Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Тестирую 4790К в новых играх 2024 года

Сегодня у нас продолжение тестов про Xeon-ы, только вместо них выступит Король Игровых ПК 2013-17гг - 4790К. Да - тесты 4790К в конце 2024г... Будет очень интересно и познавательно.
[ ] для раздела Блоги
4
4

  • Введение
  • Тестовая конфигурация
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

  Присаживайтесь мои хорошенькие, сегодня вас ждет продолжение цикла про Зионы. Точнее с каждым новым выпуском мы будем опускаться все ниже и ниже. Сегодня нашим объектом станет система на Игровом Короле 2013-17гг - 4790К.

реклама



Старая сборка на Z97-K и с Win 7HP SP1, в/к - 1080Ti Strix

На этот раз сборка делалась в корпусе Aerocool Dead Silence Cube(справа).

Что сподвигло меня сделать это ? Ну, во-первых - как рациональное переходное звено между тестами на 2011-3 и платформой AGP. Во-вторых - чтобы наглядно показать разницу между нормальной сборкой и "вроде как сборкой".

реклама



Часть "причины №2". New Proc - r5-5600X.

Тестовая конфигурация

Процессор : Intel Core i7-4790K 4.0-4.4GHz (Devil's Canyon, L3 - 8Mb)

Материнская плата: Asus Maximus VII Gene, Socket 1150, BIOS - 3003

ОЗУ: 2х8Gb 2400MHz CL11 Kingston HyperX Predator (HX324C11PB3K2/16)

реклама



Накопители: Smartbuy Leap 128Gb SATA-3(Windows),  Team Group GX2 2Tb SATA-3(игры)

Видеокарта: Palit GTX 1660 Super 6Gb, Asus RTX 3060 12Gb Dual Mini

Блок питания: Chieftec A-90 550W

Корпус: Aerocool Dead Silence Cube

реклама



Система охлаждения: Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance

Операционная система: Win 10 Pro с последними обновлениями

Мониторинг :

- CapFrameX 1.5.6

Нагрузка:

- Unigine Heaven

-Unigine Superposition

- Cyberpunk 2077 v2.12(GOG) - 1080p/Высокие с DLSS и без

- God of War Ragnarek - 1080р/Высокие с DLSS и без

- Warhammer 40000: Space Marine 2 - 1080р/Высокие с DLSS и без

Результаты тестирования

Бенчмарки

   Интересные результаты в Суперпозиции, не так ли ? Хасвелл и Броадвелл идут почти ноздря в ноздрю. Но это всего-лишь синтетика. Давайте перейдем к играм.

Игры

Cyberpunk 2077

   Эти два скрина - с одного импортного канала, чтобы вы лучше понимали результаты. которые будут в таблице. Да... тестировать 4790К с памятью в 1333МГц - это отдельный вид извращения (и при этом считать ее стоком). К сожалению таких тестеров хватает в Интернете.

Также я добавил в таблицу результаты тестирования 2650в4. Обратите внимание - если иметь прямые руки, то можно и с более слабым железом получить лучший результат, чем собирая мощную сборку руками "не из того места". Хотя, благодаря таким криворуким сборщикам можно хорошо подшутить над адептами Лизы Су (автор той кривой сборки то ли из Германии, то ли из Британии).

God of War Ragnarek

   Большое спасибо товарисчу Бублику за предоставление таких прекрасных результатов тестирования.

В игре бывают и вот такие моменты - фпс дропается весьма сильно

Warhammer 40000: Space Marine 2

Итоги

  Итак, даже в 2024г старый игровой король все еще может быть сердцем игровой сборки. Правда есть несколько "но" :

- Объем ОЗУ должен быть 32Гб и с частотой не ниже 1866МГц, а значит и материнская плата - не ниже Z87.

- Оптимальная видеокарта - RTX3060-12 / RTX3070. Мощнее ставить смысла нет. DLSS/XeSS - рекомендуется к использованию.

 Из недостатков можно выделить:

- Низкая многопоточная производительность - компиляция шейдеров идет значительно медленнее, чем на том же Зионе 2650в4.

  Компиляция шейдеров поднимает температуру до 84С по самому горячему ядру. Тот же Прайм 95 разогревал 4790К только до 71С. Скальпирование процессора и шлифовка теплораспределительной пластины процессора становятся обязательными.

  В целом, как вы могли заметить, правильно собранный пк на 4790К все еще способен дать прикурить многим современным ПК, особенно на АМ4. 

  Но большинство "четких парней", как и поклонников вселенной Вархаммера предпочтут систему на Зионе.

"Лучше хороший ПК на Интел, чем посредственный ПК на АМД" 

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

xeon god of war ragnarok тесты в играх warhammer 40000: space marine 2 4790k
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор комплектов вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
2
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
57
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
22
Samsung анонсировала, что One UI 7 станет самым значительным обновлением в истории компании
2
В России открыт импортозамещающий завод по производству вентиляционного оборудования
1
Western Digital выпускает обновление прошивки для ряда SSD в целях исключения BSOD в Windows 11 24H2
+
ZTE представила на международном рынке свой флагманский планшет Nubia RedMagic Nova
+
Даже нагретый до 100 градусов и троттлящий Core Ultra 9 285K обгоняет Core i9-14900K
23
Греция отказалась от бесплатных БМП Bradley из США, цена ремонта которых равна покупке новых
+
Легендарная УАЗ "Буханка" получила новый двигатель
+
Установлен рекорд скорости Wi-Fi: 938 Гбит/с
+
Мод Essentials для ремейка Silent Hill 2 повышает производительность на 31%
6
В курском приграничье нашли башню от британского танка Challenger 2
2
Dragon Age: The Veilguard на связке Intel Core i9 12900K и NVIDIA RTX 4080 обещает лишь 30 fps
3
Российские войска используют системы ПВО и РЭБ для борьбы с беспилотником «Лютый»
1
Раритетный боевой мотороллер Vespa TAP с противотанковой пушкой выставлен на продажу за €25 000
1
GeForce RTX 5060 и 5060 Ti могут выйти намного раньше, чем ожидалось
4
Дисплеи смартфонов Samsung Galaxy S25 будут иметь небольшое закругление по краям
1
Ульяновская область совместно с Беларусью нарастят производство полуприцепов для тягачей
+
Защищённый смартон KingKong Power 3 поступает в продажу с мощным звуком по сниженным ценам
+
Появились кадры, как ВСУ пешком покидают Курскую область
5
На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» осенью 2024-го открываются обходы Кемерово и Усолья-Сибирского
+

Популярные статьи

Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
149
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
40
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
72
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
32
8 самых захватывающих фильмов про постапокалипсис для любителей игр серии Fallout
2
10 лучших авто для бедного студента
26
SpaceX Starship - самый амбициозный проект Илона Маска, который преобразит космические полёты
12
Когда выйдет Sony PlayStation 6 - все инсайды в одном месте
2
Обзор игры Enotria: The Last Song – достойная замена Dark Souls в локациях солнечной Италии
+
Как менеджеры AMD и NVIDIA вынуждают геймеров платить больше за процессоры и видеокарты
6

Сейчас обсуждают

Лев корл
22:46
Столик уже переобулся когда сошел с пьедестала Умные вещи заговорил, типа, фиг ната Россию возьмёт Потихонечку отходит от окастрюления))
Генсек НАТО Марк Рютте: России нас не запугать, мы будем оказывать поддержку Украине
Лев корл
22:44
Лютое уёище этот фашист рютте и нуль интеллекта на роже Дядя стол тоже порядочный обормот, но хоть выглядел интеллектуальнее
Генсек НАТО Марк Рютте: России нас не запугать, мы будем оказывать поддержку Украине
DsGold
22:43
Понял уже по описанию того что возможно процессор бракованный, а потом посмотрел видос и похихикал), сам сталкивался с бракованным процессором только от amd(ryzen 1200). Только у меня немного по-друго...
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
VAKT
22:40
А как там с лёгкой заменой аккума ? Опять "ещё не наступил 2025 !" ?
Официально представлен смартфон Honor X7c - аккумулятор на 6000 мАч, поддержка зарядки 35 Вт
Dimajke Tito
22:30
Машину еще не завел, а руль уже отвалился
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) признал проблемы с качеством своих автомобилей
Скиталец
22:24
решил пройти атомика. купил акк за 85р. ( устал ждать взлома ) на ультрах в 2к, ниже 144фпс (под герцовку мони ) не падает. рагнарек и хамер не скачивал - не моё. лень качать даже. кибершлак был пройд...
Тестирую 4790К в новых играх 2024 года
lighteon
22:16
В Рагнароке дальше будут еще более жрущие локации. Болота так не плохо к/с просадили... И не исключено, что могут быть еще более тяжелые локации...
Тестирую 4790К в новых играх 2024 года
Dzhereli
22:12
Летом слез с 7700к(скальп, разгон). В не процессорных играх норм, а дальше берет за щеку как и зеонщики.
Тестирую 4790К в новых играх 2024 года
Vito Vago
22:09
Это что обменяли 1000 на 001. Страна 404 ликует.
Россия и Украина снова обменялись телами военных: что стоит за формулой «501 на 89»
Eppius
22:08
Вот. Наконец то!
DJI представила компактный дрон Air 3S с усовершенствованными камерами для съемки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем