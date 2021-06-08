Первый товар в подборке – это качественный и не дешевый велосипедный шлем. У данного шлема есть встроенный фонарик на передней части, благодаря которому вас будет видно издалека. Так же дополнительно есть магнитные съемные очки, которые предотвратят вас от сильного потока воздуха, а благодаря их цвету, дорога будет видна ясно. Шлем изготовлен качественно, и весит всего 300 грамм.

Цена US $26.83 - 32.43

Перейти в магазин

реклама

Далее беспроводные наушники от известной фирмы JBL. Наушники доступны к покупке в белом и черном цветах, подключаются с помощью Bluetooth. Судя по отзывам, качество звучания отличное, а кейс и наушники изготовлены качественно и приятные на ощупь. Товар сейчас можно приобрести со скидкой в 83%. Отзывов более 800, там можно прочитать мнение людей и посмотреть реальные фото.

Цена сейчас US $23.61

Перейти в магазин

А это удобный портативный принтер, который поместиться даже в сумочку. Благодаря такому принтеру вы сможете напечатать любое фото с телефона, или ПК. Но размер готовых фото будет маленьким – 50х76 мм. Скорость печати 45 секунд/фото. У продавца вы сможете приобрести принтер и фотобумагу к нему. Кабель USB и руководство пользователя будут в комплекте с принтером.

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Цена US $54.52

Перейти в магазин

Далее простая и компактная овощерезка, она маленького размера, но с еще большим удобством поможет вам справиться с очисткой овощей. Вы сможете намного быстрее почистить практически любой овощ. Так же можно сделать тонкую соломку из овощей, например для приготовления моркови по-корейски или для картофеля пай. У товара более 400 отзывов.

реклама

Цена US $2.36

Перейти в магазин

А это портативный мини-насос для различных шин. Насос поместится в практически любой сумке. В эксплуатации очень прост, а так же имеет светодиодный дисплей, на котором можно пронаблюдать уровень давления в шинах. У товара более 3600 отзывов.



Цена US $33.88

Перейти в магазин

А такой стильный набор можно купить как для себя, так и на подарок. Набор состоит из графина и двух стопок. Подойдет такой набор для любых напитков. У товара более 500 отзывов и приятная цена. Стекло крепкое, а графин или стопки можно купить отдельно.

Цена US $2.80 - 10.52

Перейти в магазин

И последний товар в подборке – это футляр для зубочисток с рисунком Coca-Cola. Как заявлено продавцом, такой милый футляр может вмещать в себя до 200 зубочисток. Футляр легко открывается, изготовлен из АБС-пластика. У товара более 100 отзывов.

Цена US $9.79

Перейти в магазин

Еще больше товаров со скидками

реклама





Подписывайтесь также на YouTube канал моего друга, там уже много интересных обзоров на товары с Aliexpress.





Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.