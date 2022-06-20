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Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10

На рынке огромное количество недорогих клавиатур, выбрать достойный вариант из всего разнообразия крайне тяжело. Сегодня посмотрим на одну из бюджеток от A4Tech
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Введение:

В конце прошлого года компания A4Tech представила очередные модификации своих бюджетных клавиатур линейки Fstyler. Задача при покупке была простая - клавиатура для будущей сборки на нищем Xeon для дачного использования. Не только чтобы просто посидеть в интернете, в Homm 3 и эмуляторах с друзьями, но и поработать какое-то время для разнообразия. Дорогой вариант сразу решено было проигнорировать, так как мало ли что может произойти на даче. Производителем не занесено денег за материал, сугубо личные впечатления от покупки и использования в небольшом промежутке времени.

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Вкратце пройдемся по характеристикам: 

Возможность выбора цвета, что для некоторых важно (черный/синий, черный/оранжевый, черный/серый, белый/серый), относительно толстый ABS-пластик, мягкий и толстый USB-кабель подключения, защита от пролива жидкости (на дне есть дренажные отверстия), высокоэластичные силиконовые мембраны, более короткий ход клавиш по сравнению с одноклассниками. Клавиатура полноразмерная. 

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Комплект, как обычно, спартанский (сама клавиатура, коробка и документация): 

Сравнить на данный момент есть возможность со следующими вариантами - A4Tech KV300H (используется на данный момент на основном ПК), A4Tech Fstyler FK10 (2.5 года использования), A4Tech Fstyler FK11 (отдельно использовалась вместе с Xbox Series X). Заодно и посмотрим для каких задач каждая из них сгодится. 

Удобство при наборе текста:

На первый взгляд отличий с предыдущей моделью Fstyler FK10 практически нет. Однако при ближайшем рассмотрении мы видим изменившуюся форму клавиш, якобы направленных на удобство ввода:

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Однако, разницы при вводе текста с предыдущими моделями замечено не было. Очередная маркетинговая уловка для выпуска новой модели - возможно. Другое отличие уже никак не назовешь "бесполезным" - уменьшившийся ход клавиш и новые мембраны. По сравнению с остальными моделями ход клавиш стал более тугим. Поначалу набор текста сопровождался мелкими ошибками, банально из-за привычки, что нажатие не нужно было сильнее фиксировать. Это можно назвать придиркой, так как полчаса и привычка очень быстро вырабатывается. Также, есть удобные тактильные выступы в виде арки и точки на клавишах "F" и "J", которые наверняка понравятся любителям слепой печати, чтобы сразу зафиксироваться на условном разделении клавиатуры на два блока.

Громкость нажатия клавиш:

Основной блок за счет уменьшенного хода клавиш приятно удивил, при печати издается минимальное количество шума. Однако, здесь присутствует типичная болячка как для бюджетных, так и не очень дешевых клавиатур - дребезжащие Shift, Spacebar, + и Enter на цифровом блоке, Backspace. Enter на основном блоке на удивление тихий. Если бы не это типичное недоразумение - то клавиатуре можно было отдать должное по шумовым характеристикам. Но для меня этот параметр не играет никакой роли. 

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Качество изготовления:

Хороший и не тонкий пластик. На дне находятся дополнительные ребра жесткости. 4 накладки не позволят ёрзать клавиатуре как по столу, так и по большому коврику, надежность и изностойкость уже проверены по аналогии с FK10. Заявлена лазерная гравировка - в это заявление верю, однако качество нанесения краски на клавиши разнится от модели к модели. На FK10 не было замечено ни малейшей деградации покрытия, на FK11 уже спустя несколько недель начала "плыть" краска не некоторых клавишах. На рассматриваемой клавиатуре четко прощупывается гравировка и пока нареканий нет. Как обычно вопрос контроля качества остается открытым, если производится массовый продукт в огромных количествах.

Плюсы: достойное качество изготовления для данной цены, защита от пролития жидкостей, короткий ход клавиш, приятная цена, долговечность, зарекомендовавшая себя в предыдущих моделях, разнообразие расцветок.

Минусы: часть больших клавиш громкие, цвет нанесения букв одного цвета (субъективно и больше похоже на личные предпочтения). 

Итоги:

Оказывается, клавиатура за 600 рублей может быть достойного качества, учитывая повышение цен и инфляцию. Один из неплохих вариантов для бюджетного компьютера как для игр, так и для работы. Возможно, есть более недорогие варианты клавиатур в этом ценовом сегменте, но я привык рассматривать модели такого ценового диапазона только от двух производителейй - Logitech и A4Tech. Что до более высокого ценового сегмента - то там выбор более широкий. Выбор бренда в данном случае - только мои личные предпочтения и могут не совпадать с Вашими. В целом - рекомендовать к покупке можно. Но, всегда стоит учитывать фактор личного удобства - не покупайте клавиатуры и мышки вслепую после хвалебных отзывов блогеров и других пользователей. Если в вашем населенном пункте есть шоурум с возможностью пожмякать клавиатуры, смело этим воспользуйтесь перед покупкой, так как самая мегаудобная клавиатура может Вам банально не понравиться. 

Какие альтернативы можно посмотреть? До 1000 рублей, можно посмотреть на следующие модели ниже. Но знайте, это мое личное мнение. 

Спасибо за внимание! Если есть пользователи линейки клавиатур Fstyler - поделитесь впечатлениями.



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Теги

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