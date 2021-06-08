Интересные товары с Aliexpress: JBL наушники, портативный принтер, мини насос и другие
Шлем с подсветкой
Первый товар в подборке – это качественный и не дешевый велосипедный шлем. У данного шлема есть встроенный фонарик на передней части, благодаря которому вас будет видно издалека. Так же дополнительно есть магнитные съемные очки, которые предотвратят вас от сильного потока воздуха, а благодаря их цвету, дорога будет видна ясно. Шлем изготовлен качественно, и весит всего 300 грамм.
Цена US $26.83 - 32.43
JBL наушники
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Далее беспроводные наушники от известной фирмы JBL. Наушники доступны к покупке в белом и черном цветах, подключаются с помощью Bluetooth. Судя по отзывам, качество звучания отличное, а кейс и наушники изготовлены качественно и приятные на ощупь. Товар сейчас можно приобрести со скидкой в 83%. Отзывов более 800, там можно прочитать мнение людей и посмотреть реальные фото.
Цена сейчас US $23.61
Портативный принтер
А это удобный портативный принтер, который поместиться даже в сумочку. Благодаря такому принтеру вы сможете напечатать любое фото с телефона, или ПК. Но размер готовых фото будет маленьким – 50х76 мм. Скорость печати 45 секунд/фото. У продавца вы сможете приобрести принтер и фотобумагу к нему. Кабель USB и руководство пользователя будут в комплекте с принтером.
Цена US $54.52
Овощерезка
Далее простая и компактная овощерезка, она маленького размера, но с еще большим удобством поможет вам справиться с очисткой овощей. Вы сможете намного быстрее почистить практически любой овощ. Так же можно сделать тонкую соломку из овощей, например для приготовления моркови по-корейски или для картофеля пай. У товара более 400 отзывов.
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Цена US $2.36
Мини-насос
А это портативный мини-насос для различных шин. Насос поместится в практически любой сумке. В эксплуатации очень прост, а так же имеет светодиодный дисплей, на котором можно пронаблюдать уровень давления в шинах. У товара более 3600 отзывов.
Цена US $33.88
Стеклянный набор
А такой стильный набор можно купить как для себя, так и на подарок. Набор состоит из графина и двух стопок. Подойдет такой набор для любых напитков. У товара более 500 отзывов и приятная цена. Стекло крепкое, а графин или стопки можно купить отдельно.
Цена US $2.80 - 10.52
Футляр для зубочисток
И последний товар в подборке – это футляр для зубочисток с рисунком Coca-Cola. Как заявлено продавцом, такой милый футляр может вмещать в себя до 200 зубочисток. Футляр легко открывается, изготовлен из АБС-пластика. У товара более 100 отзывов.
Цена US $9.79
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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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