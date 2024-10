2025 год обещает стать богатым на крупные игровые релизы и многие из них давно ждут с нетерпением поклонники различных жанров. Среди наиболее ожидаемых проектов — продолжения культовых серий и новые амбициозные игры, которые уже вызывают бурные обсуждения. Давайте взглянем на тринадцать ключевых игр, которые подарят геймерам новый опыт в следующем году.





1. Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country — долгожданная четвертая часть знаменитой серии Mafia, разрабатываемая студией Hangar 13. Это приквел, действие которого разворачивается в начале XX века на Сицилии, а игрокам предстоит исследовать мир организованной преступности того времени. Один из городов в игре, Сан-Челесте, был знаком поклонникам по Mafia II.

Первый тизер-трейлер был показан на церемонии открытия Gamescom 2024 и в нем разработчики подтвердили релиз игры на 2025 год. Более того, в игре появится озвучка на сицилийском языке, что добавит аутентичности происходящему. Подробности проекта должны появиться в декабре 2024 года.





2. Kingdom Come: Deliverance II

Kingdom Come: Deliverance II — продолжение исторической RPG от чешской студии Warhorse Studios. Игра разрабатывается на обновленном движке CryEngine и обещает значительно расширить мир по сравнению с первой частью, предлагая в два раза больше локаций, включая такие известные места, как Кутна-Гора и заповедник Чешский рай.

Одним из ключевых нововведений станет добавление огнестрельного оружия и арбалетов, а также кузнечного дела, реализованного через мини-игру. Релиз игры запланирован на 11 февраля 2025 года, и она выйдет на Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.





3. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

После многолетнего ожидания и нескольких смен разработчиков, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 наконец-то увидит свет в 2025 году. Действие игры разворачивается в Сиэтле, где главный герой становится вампиром и оказывается вовлечен в сложный мир интриг среди кровопийц.

Студия The Chinese Room, принявшая разработку проекта после Hardsuit Labs, обещает сохранить атмосферу и глубокую проработку мира, характерные для оригинала. Точная дата выхода пока не объявлена, но фанаты уже с нетерпением ждут эту культовую ролевую игру.





4. Fable

Перезапуск знаменитой серии Fable также увидит свет в 2025 году. Разработкой занимается студия Playground Games, известная по серии Forza Horizon, при поддержке Eidos Montreal, создавшей серию Deus Ex.

Мир новой Fable был представлен в трейлере, выпущенном в июне 2024 года, который демонстрировал красивые пейзажи и знакомую атмосферу фэнтезийной Англии. Игра будет выпущена на платформах Windows и Xbox Series X/S.





5. Gears of War: E-Day





Шестая основная часть знаменитой серии Gears of War под названием E-Day станет приквелом к оригинальной трилогии и расскажет историю происхождения событий. Разработчики из The Coalition делают акцент на линейном повествовании в духе ранних игр серии, отказавшись от элементов открытого мира, которые появились в Gears 5.

Игра, которая выйдет на Windows и Xbox Series X/S, была официально анонсирована в июне 2024 года и вызвала интерес фанатов франшизы, обещая стать важной вехой в развитии вселенной Gears of War.





6. Doom: The Dark Ages





Следующая игра в культовой серии Doom, The Dark Ages, является приквелом к Doom (2016) и Doom Eternal. На этот раз игрокам предстоит вернуться в средневековый сеттинг, где Палач Рока вновь сразится с ордами демонов.

Игра была анонсирована в ходе трансляции Xbox Games Showcase в июне 2024 года, и ее релиз запланирован на 2025 год для Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. The Dark Ages обещает быть насыщенным экшеном, сохраняя фирменный стиль серии.





7. Sid Meier's Civilization VII





Новая часть легендарной стратегии Sid Meier's Civilization VII выйдет 11 февраля 2025 года и предложит игрокам классический геймплей серии с новыми фракциями, такими как Аксум, Римская империя и другие. Игра будет включать семь фракций и предложит улучшенную графику и стратегические возможности.

Системные требования игры указывают, что она будет относительно «легкой» для современных систем, и для комфортной игры в 4К при 60 FPS потребуется видеокарта уровня RTX 4070 и 32 ГБ ОЗУ.

8. Avowed





Одной из самых ожидаемых игр 2025 года является Avowed, разработанная студией Obsidian Entertainment, создавшей легендарные RPG Pillars of Eternity и Fallout: New Vegas. В этот раз студия взялась за амбициозный проект от первого лица, действие которого разворачивается в известной вселенной Pillars of Eternity. Avowed находится в разработке уже пять лет и его релиз был перенесён с осени 2024 года на 18 февраля 2025 года.

Игрокам обещан глубокий мир, увлекательная ролевая система и огромное внимание к деталям, что делает Avowed одной из самых амбициозных игр Obsidian. Мир и геймплей обещают быть не менее захватывающими, чем предыдущие проекты студии.





9. Death Stranding 2: On the Beach





Death Stranding 2: On the Beach — долгожданное продолжение нашумевшей игры от Хидео Кодзимы и его студии Kojima Productions. Оригинальная Death Stranding, вышедшая в 2019 году, завоевала огромное внимание благодаря своей необычной концепции и уникальному игровому процессу. Сиквел обещает развить историю Сэма Портера Бриджеса, которого вновь сыграет Норман Ридус.

Игра создается на базе движка Decima, и её релиз запланирован на 2025 год, однако сперва она выйдет эксклюзивно на PlayStation 5, а позже — на ПК. В актёрский состав вновь вернутся Леа Сейду и Трой Бейкер, а также появятся новые персонажи в исполнении Эль Феннинг и Сиори Куцуны.





10. Ghost of Yotei





Компания Sucker Punch Productions продолжает покорять сердца игроков своим новым проектом Ghost of Yotei, сиквелом популярной Ghost of Tsushima. Игра была анонсирована на конференции State of Play в сентябре 2024 года и разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 5.

События Ghost of Yotei разворачиваются через 300 лет после событий оригинала, в 1603 году, на острове Хоккайдо, в районе вулканической горы Йотей. Главной героиней выступит ассасин по имени Ацу, которую озвучивает актриса Эрика Иши. Мир игры будет включать множество биомов, от снежных лесов до тундр и полей, что обещает разнообразие в геймплее и исследовании.

Sucker Punch также внедряет новые технологии визуализации, что позволит создать потрясающие пейзажи с реалистичными звездами, полярными сияниями и ветрами.





11. Assassin’s Creed Shadows





Ubisoft возвращает популярную серию Assassin’s Creed в своём новом проекте Assassin’s Creed Shadows. Игра, которая выйдет на движке Anvil Pipeline, будет представлять собой action/RPG с открытым миром и перенесет игроков в феодальную Японию конца XVI века. Главными героями выступят куноити Наоэ и самурай Ясукэ, и это первая игра серии с 2015 года, в которой ассасины и тамплиеры будут представлены в привычном формате.

Assassin’s Creed Shadows предложит игрокам огромный мир, охватывающий центральные регионы Японии, такие как провинции Ига, Арима и Оми. Одним из главных нововведений станет динамическая система погоды и времен года, что добавит новый уровень реализма и взаимодействия с окружающим миром. Релиз игры запланирован на 14 февраля 2025 года.

12. Marathon





Ещё одна игра в нашем списке — это новый PvP-шутер Marathon от студии Bungie, создателей знаменитых игр Destiny и Destiny 2. Игра станет перезагрузкой одноимённой серии, которая впервые вышла в 1994 году. Marathon был анонсирован в 2023 году, а его релиз намечен на 2025 год.

13. Grand Theft Auto VI





Хотя Grand Theft Auto VI стоит последней в списке, по значению она, безусловно, первая. Разработчик игры, Rockstar Games, анонсировал проект в конце 2023 года как продолжение знаменитой Grand Theft Auto V. События игры развернутся в вымышленном городе Вайс-Сити, который расположен в штате Леонида — обоих вдохновил реальный Майами. Главными героями станут девушка Лусия и её партнёр.

GTA VI уже называют самой ожидаемой игрой 2025 года, хотя существует вероятность, что релиз может быть перенесён на 2026 год. Официальных данных о переносе пока нет, и, по слухам, выход игры всё же запланирован на вторую половину следующего года, скорее всего на осень. Интернет полон догадок и слухов, так как у игры миллионы фанатов по всему миру, с нетерпением ждущих её выхода.





Подводя итог можно сказать, что 2025 год будет насыщенным для рынка игр, будут выпущены игры разных жанров - от исторических RPG, фэнтези до старых добрых шутеров и песочниц.