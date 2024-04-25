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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Данные исследования: 52 % россиян пользуются подписками на онлайн-кинотеатры
Есть рост. И есть рекорд.

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За первый квартал 2024 года процент использования подписок на стриминговые сервисы среди россиян достиг отметки 52 %. К этому выводу пришли эксперты GfK в своём исследовании, подробности которого приводят российские СМИ.

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Данный показатель демонстрирует увеличение с 47 %, отмеченных в прошлом квартале. Отметим, что рекордный показатель в 49 % был зафиксирован в начале предыдущего года. В текущем квартале число россиян, которые оплачивают подписку, выросло до 38 %, в то время как раньше оно не превышало 33 %.

В крупных мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, стриминговыми сервисами регулярно пользуются 58 % населения. В меньших городах, где численность населения не превышает 100 тысяч человек, доля пользователей снижается до 46 %.

Тенденция роста числа подписчиков наблюдается у большинства лидирующих платформ, за исключением Kion. По доле рынка и количеству платящих пользователей пальма первенства принадлежит «Кинопоиску» с 23,1 % и 18,6 % соответственно. Онлайн-кинотеатр Wink добился значительного прогресса, увеличив свою аудиторию с 9,7 % до 13,1 %. Позиции «Иви» укрепились на отметке 10,7 %. Okko опередил Kion, нарастив свою долю до 8,1 %, в то время как Start смог улучшить показатель платящих подписчиков с 1,3 % до 2,1 %.

Опрос проводился среди 7,5 тысяч жителей городов России в возрастной категории от 16 до 65 лет, проживающих в городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек. Респонденты делились своими предпочтениями относительно 15 стриминговых сервисов. Сбор информации проходил с января по март 2024 года и охватывал платформы вроде «Иви», «Кинопоиск», Okko и другие.

#кино
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