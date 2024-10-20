В середине октября 2023 года китайская компания Chery представила обновлённую версию своего седана Arrizo 8 High Energy Edition. Этот автомобиль нацелен как на любителей динамичного вождения, так и на тех, кто ценит комфорт и современные технологии. Chery стремится предложить конкурентоспособный продукт на рынке седанов среднего класса. Давайте подробнее рассмотрим основные изменения модели, её ключевые характеристики и проведём сравнение с другими версиями, доступными на российском рынке. В Китае Chery Arrizo 8 High Energy Edition предлагается как доступный и стильный автомобиль для молодёжной аудитории. Обновлённая версия Chery Arrizo 8 имеет несколько визуальных улучшений, придающих ей более агрессивный и современный вид. Особое внимание привлекает новый цвет кузова — агатовый красный (Onyx Red), выбранный специально для этой версии, который подчёркивает спортивный характер автомобиля и создаёт акцент на его динамике.



Передняя часть остаётся верной традициям «фирменного» стиля: просторная решётка радиатора в сочетании с узкими фарами создает динамичный и выразительный облик. Светодиодные фары, которые комплектуются по умолчанию, обеспечивают отличную видимость в любых условиях. Спортивный профиль лифтбэка и четыре трубы выхлопной системы завершают облик, добавляя ему узнаваемости.



Габариты кузова не изменились по сравнению с предыдущей версией:



- Длина — 4780 мм

- Ширина — 1843 мм

- Высота — 1469 мм



Колёсная база в 2790 мм обеспечивает просторный салон и отличную устойчивость на дороге. Автомобиль комплектуется 18-дюймовыми колёсами, которые органично вписываются в общий спортивный стиль. Одним из ключевых аспектов интерьера обновлённого Chery Arrizo 8 является его технологичность. Прежний 24,6-дюймовый двойной экран теперь объединяет приборную панель и мультимедийную систему. Используемый чип Qualcomm Snapdragon 8155 обеспечивает высокую скорость работы системы, что делает взаимодействие с ней максимально комфортным.



Возможность обновления системы через OTA (Over-the-Air) значительно расширяет функционал автомобиля. Владельцы могут настраивать интерфейс системы по своему вкусу, а также получать новые темы оформления. Кроме того, карты навигации можно удобно масштабировать и настраивать, что делает поездки ещё более комфортными.



В версии High Energy Edition добавлена функция ароматизатора премиум-класса, который создаёт приятный климат в салоне. Улучшенная аудиосистема Sony с 8 динамиками предлагает высококачественное звучание, что делает прослушивание музыки особенно приятным.

Множество опций, включающих электроприводы с памятью для регулировки передних сидений, адаптивный круиз-контроль и другие функции, делают поездку по-настоящему комфортной. Одним из основных преимуществ Chery Arrizo 8 High Energy Edition является его мощный двигатель. Автомобиль оснащён 2,0-литровым турбированным двигателем Kunpeng Power 2.0TGDI, который развивает впечатляющие 254 л.с. и пиковый крутящий момент 390 Н·м. Такая мощность обеспечивает уверенность на трассе, позволяя быстро обгонять и динамично управлять автомобилем.



Хотя официальных данных о разгонной динамике до «сотни» не предоставлено, эксперты указывают на значение около 6 секунд, что свидетельствует о высокой эффективности. По паспорту максимальная скорость составляет 215 км/ч.

Трансмиссия представлена двумя вариантами: 7-ступенчатой роботизированной коробкой и 8-ступенчатым автоматом. Автоматическая трансмиссия обеспечивает более точное и плавное переключение передач, что положительно сказывается на динамике автомобиля.



Подвеска также заслуживает внимания: она выполнена по схеме MacPherson спереди и многорычажной конструкцией сзади. Это сочетание гарантирует не только высокий уровень комфорта, но и отличную управляемость, так что вождение Arrizo 8 становится приятным и уверенным даже на высоких скоростях.

Chery Arrizo 8 High Energy Edition предлагает обширный набор ассистентов, которые делают поездки не только комфортными, но и безопасными. В базовой комплектации автомобиль оснащён 540-градусной панорамной камерой, которая помогает водителю избежать препятствий при парковке и маневрировании.Доступны различные системы помощи водителю, которые облегчают вождение и минимизируют вероятность аварий. Важное внимание уделено пассивной безопасности: в топовой комплектации устанавливаются передние коленные подушки безопасности и боковые подушки для задних пассажиров, что значительно снижает риск травм в случае столкновения.

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Цены на обновлённую версию Chery Arrizo 8 High Energy Edition колеблются от 129 900 до 148 900 юаней (примерно от 1 750 000 до 2 000 000 рублей по текущему курсу), что делает её конкурентоспособной на фоне аналогичных автомобилей.



Покупатели могут воспользоваться различными предложениями, например, скидками до 15 000 юаней или субсидиями на обмен старого автомобиля до 23 000 юаней. Дополнительно предоставляется пожизненный бесплатный базовый интернет-трафик и двухлетний бесплатный развлекательный трафик (2 ГБ в месяц), что делает приобретение Arrizo 8 ещё более выгодным.



Следует отметить, что китайские дилеры часто снижают цены после старта продаж. С менее мощным двигателем (1.6/197 л.с.) цена на Arrizo 8 начинается от 99 900 юаней, но в настоящее время в дилерской сети можно найти предложения от 84 900 юаней, что составляет примерно 1 146 000 рублей.



В России Arrizo 8 комплектуется турбированным 1.6TGDI, что даёт 150 л.с. — меньше, чем у версии High Energy Edition. Однако и с таким мотором автомобиль показывает достойные динамические характеристики и ведёт себя уверенно на дороге.



На российском рынке модель доступна в четырёх комплектациях с ценой от 2 720 000 до 3 150 000 рублей, включая скидку импортера (150 000 рублей). В базовых версиях автомобиль предлагает множество современных технологий, включая мультимедийную систему с большим экраном и светодиодную оптику.



Chery Arrizo 8 на российском рынке позиционируется как замена седану Toyota Camry. По результатам тестов серьёзных недостатков не выявлено, за исключением нескольких моментов:

- Небольшой дорожный просвет — 144 мм

- Коротковатая подушка водительского сиденья

- Увеличенный уровень шума на высоких скоростях, несмотря на двойные стекла переднего ряда

- Недостаточно чёткое переключение передач «роботом»

- Неудобство сенсорного управления климат-контролем



Среди плюсов эксперты выделяют:

- Умеренный расход топлива

- Простор для задних пассажиров

- Высокое качество отделочных материалов

Обновлённая версия Arrizo 8 High Energy Edition предлагает мощный 2,0-литровый двигатель и предпочтительную для российских автолюбителей автоматическую трансмиссию, делая автомобиль привлекательным выбором на рынке.