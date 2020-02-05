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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: необычная компьютерная мышь, дверной замок и многие другие товары

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Наушники

Открывают нашу подборку Bluetooth наушники. Эти стильные наушники отлично подойдут для тех, кто не любит беспроводные аналоги. Наушники имеют современный дизайн, и удобно сидят в ушах. В них можно не только слушать музыку, но и разговаривать по телефону. Подключаются к вашему смартфону через Bluetooth. У товара много продаж и положительных отзывов.

Цена US $14.35

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Светильник «Бэтмен»

Далее в подборке светильник в форме Бэтмена. Необходимо сразу учесть, что размер у светильника небольшой. Днем этот светильник послужит вам не только дополнением вашего декора, но и зеркалом, т.к. его лицевая сторона зеркальная. В темное время суток светильник ярко светится разными цветами, которые переключаются с помощью пульта управления. Пульт идет в комплекте со светильником.


Цена от US $15.82

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Дверной звонок

А это беспроводной дверной звонок. В комплекте идут соответственно сам дверной замок, а так же приемник. Замок устанавливается снаружи нужной вам двери, а приемник просто вставляете в розетку – и можно пользоваться. На выбор есть около 40 различных мелодий и три уровня громкости. Все это выбирается с помощью приемника, ну а смотрится звонок очень стильно.

Цена US $6.84

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Компьютерная мышь

Такая необычная компьютерная мышь понравится каждому. Она имеет нестандартную для мыши форму, но в отзывах пишут, что она не менее удобна. Так же компьютерная мышь имеет подсветку, и в комплекте поставляется так же кабеля для зарядки и подключения. Такая мышка отлично подойдет для геймеров. У товара много хороших отзывов.

Цена US $8.00

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Двухсторонний скотч

Двухсторонний скотч необходимая вещь, которая точно должна быть в каждом доме. Aliexpress так же предлагает нам двухсторонний прозрачный скотч. У данного продавца есть четыре варианта для заказа по длине и ширине. Заявлено, что скотч выдерживает много небольших предметов и не отклеивается от поверхности из-за веса. Скотч можно использовать даже для того, чтобы не скользили ваши коврики. У товара больше 4000 отзывов.

Цена от US $2.96

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Светодиодные датчики

Все мы, вставая ночью, можем спотыкнуться или врезаться куда-нибудь, т.к. не включаем свет, чтобы никого не разбудить. Эти светодиодные датчики помогут вам осветить коридор или комнату в вашем доме. Датчики реагируют на движение, прикрепив их внизу, например, в коридоре, они отлично осветят ваш путь, пока вы будете идти. Имеют маленький размер и приятную цену.

Цена от $0.79

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Беспроводная зарядка

Замыкает подборку беспроводное зарядное устройство. Зарядка предназначена для автомобиля и похожа на стакан. Одновременно с телефоном можно заряжать, например, ваши наушники. Очень удобная и стильная, отлично впишется в салон любого авто. Зарядное устройство имеет много продаж и хороших отзывов.

Цена от US $16.45

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

 

 

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