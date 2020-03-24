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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: видеорегистратор, магнитный кабель и другие товары

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Магнитный кабель

Открывает подборку магнитный кабель для зарядки телефона. Кабель предусмотрен для авто и еще светится. У продавца можно выбрать, какой тип кабеля вам нужен, и также, разные цвета. При подключении к телефону кабель может вращаться на 360 градусов, поэтому вы сможете разместить телефон так, как вам удобно. 

Цена US $4.31

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Пылесос для авто

Незаменимая вещь для любого автомобилиста – компактный пылесос. С пылесосом поставляется так же весь необходимый набор комплектации к нему. Пылесос легко мыть и подключать. К слову, пылесос не портативный, но длины шнура хватает для уборки. У товара более 1200 отзывов.

Цена от US $17.16

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Видеорегистратор

Далее в подборке хороший видеорегистратор за небольшие деньги. У продавца можно заказать видеорегистратор сразу с картой памяти, или без нее. Заявлено, что видеорегистратор снимает в качестве HD, хорошо передает картинку в ночное время, а угол обзора составляет 170 градусов. У товара много хороших отзывов. 

Цена US $12.92

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Кружка для авто

Отличная кружка-термос понравится любому водителю. Эта кружка, благодаря удобному подключению в вашем авто поможет вам накипятить воду для вашего чая или кофе. Надолго сохранит температуру вашего напитка. На кружке есть дисплей, который информирует вас о температуре напитка внутри. Объем кружки 410 мл, а у продавца на выбор есть три разных цвета кружки.

Цена от US $22.39

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Магнит для номера телефона

Замыкает подборку интересный аксессуар для вашего авто. Данный магнит имеет маленький размер, в наборе с ним идут цифры, который можно переставить. Такой аксессуар отлично может выручить, если вы покинули машину ненадолго, а кому-то нужно будет с вами связаться. Таким образом, на магните вы сможете выложить ваш номер телефона, по которому с вами можно будет связаться.

Цена US $2.97

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Не забывайте, что с 27.03.2020 на Aliexpress стартует распродажа, не упустите свой шанс. Кстати, новые пользователи могут получить купоны при регистрации.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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