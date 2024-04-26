А пока она в целом несёт убытки на фоне растущей выручки.

На страницах сайта Bloomberg появились комментарии руководства Intel, сделанные на квартальной отчётной конференции, которая вызвала снижение курса акций компании почти на 8% после закрытия торгов в США. Информация о росте выручки на 9% до $12,72 млрд в прошлом квартале не смогла компенсировать влияние слабого прогноза на второй квартал, согласно которому компания выручит не более $13 млрд против ожидаемых инвесторами $13,6 млрд.

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Источник изображения: The New York Times

В сегменте ПК, что характерно, выручка Intel в прошлом квартале выросла на 31% до $7,5 млрд, причём в настольном сегменте она увеличилась на 31% до $2,46 млрд в годовом сравнении, а в мобильном на 37,4% до $4,68 млрд. Выручка компании в сегменте ПК в целом оказалась выше ожиданий аналитиков.

В серверном сегменте выручка Intel выросла в годовом сравнении на скромные 5% до $3 млрд. Во втором полугодии, когда на рынок выйдут ускорители Gaudi 3, компания рассчитывает за их счёт увеличить выручку на $500 млн. В пролом квартале серверная выручка Intel оказалась на уровне ожиданий аналитиков.

Контрактное подразделение Intel Foundry снизило выручку на 10% до $4,4 млрд, а операционные убытки достигли $2,5 млрд. За весь прошлый год они достигли на данном направлении $7 млрд, поэтому текущий год компания начала не очень удачно, но руководство Intel уже предупредило, что 2024 год станет для контрактного бизнеса компании сложным и переходным. На безубыточность это подразделение Intel должно выйти в течение ближайших двух лет, по мнению руководства компании. Первый квартал Intel в целом завершила с чистыми убытками в размере $400 млн, но годом ранее они достигали $2,8 млрд, так что можно говорить о каком-то прогрессе. Во втором полугодии рыночные условия будут более благоприятными для компании, как считают представители Intel.