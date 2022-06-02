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Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК

На просторах интернета часто можно увидеть споры о целесообразности разгона или покупки более высокочастотной ОЗУ. Насколько велик прирост на самом деле?
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Дисклеймер: 

Тесты проводились на чистой системе, все процессы из автозагрузки убраны. Перед каждым прогоном того или иного теста производилась чистка cache оперативной памяти. Для чего нужно подобное сравнение?

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Дать обычному пользователю информацию - стоит ли переплачивать за более дорогие модули с более высокой частотой и как это повлияет на итоговые результаты в играх и тд. Результаты будут близкими к реальным. Также хочу отметить, всё будет актуально больше для владельцев низкобюджетных компьютеров (преимущественно Intel), так как рассматриваем типичные самые дешевые планки, которые есть в наличии у Вас для заказа на дом.

Кроме того, если вы используете процессоры 9-10-11 поколений, то задержки будут меньше и результаты, будут лучше, чем у меня. Алиэкспресс рассматривать не будем. 

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Тестовая система:

- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия) Степпинг C0 

- Кулер ID-Cooling SE-224-XT Black (плюс отдельно купленные крепления для LGA1700)

- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx

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- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W

- SSD Kingston NV1 1TB m2

- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G

- Блок питания ASUS ROG STRIX 550G

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- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)

- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 внизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT Black.

Операционная система: Windows 10 Pro 21H1 x64 19043.1200

Драйвер Nvidia: 512.77 WHQL , 1920x1080 75Hz

Как будем тестировать:

Возьмем показатели самых недорогих планок на рынке, так как Ballistix U4 уже перестали выпускать (но в продаже их можно всё ещё найти). Да и не все покупали эти отличные планки в силу финансовых обстоятельств. Так что просто принудительно выставим тайминги по самым недорогим планкам и посмотрим как будет отличаться производительность. Сценарий стандартный: оперативная память взята двумя планками 8 + 8 и стоит в слотах A2/B2 (второй и четвертый слот от процессора, если слота четыре).

1. 8GB 2666MHz CL19 (19-19-19-43) - большинство недорогих планок имеют такие параметры. (Примеры)

2. 8GB 3200MHz CL16 (16-18-18-38) - аналогично с первыми, только чуть более дорогие. (Примеры)

3. 8GB 3600MHz CL18 (18-22-22-42) - самые бюджетные высокочастотные на рынке. (Примеры)

4. 8GB 3466MHz CL15 (15-16-15-34) - Ballistix U4 со слегка оптимизированными таймингами.

Примечание: 

Для владельцев материнских плат Asrock есть инструмент, который работает не так эффективно как у, допустим MSI. Это инструмент "Оптимизация таймингов". Пример того, какие отличия могут быть - можете посмотреть здесь ( i2Hard ).

Настройки в играх возьмем минимальные и средние (FHD, без DLSS и прочей мишуры), что более-менее будет соответствовать выставлению настроек на ПК, который собирается за минимальные деньги (как новый на базе i3-10100\12100, так и б.у).

Бенчмарки:

Aida64:

Unigine Heaven 4.0:

Unigine Superposition:

Игры:

1. Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition:

2. Cyberpunk 2077 v 1.52:

Тайминги

Aida64

По Aida64 результаты среднестатистическому пользователю ничего не скажут, но прирост есть.

Unigine Heaven 4.0

Что мы видим в первом же бенчмарке? Упор в графику, что также будет на низкобюджетном ПК. Также роль играет уже почтенный возраст бенчмарка. Разницы фактически нет даже по минимальному Fps.

Unigine Superposition

Здесь мы видим аналогичную ситуацию, никаких преимуществ в бенчмарке, если сравнить 2666 CL19 с оптимизированными 3466 CL15 - не наблюдается.

Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition

В Ларе мы можем заметить первые результаты, причем реагирует она не только на частоту, но и на ужатие таймингов, так что здесь вы сможете получить кое-какие результаты. Но всё же, стоит заметить, на средних настройках результаты уже не такие впечатляющие. 

Cyberpunk 2077 v 1.52

А вот Cyberpunk 2077 на низких настройках всё же требует более высокую частоту, но прирост в данном случае мизерный, как такового профита от настроенных таймингов мы не получаем. Разве что на 2666Mhz мы получаем более низкий минимальный Fps, что ожидаемо. На средних настройках ситуация аналогичная.

Киберкотлетным товарищам с самыми дешевыми 144Hz матрицами или хотя бы 75Hz - разгон не помешает. Если система ограничена 2666MHz (H и B чипсеты 300, 400 линейки и H 500-й линейке. 2933Mhz для i5, i7 в зависимости от поколения), то хотя бы ужать тайминги.

Важные моменты:

а) Используйте двухканальный режим (две планки памяти, а не одну). Избавитесь от фризов, дадите доп буст встроенной графике, профит в рабочих задачах и тд. Сплошные плюсы.

б) Сборки без видеокарты по примеру Ryzen 3200G, 3400G, 4650G, 5600G и тд. Если хотите повысить производительность встройки - то разгон и ужимание таймингов + разгон iGPU дадут немаленький буст к производительности.

в) Прирост частоты на платформах от AMD и Intel немного отличается. У синих он не так заметен, если мы говорим про DDR4 и 9-10-11 поколения камней, а вот для красных высокочастотные планки желательны. И буст Вы получаете более высокий, чем в случае с Intel, особенно не на максимальных настройках графики. Естественно с учетом упора в шину.

г) Так называемая рубрика - вредные советы. Стоит фильтровать и проверять информацию, которую Вам дают как истину в последней инстанции:

Случаев смерти проца после активации XMP в природе не встречал (и естественно это не значит, что такого не бывает). Пойдем от обратного - если планкам каюк, никто не узнает, разгоняли вы их или нет. Смерть материнской платы от разгона ОЗУ - практически нереально, если Вы не "разгонятор в щи". Если Вы конспиролог и у Вас в лифте один американский президент делает всякие пахабные штучки, то кто Вам мешает снять батарейку на умершей матплате на время и поставить её обратно? И последнее - процессор. Даже если накроется контроллер - он мог накрыться в нормальной эксплуатации и в сервисном центре никак не определят, что Вы гнали в щи. 

XMP является спасительной палочкой для тех, кто слабо разбирается в этой теме и не хочет тратить время на это. Зашел в биос, поставил нужный профиль, наслаждайся бустом. Работает в 99 процентах случаев. Естественно, те, кто занимается разгоном более серьёзно, не используют XMP профили. Может был намек на неадекватное выставление напряжений на контроллеры, но это прерогатива с большего матплат от Gigabyte (но и на платах других вендоров бывает). Не говорю за все модели, но не раз было замечено. Это проблема сугубо автора данного тезиса. Бить Ерёму за то, что сделал Сидор - бессмысленно.

На материнках от асрока как раз есть упомянутый механизм автоматической оптимизации таймингов. На 10-м поколении вообще проще всего разгонять память без привязки к Gear 1\2. Но видим тезис, что на Zen+ проще разгонять память. Хотя на интеле это делается ну очень просто без каких-либо привязок к шине и тд и тп. Это очень печально - жить в своей вселенной. Что взять с тех, кто не пользуется современным железом и застрял во временах CRT-мониторов и Win XP? Вероятно, только анализы.

д) Также, стоит заметить, что разгон не панацея. Можно не заметить прирост от более высокой частоты при упоре в видюху, проц и тд - и если у Вас именно такой случай, апгрейда не предвидится, а сэкономить нужно - то смело берите самые недорогие планки и пользуйтесь. Кроме этого, в разных играх разная оптимизация, разная зависимость от частоты памяти, процессора и видеокарты. Где-то прирост будет ощутимым, а где-то его не будет.

Итоги: 

Что же до моего конкретного случая? В том небольшом количестве игр, а зачастую старых, которые у меня установлены - разгон и оптимизация таймингов не дают практически никакой пользы. Только в рабочих задачах. 

Суть проста: если Вы рассматриваете варианты покупки оперативной памяти, и разница, к примеру с 2666 CL19 и 3200 CL16 копеечная, то более скоростной вариант можно брать, так как с большой долей вероятности сможете ужать тайминги сильнее, получите буст. Ну и при апгрейде своей системы тоже будет перспектива не покупать память снова. Если у Вас бюджетная сборка и всё рассчитывается до копейки, то есть смысл смотреть варианты даже от незнакомых брендов, главное смотрите тайминги.

Ещё раз: зачем это очередная статья бесполезного блохера? Ещё раз напомнить о бесплатном способе повысить производительность своей системы. Не во всех сценариях, но во многих. Обычные пользователи не знают как зайти в BIOS, не знают как выставить XMP и тем более сделать разгон. Важно всегда напоминать, ведь кто-то новый покупает или собирает комп и ищет информацию о том - а есть ли смысл? 

Более подробно о влиянии таймингов, частот. Для тех, кто еще не смотрел:

PRO Hi-Tech

i2 HARD

Спасибо за внимание!


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