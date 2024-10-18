Введение

Тестовая конфигурация

Результаты тестирования

Итоги

Введение

Присаживайтесь мои хорошенькие, сегодня вас ждет продолжение цикла про Зионы. Точнее с каждым новым выпуском мы будем опускаться все ниже и ниже. Сегодня нашим объектом станет система на Игровом Короле 2013-17гг - 4790К.

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Старая сборка на Z97-K и с Win 7HP SP1, в/к - 1080Ti Strix

На этот раз сборка делалась в корпусе Aerocool Dead Silence Cube(справа).

Что сподвигло меня сделать это ? Ну, во-первых - как рациональное переходное звено между тестами на 2011-3 и платформой AGP. Во-вторых - чтобы наглядно показать разницу между нормальной сборкой и "вроде как сборкой".

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Часть "причины №2". New Proc - r5-5600X.

Тестовая конфигурация

Процессор : Intel Core i7-4790K 4.0-4.4GHz (Devil's Canyon, L3 - 8Mb)

Материнская плата: Asus Maximus VII Gene, Socket 1150, BIOS - 3003

ОЗУ: 2х8Gb 2400MHz CL11 Kingston HyperX Predator (HX324C11PB3K2/16)

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Накопители: Smartbuy Leap 128Gb SATA-3(Windows), Team Group GX2 2Tb SATA-3(игры)

Видеокарта: Palit GTX 1660 Super 6Gb, Asus RTX 3060 12Gb Dual Mini

Блок питания: Chieftec A-90 550W

Корпус: Aerocool Dead Silence Cube

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Система охлаждения: Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance

Операционная система: Win 10 Pro с последними обновлениями

Мониторинг :

- CapFrameX 1.5.6

Нагрузка:

- Unigine Heaven

-Unigine Superposition

- Cyberpunk 2077 v2.12(GOG) - 1080p/Высокие с DLSS и без

- God of War Ragnarek - 1080р/Высокие с DLSS и без

- Warhammer 40000: Space Marine 2 - 1080р/Высокие с DLSS и без

Результаты тестирования

Бенчмарки

Интересные результаты в Суперпозиции, не так ли ? Хасвелл и Броадвелл идут почти ноздря в ноздрю. Но это всего-лишь синтетика. Давайте перейдем к играм.

Игры

Cyberpunk 2077

Эти два скрина - с одного импортного канала, чтобы вы лучше понимали результаты. которые будут в таблице. Да... тестировать 4790К с памятью в 1333МГц - это отдельный вид извращения (и при этом считать ее стоком). К сожалению таких тестеров хватает в Интернете.

Также я добавил в таблицу результаты тестирования 2650в4. Обратите внимание - если иметь прямые руки, то можно и с более слабым железом получить лучший результат, чем собирая мощную сборку руками "не из того места". Хотя, благодаря таким криворуким сборщикам можно хорошо подшутить над адептами Лизы Су (автор той кривой сборки то ли из Германии, то ли из Британии).

God of War Ragnarek

Большое спасибо товарисчу Бублику за предоставление таких прекрасных результатов тестирования.

В игре бывают и вот такие моменты - фпс дропается весьма сильно

Warhammer 40000: Space Marine 2

Итоги

Итак, даже в 2024г старый игровой король все еще может быть сердцем игровой сборки. Правда есть несколько "но" :

- Объем ОЗУ должен быть 32Гб и с частотой не ниже 1866МГц, а значит и материнская плата - не ниже Z87.

- Оптимальная видеокарта - RTX3060-12 / RTX3070. Мощнее ставить смысла нет. DLSS/XeSS - рекомендуется к использованию.

Из недостатков можно выделить:

- Низкая многопоточная производительность - компиляция шейдеров идет значительно медленнее, чем на том же Зионе 2650в4.

Компиляция шейдеров поднимает температуру до 84С по самому горячему ядру. Тот же Прайм 95 разогревал 4790К только до 71С. Скальпирование процессора и шлифовка теплораспределительной пластины процессора становятся обязательными.

В целом, как вы могли заметить, правильно собранный пк на 4790К все еще способен дать прикурить многим современным ПК, особенно на АМ4.

Но большинство "четких парней", как и поклонников вселенной Вархаммера предпочтут систему на Зионе.

"Лучше хороший ПК на Интел, чем посредственный ПК на АМД"