуемся жизни. Но только при условии возможности купить подписку или посмотреть на б.у рынок, есть консоли, где покупался Gamepass на 3 года вперед, чего с головой хватит. Любите фифу, фортнайты и прочее - идеально. Тем более часть сетевых игр поддерживает клавомышь. Графодрочерам и владельцам 4к телеков консоль противопоказана. Жду комменты - у меня всё отлично выглядит на моем 4к телеке Kiwi с Series S, ты просто ничего не понимаешь. Таким предлагаю сразу самоуничтожиться.

Series X - честно, если Вы владеете компьютером с видеокартой уровня хотя бы от RTX2060 или RTX3050 и есть возможно включить DLSS, то покупка данной консоли вряд ли будет целесообразна. Под отдельный игровой уголок с 4К телеком - отличное решение, опять-таки, если есть возможность платить деньги в казну Microsoft. Но качество графики даже с хорошим и качественным 4к телеком, мягко говоря, вызывает вопросы. Конечно, AMD захотела сделать большую ставку на FSR 2.0, но сколько времени уже прошло и ещё пройдет. Список поддерживаемых игр скуден, в старые тайтлы поддержку вряд ли завезут. В общем, перспективы туманны.

Итоги:

Вернемся к началу разговора. 2019 год и трейлер Saga Senua: Hellblade 2. Я её до сих пор не дождался. Как и второго Сталкера в апреле и декабре 2022 и тд. Список можно продолжать до бесконечности.

Купил бы я эту консоль сейчас? Который раз задаю себе этот вопрос. Скорее нет, чем да. Для тех, кто хотя бы немного ознакомлен с хитами прошлых лет - не найдет для себя ничего нового. На данный момент консоль продана без малейшего сожаления и опять за более высокую цену, чем была куплена. Купил бы я PS5, как бывший сонибой? Тем более нет. Я прекрасно понимаю ценовое позиционирование, целевую аудиторию, которая покупает приставки. И это нормальная ситуация для рынка. Но отсутствие нормальных игр, ограничения по оплате сервисов и игр - не лучшее предложение для покупки сейчас. Плюс ко всему этому - нужен нормальный TV, на которые цены подскочили. А когда не переносишь донатные дрочи и сетевую вакханалию аля Fortnite или Apex, то становится и вовсе грустно почитателю хороших ааа-синглов.

Во мне конечно же сидит ПК-боярин и Вы можете списать всё моё недовольство последним поколением консолей, но у меня не возникало мыслей продажи консоли из-за того, что она просто простаивает, во времена PS1-PS4. На ПК тоже всё не так радужно, стим завален 2D ширпотребом, который выходит килограммами каждый день. Если кто-то воспринимает всерьез мою писанину и ситуация похожая, то лучше купить геймпасс для ПК, воспользоваться низким курсом и купить видеокарту.

Так поимел ли меня Фил Спенсер, спросите Вы?) Конечно нет, агрессивный маркетинг делает свое дело. Но мне повезло, так как в деньгах на этих консолях я даже заработал.

Спасибо за внимание! Делитесь своей платформой: ПК, Бокс, Плойка или Свищ. И что лучше в 2022 г.

UPD: сегодня также перенесли REPLACED на 2023 год....