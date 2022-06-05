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Дисклеймер:

В данном материале нет рекламы каких-либо брендов, просто сухая статистика по ценам. Пока курс доллара не улетел в космос, можно рассмотреть варианты. Естественно, сборка за рубежом будет неполной, так как тот же блок питания, корпус лучше заказывать на месте, тем более вариантов огромное количество.

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По отдельности рассмотрим каждый вариант и подведем итоги.

Процессор:

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Intel Core i3-10100F/10105F - народный четырёхядерник, в представлении не нуждается, бюджетный король, если речь не идет о 12100. Сборка с ним будет в конце материала.

Материнская плата:

Noname платы решено было обойти стороной, как раз подвернулась B560 плата по нормальной цене с возможностью разгона оперативной памяти. Да, Gigabyte, но что поделать.

Кулер:

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По кулерам на али ситуация не очень, плюс на месте цены в большинстве случаев терпимые. Берем кулёк от DeepCool, хватит для холодного 10105F за глаза.

Оперативная память:

Берем 2 планки оперативки по 8GB от Netac c XMP 3200MHz, потому что материнка могёт. Варианты от Killsre и подобных стоят почему-то дороже, так что в их сторону не смотрим.

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Видеокарта:

Самое интересное. Возьмем сразу пару вариантов, чтобы никто не ушел обиженным. Возьмем для начала GeForce GTX 1660Ti:

Попробуем зайти на территорию лучей.

Находим достаточно интересные варианты разной степени сомнительности. Но цена радует. Что нам предлагают ритейлеры? Конечно, цены стали поприятнее, но всё ещё далеки от MSRP.

SSD:

Из 2.5 формата (если им ещё кто-то хочет пользоваться) можно посмотреть на Али Xray и Kingspec, но по сути разница с Netac в районе 100 рублей, бренд более известный. Однако, можете смотреть и другие варианты. Но разница с ритейлом копеечная.

По M2 Nvme разница есть - на Али странный разброс по ценам. Пришлось выбрать KingSpec, так как у него была самая привлекательная цена. Либо я не нашел, можете поправить меня в комментах. В ритейле как обычно Netac - самый бюджетный вариант и менее стрёмный из оставшихся вариант.

Блок питания:

По БП никого заставлять не буду, но возьмите хотя бы что-то из линейки Force, Cougar или Solid на худой конец. Бюджетные BQ - помойка. А всякие QDion и тд - тем более. Также, чтобы Вы были в курсе FSP QDion PNR - это не тот самый PNR и это отдельная контора, которая ничего не имеет с FSP лет как уже 5-7.

Корпус:

Тут всё индивидуально - что хотите, то и берите. Только не закрытые гробы, чтобы потом не жаловаться, что температуры высокие и тд. Актуальнее будет для более горячего железа конечно же, но комфортный температурный режим нужен и важен. Варианты приведены просто для примера:

Подведем промежуточный итог:

Рассмотрим вариант с использованием i3-12100F (Если кто-то захочет PCI-Ex4 карты а-ля 6500XT и тд):

На Али получился самым выгодным комплект с материнкой от Soyo. Доверие с большего к ним есть. По видюхам варианты уже есть, но добавим ещё пару:

Да, большую часть карточек от AMD лучше брать на родине. Подобьем итоги по сборке с 12100F:

Цены с другими видеокартами:

Итоги:

Цены в итоговых таблицах указаны с учетом самого недорогого БП и SSD формата 2.5 Sata. Соответственно прибавляйте к цене + 2-3 тысячи и получи вариант с более качественным БП и быстрым M2 Nvme. Также в конфигурации 12100 стоит выбрать другой кулер, желательно с металлическим бекплейтом. Но нам в первую очередь важна статистика по цене, так что сильно за эту маленькую неточность не бейте.

Брать или не брать на Али - сугубо Ваш личный выбор. Иногда проще потратить немного больше времени и поискать варианты в своей стране, чем сразу бежать на Али. Но экономия в поднебесной всё равно имеет место быть, однако количество выгодных вариантов потихоньку сокращается. Также Вы должны учитывать, что платформа Intel более консервативна в плане цен и в случае с AMD выигрыш по цене может быть больше. Как раз рассмотрим красных в следующий раз.

Моё личное мнение (которое не понравится многим) - заказывал я на али только процессоры, термоинтерфейсы, кулера и прочую мелочёвку. Что-то заказывать буду только при огромной разнице и с большим дисконтом. Для меня важна гарантия и, вопреки мнению большинства, есть нормальные гарантийные сервисы и добрые люди. Но это моё ИМХО, прошу отнестись с пониманием.

Спасибо за внимание!



