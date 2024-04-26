Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel рассчитывает вывести контрактный бизнес на безубыточность в течение двух лет
А пока она в целом несёт убытки на фоне растущей выручки.

реклама

На страницах сайта Bloomberg появились комментарии руководства Intel, сделанные на квартальной отчётной конференции, которая вызвала снижение курса акций компании почти на 8% после закрытия торгов в США. Информация о росте выручки на 9% до $12,72 млрд в прошлом квартале не смогла компенсировать влияние слабого прогноза на второй квартал, согласно которому компания выручит не более $13 млрд против ожидаемых инвесторами $13,6 млрд.

реклама

Источник изображения: The New York Times

В сегменте ПК, что характерно, выручка Intel в прошлом квартале выросла на 31% до $7,5 млрд, причём в настольном сегменте она увеличилась на 31% до $2,46 млрд в годовом сравнении, а в мобильном на 37,4% до $4,68 млрд. Выручка компании в сегменте ПК в целом оказалась выше ожиданий аналитиков.

В серверном сегменте выручка Intel выросла в годовом сравнении на скромные 5% до $3 млрд. Во втором полугодии, когда на рынок выйдут ускорители Gaudi 3, компания рассчитывает за их счёт увеличить выручку на $500 млн. В пролом квартале серверная выручка Intel оказалась на уровне ожиданий аналитиков.

Контрактное подразделение Intel Foundry снизило выручку на 10% до $4,4 млрд, а операционные убытки достигли $2,5 млрд. За весь прошлый год они достигли на данном направлении $7 млрд, поэтому текущий год компания начала не очень удачно, но руководство Intel уже предупредило, что 2024 год станет для контрактного бизнеса компании сложным и переходным. На безубыточность это подразделение Intel должно выйти в течение ближайших двух лет, по мнению руководства компании. Первый квартал Intel в целом завершила с чистыми убытками в размере $400 млн, но годом ранее они достигали $2,8 млрд, так что можно говорить о каком-то прогрессе. Во втором полугодии рыночные условия будут более благоприятными для компании, как считают представители Intel.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники
+
Написать комментарий (0)
TSMC пообещала начать выпуск 2-нм продукции во второй половине следующего года
Xiaomi уже приняла 75 723 заказа на электромобиль SU7, отгрузила только 5781 штуку
Помимо $6,1 млрд субсидий, Micron получит $7,5 млрд льготных кредитов по «Закону о чипах»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
26
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
234
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
38
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
62
JumboMax и массовый бан аккаунтов Xbox
1
Пять оптимальных связок процессора и материнской платы для экономных геймеров весной 2024 года
14
Что даёт правильная ориентация свечей зажигания в цилиндрах двигателя
18
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
272
Huawei Pura 70: особенности камер и противостояние санкциям
1
Топ 5 необычных игр про Россию в Steam - Симулятор прыгания по гаражам и другие
3

Сейчас обсуждают

Псье Миздюкович
06:47
А я в xpiratez круглосуточно шпилю, та же хрень)
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Blackengine
06:47
Что мешает провести этот тест кому-н? Просто выключить в bios лишние ядра. Я бы взглянул на результат.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
beltar
06:42
Им-то как раз не нужно про AMD сказки придумывать.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
beltar
06:42
80% Людей рукожопы? Может наоборот оставшиеся 20 бестолочи?
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
VRoman
06:33
Речь шла именно о двигатеях с плохой оптимизацией положения свечи зажигания. Но если производитель нанимал людей с мозгами, то свеча действительно должна быть в центре камеры сгорания
Что даёт правильная ориентация свечей зажигания в цилиндрах двигателя
VRoman
06:28
Да, двух-клапоновых двигателей осталось немного, но Корветт даже с 700лс так и не хочет переходить на 4 клапана. У двух клапанов выше КПД за счёт меньшего количества движущихся частей и лучшей оптимиз...
Что даёт правильная ориентация свечей зажигания в цилиндрах двигателя
coth
06:26
Не согласен. Настройки сделаны под домохозяйку. Мало информации на экране и очень много лишних кликов и прокруток. Панель инструментов же была функциональным инструментом для администрирования.
Microsoft лишает панель управления Windows 11 еще одного инструмента
Михаил Демидов
06:03
Дак они не прадоюстя , поэтому на рекламку
Пять оптимальных связок процессора и материнской платы для экономных геймеров весной 2024 года
Blackengine
05:24
Что мешает поднять децентрализованный меседжер на matrix и спамить там всё что угодно.
Дуров намекнул на неизбежные изменения в Telegram для пользователей с SIM-картами украинских операторов
ElvisSuperStar007
05:21
4090 максимум тянет до 300 ват и то это редкость, зависит от даижка рендера, в том же Vray RT потребление 170 ват у октан рендера 250-300 . Заявленные 800 ват это в каких то ненужных синтетических тес...
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем