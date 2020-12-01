Открывает подборку ультрафиолетовая сушилка для обуви. Актуальный и востребованный товар на сайте Aliexpress. Сушилка быстро высушит практически любую вашу обувь после снега и дождя. Так же, благодаря УФ лучам вашей обуви не грозит размножение бактерий внутри обуви. У товара более 100 отзывов.

Цена US $29.62

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Это удобный и практичный тренажер для кисти. Такой тренажер подойдет для тех, у кого были травмы пальцев и кистей, для укрепления мышц и т.д. Ремешок тренажера регулируется, на каждый палец есть отдельная насадка. Цвет тренажера можно выбрать. У товара более 100 отзывов, приятная цена.

Цена US $8.92 - 13.68

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А это приспособление поможет тем, у кого есть трамвы ноги до колена. Это чехол на ногу, он подойдет, если у вас гипс, аппарат Елизарова, фиксаторы, либо другие травмы. Чехол защитит вас от внешнего воздействия, пыли и насекомых, так же в таком чехле можно принимать душ, он водонепроницаемый. Чехол легкий и удобный в использовании.

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Цена US $14.29

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Фонари такого плана должны находиться на любом велосипеде для безопасности в ночное время. Фонарь небольшого размера, цвет можно выбрать. Фонарик легко крепится спереди или сзади велосипеда, долго держит заряд, есть разные режимы свечения. У товара более 400 отзывов.

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Цена US $5.26 - 13.09

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А этот маленький PowerBank пригодится каждому. Зарядное устройство маленького размера, легко поместится в сумку или карман, заряжает любой гаджет довольно быстро. Есть два разъема USB и маленькие фонарики. На корпусе отображается процент заряда. Цена очень низкая, отзывы положительные.

Цена US $5.97

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Далее в подборке зарядная станция. У данного прибора есть восемь работоспособных USB портов, и так же беспроводная поверхность для быстрой зарядки. На корпусе зарядной станции есть дисплей, который будет уведомлять вас о статусе работы и заряда всех портов. У товара достойная цена и более 900 отзывов.

Цена US $27.48

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Замыкает подборку флешка. Объем флешки можно выбрать – от 16 ГБ до 256 ГБ, от чего, конечно же, будет зависеть и цена. Флешка маленького размера, так же ее можно будет прикрепить на ключи как брелок, или туда, куда вам необходимо. У продавца флешка доступна к покупке в двух цветах. Более 1300 отзывов.

Цена US $2.70 - 17.46

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.