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Интересные товары с Aliexpress: JBL наушники, портативный принтер, мини насос и другие

Приветствую вас, мои читатели. Сегодня я нашла для вас несколько интересных, и, конечно же, полезных товаров с сайта Aliexpress. Давайте узнаем о них подробнее.
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Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ10 позиций
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-30 000р на 14Tb Toshiba

Шлем с подсветкой

Первый товар в подборке – это качественный и не дешевый велосипедный шлем. У данного шлема есть встроенный фонарик на передней части, благодаря которому вас будет видно издалека. Так же дополнительно есть магнитные съемные очки, которые предотвратят вас от сильного потока воздуха, а благодаря их цвету, дорога будет видна ясно. Шлем изготовлен качественно, и весит всего 300 грамм. 

Цена US $26.83 - 32.43

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JBL наушники

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Далее беспроводные наушники от известной фирмы JBL. Наушники доступны к покупке в белом и черном цветах, подключаются с помощью Bluetooth. Судя по отзывам, качество звучания отличное, а кейс и наушники изготовлены качественно и приятные на ощупь. Товар сейчас можно приобрести со скидкой в 83%. Отзывов более 800, там можно прочитать мнение людей и посмотреть реальные фото.

Цена сейчас US $23.61

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Портативный принтер

А это удобный портативный принтер, который поместиться даже в сумочку. Благодаря такому принтеру вы сможете напечатать любое фото с телефона, или ПК. Но размер готовых фото будет маленьким – 50х76 мм. Скорость печати 45 секунд/фото. У продавца вы сможете приобрести принтер и фотобумагу к нему. Кабель USB и руководство пользователя будут в комплекте с принтером.

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RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-60% от цены 4Tb WD Purple
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
-19 000р на 14Tb Seagate
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
-9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Цена US $54.52

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Овощерезка

Далее простая и компактная овощерезка, она маленького размера, но с еще большим удобством поможет вам справиться с очисткой овощей. Вы сможете намного быстрее почистить практически любой овощ. Так же можно сделать тонкую соломку из овощей, например для приготовления моркови по-корейски или для картофеля пай. У товара более 400 отзывов.

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Цена US $2.36

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Мини-насос

А это портативный мини-насос для различных шин. Насос поместится в практически любой сумке. В эксплуатации очень прост, а так же имеет светодиодный дисплей, на котором можно пронаблюдать уровень давления в шинах. У товара более 3600 отзывов. 

Цена US $33.88

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Стеклянный набор

А такой стильный набор можно купить как для себя, так и на подарок. Набор состоит из графина и двух стопок. Подойдет такой набор для любых напитков. У товара более 500 отзывов и приятная цена. Стекло крепкое, а графин или стопки можно купить отдельно.

Цена US $2.80 - 10.52

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Футляр для зубочисток

И последний товар в подборке – это футляр для зубочисток с рисунком Coca-Cola. Как заявлено продавцом, такой милый футляр может вмещать в себя до 200 зубочисток. Футляр легко открывается, изготовлен из АБС-пластика. У товара более 100 отзывов.

Цена US $9.79

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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