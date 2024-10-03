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Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8

Корпуса-«аквариумы» в последнее время привлекают внимание многих и не зря. Герой обзора помимо универсальности и функциональности предлагает возможность смены передней панели и современные интерфейсы.
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Оглавление

Вступление

В последнее время пошла мода на «воздушные» корпуса, которые в народе называют дуршлагами. Мощность «железа» растёт, поэтому внутри корпуса должно всё хорошо вентилироваться. Раньше были практически глухие корпуса, со сплошной пластиковой передней панелью, где воздух мог поступать только через небольшую щель снизу. Сейчас всю переднюю панель может занимать сетка, а в случае «аквариума» – стекло, которое воздух не пропускает.

Эти самые «аквариумы» ныне очень популярны, и сегодня много сборок собирают именно в таких корпусах. Выглядит всё очень эффектно, особенно с подсветкой. Поэтому много пользователей переходят на такие модели, не обладая производительным «железом». Некоторые персонажи умудряются покупать старые системники на Pentium или Xeon, сдавать старые корпуса на металл, покупать новые «аквариумы» и продавать потом как игровые сборки. Достаточно лишь поставить видеокарту уровня GTX 1650. Бизнес есть бизнес, тут остаётся только позавидовать находчивости предпринимателей.

Даже для старых мощных Xeon нужно хорошее охлаждение, поэтому корпус с хорошей вентиляцией никогда не помешает. Например, в стоечных серверах воздух проходит через переднюю панель с дисками, далее он активно всасывается каскадом из очень мощных вентиляторов, проходит направленным потоком через радиаторы процессоров и выходит сзади. Это чем-то напоминает по конструкции систему охлаждения видеокарты турбинного типа. Однако в случае слабого «железа» можно выбрать любой корпус, даже «аквариум».

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Стекло или сетка, сетка или стекло? Зачем выбирать, когда можно взять один корпус, где будут реализованы сразу оба варианта. Кто же этот герой нашего обзора? Оказывается, есть такая модель и называется она Formula V Line Crystal Z8.

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2 в 1, в том числе и по цвету. Есть белая модификация и чёрная. Это и самый дырявый дуршлаг, и самый вентилируемый «аквариум». С продукцией компании Formula V Line я познакомился недавно (например, Formula V Line TimberLine T0 предназначен для материнских плат с разъёмами на обороте) и она предлагает хорошие решения по приятной цене. Не совсем дёшево, но вполне по карману человеку с невысоким достатком.

Посмотрим на устройство более детально, соберём в нём что-то среднего уровня и засунем туда AIO 360 систему охлаждения, благо размеры позволяют.

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная, изготовлена из обычного картона. Её габариты составляют 530 х 510 х 290 мм, а вес - 7,940 кг. По бокам есть прорези для ручек, что очень удобно при транспортировке.

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Оформление снаружи достаточно лаконичное. С продукцией этого бренда я сталкивался только один раз и тогда оформление заметно отличалось. Здесь мы видим только схематичные изображения корпуса с разных ракурсов. Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет никакой полезной информации. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть крупное изображение устройства при виде спереди. Тут сложно что-либо понять потому, что нет объёма. В правом верхнем углу находится логотип производителя вместе с названием компании.

Ниже мелкими буквами написан слоган: «Make it real. Make it possible». Далее указано наименование модели Cryatal Z8, хотя на официальном сайте присутствует именно Crystal Z8. Ещё здесь находится таблица, где указана конкретная модификация. В данном случае всё просто и понятно.

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С противоположной стороны находятся ещё четыре небольших изображения корпуса с разных сторон и спецификация. Можно заметить, что разные модификации отличаются цветом (белый, чёрный) и наличием/отсутствием вентиляторов разного типа. В моём случае корпус без вентиляторов.

Также здесь представлено множество другой информации. В том числе сообщается о том, что толщина стали 0,6 мм. Ещё здесь сказано, что можно установить систему жидкостного охлаждения с тремя вентиляторами по 120 мм. Тут указано, что 360 мм максимум, но по факту это немного не так потому, что у всех систем радиаторы длиннее и всегда выходят за рамки трёх вентиляторов

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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В общем, ничего интересного тут кроме спецификации нет. Есть ещё краткое описание на нескольких языках, но русская адаптация далеко не самая удачная.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот в качестве каркаса выступает простой пенопласт.

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Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки находится внутри корпуса.

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Он состоит из одной крупной листовки и коробки с аксессуарами.

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Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь.

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Что касается остального комплекта поставки, то он весь аккуратно упакован в коробку.

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  • Дополнительная сетчатая передняя панель;
  • Две стальные шины для монтажа вентиляторов спереди;
  • Несколько стяжек;
  • Комплект разных винтов;
  • Адаптер для закручивания втулок;
  • Два дополнительных пластиковых фиксатора;
  • Тряпочка для протирки стекла.

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Комплект солидный, учитывая стоимость корпуса. Мне он обошёлся в 6 000 рублей, но вентиляторов штатно в нём нет, кому-то придётся покупать их отдельно. Можно пойти другим путём и сразу выбрать соответствующую модификацию.

Дизайн и особенности корпуса

Корпус средних размеров. В описании размер указан как Mid Tower. Его габариты составляют согласно спецификации 456 х 435 х 230 мм. Вес - 5,3 кг. Основную часть веса набирают боковые панели и передняя стеклянная, которая установлена штатно. Также из стекла выполнена одна из боковых панелей, но там стекло потоньше. Спереди его толщина 5 мм, а сбоку – 3 мм.

По размерам корпус не очень большой, но вместительный потому, что передняя панель очень тонкая.

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Практически все панели здесь сетчатые, кроме двух глухих, про которые я уже говорил. Стальная боковая панель также оборудована полосой с отверстиями для прохождения воздуха. Кстати, в комплекте есть сменная перфорированная пластина, которая устанавливается спереди вместо штатного стекла.

Внизу по всей длине проходит тоннель, куда устанавливается блок питания, убираются кабели и устанавливается корзина для жёстких дисков размера 3,5”. Она не зафиксирована клёпками на одном месте, а прикручена винтами и её можно перемещать. Кажется, что спереди нельзя установить вентиляторы, но в комплекте есть две шины, которые устанавливаются вертикально. На них можно смонтировать два вентилятора по 140 мм. У самого корпуса какой-то подсветки нет. Здесь подразумевается то, что она будет у вентиляторов. Рама корпуса стальная, в местах соединения её элементов используются заклёпки.

Толщина металла заявлена производителем как 0.6 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но прочный. Ничего не гнётся, мнётся или люфтит. В целом изготовление хорошее. Всё ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок. Слой краски достаточно толстый и корпус не царапается об воздух.

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Корпус смотрится симпатично, но по факту у нас сразу два корпуса, которые могут смотреться иначе. Всё же передняя панель – это лицо всего корпуса. Кроме этого, здесь нет передней левой стойки, а стёкла хорошо заторцованы друг к другу с минимальным зазором, поэтому появляется эффект свободного пространства внутри. Изначально панели обклеены плёнкой и эффект немного портится, но достаточно снять всё стекло, как становится понятна задумка.

Боковая стеклянная панель здесь держится не как обычно насквозь четырьмя винтами. В данном случае используются быстросъёмный механизм со стальными шариками на втулках и пластиковых фиксаторов. Такой способ фиксации я уже встречаю не в первый раз.

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Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На одной находятся фиксаторы, а на другой планка с тремя зубцами (выступами), которые устанавливаются в отверстия в нижней боковой панели. Внизу есть ещё одна сетчатая панель с разъёмами, которая находится именно с левой стороны корпуса.

Поэтому боковая стеклянная стенка выполнена не на всю высоту корпуса, а соединяется с нижней боковой деталью. Зазоры здесь маленькие, поэтому смотрится всё отлично.

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Надёжно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше всего потому, что всё можно сделать быстро и просто. Единственное, что при открытии всегда волнуешься, а вдруг стекло лопнет. Именно поэтому открываешь не за само стекло, а за верхнюю стальную планку.

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Правая стальная стенка снимается методом сдвига. С заднего торца она фиксируется двумя барашками, а спереди вставляется в стойку рамы четырьмя выступами.

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Панель ровная, а вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь, но не очень сильно. До внутренней перегородки получается около 25 мм. Посмотрим на корпус со всех сторон.

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Передней левой стойки здесь нет, поэтому передняя панель играет важную роль, связанную с жёсткостью всей конструкции. Рама достаточно жёсткая, но это не значит, что при желании левый верхний угол нельзя загнуть, например, если панели спереди не будет и на него как-то неудачно облокотиться.

Внизу находится тоннель. Причём он сделан вплотную к передней панели и там просто нет места для установки вентилятора. Зато там есть корзина для жёстких дисков. Её можно передвинуть и всего предусмотрено 2 положения. Кстати, если нет дисков, то её просто можно снять.

Конструкция стоек включает изгибы по периметру на боковых планках. Они увеличивают жёсткость за счет своего сложного профиля. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Металл не кажется тонким, рама получилась прочная и жёсткая.

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Начнём детальное изучение корпуса снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она на магнитах и поэтому легко снимается. Её можно мыть и пылесосить. Занимает она небольшое пространство, как раз под вентилятор блока питания.

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Корпус стоит на четырёх пластиковых ножках с прямоугольными мягкими вставками. По центру этих прямоугольников проделаны отверстия для крепления этих ножек.

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Каждая из них крепится при помощи самореза к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо и сдвинуть его трудно. В собранном виде под тяжестью всех компонентов системы он вообще стоит как прикрученный.

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Сверху корпус тоже очень хорошо вентилируется. Для этого здесь находится просто огромная сетка с магнитной рамкой. Она легко снимается и очищается. Минус заключается лишь в том, что корпус нельзя ухватить за сетку, она будет сдвигаться. Однако при перемещении её можно легко снять и поставить, когда корпус уже будет стоять на месте.

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Идея отличная, но, на мой взгляд, верхний вентилятор будет работать скорее всего на выдув, а наиболее вероятно его просто там не будет, а возможно будет радиатор СЖО. И тёплый воздух пойдёт вверх.

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Сверху кнопок и разъёмов нет, а все они выведены на боковую нижнюю панель. Они крепятся непосредственно к ней.

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Есть кнопки Power и Reset, а из разъёмов присутствуют два USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C. Индикатора два: синий – питание, а красный – активность накопителя. Они очень мелкие практически как отверстия перфорации сетки. Ещё есть два 3,5 мм джека для наушников и микрофона. Изнутри это всё особо не видно потому, что проводя спрятаны в нижнем тоннеле.

Штатная передняя панель снимается с большим усилием. Она изготовлена из стекла толщиной 5 мм. Поэтому небольшое, казалось бы, стекло оказывается достаточно тяжёлым. Для крепления снова используются две металлические пластины, как на боковом, только покороче. Панель снимается и её можно сменить на сетчатую из комплекта поставки.

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Как же установить вентиляторы за сеткой, если сменить панель на другую? Для этого в комплекте есть две блинные стальные планки. Они крепятся к раме винтами, а потом на них можно навесить два вентилятора по 140 мм.

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Ещё один вентилятор на 120 мм можно установить сзади. В комплекте его также нет. Отверстия для крепления фиксированные и передвинуть вентилятор не получится.

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Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

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Выше находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не очень дорогой, поэтому здесь они выламываются.

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Два жёстких диска размера 3,5” можно разместить в корзине, а накопители 2,5” крепятся на внутреннюю панель корпуса. Для этого в ней предусмотрено несколько комплектов отверстий. Также на внутренней панели есть два посадочных места для установки вентиляторов размера 120 мм. В комплекте их нет.

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Основные особенности посмотрели, пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i7-14700KF;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix A-die);
  • Видеокарта: Palit GeForce RTX 4070 Ti Super JetStream;
  • Накопитель SSD M.2: XPG Legend 960 MAX;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Сборка системы

Корпус не предназначен для установки материнских плат с разъемами на обороте, в отличие от модели Formula V Line TimberLine T0. Поэтому пришлось использовать классическую системную плату.

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Вроде бы объём у корпуса большой, но я совершил ошибку и перед подключением разъёмов смонтировал материнскую плату и радиатор системы жидкостного охлаждения. Потом выяснилось, что подключить разъёмы питания процессора, подсветки и вентиляторов невозможно. Пришлось снова снимать, подключать все разъёмы и уже потом устанавливать радиатор обратно.

В остальном всё собирается легко и просто. Никаких проблем с доступом нет, а видеокарту можно установить самую большую. Блок питания можно установить удлинённый, особенно если снять корзину для дисков, хотя она и так особо не мешает.

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Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий. Внутри ещё остаётся свободное место, главное не делать толстых жгутов. Боковая панель со стеклом также закрывается без усилий. После сборки системы можно запустить и посмотреть, как она работает.

Позже я доукомплектовал корпус тремя вентиляторами, которые оказались у меня под руками. Это модели Gaming Storm TF120S (DF120512CM, 12 В, 0.15 А). Скорость ограничил 1200 об/мин, чтобы сильно не шумели, а результат был. Один установил сзади на выхлоп, а другие два пробовал устанавливать двумя способами сбоку.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые равномерно разогревали процессор и видеокарту по отдельности. Prime95 и Furmark соответственно неплохо справились с поставленной задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов Formula V Line Crystal Z8 и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Без вентиляторов (Def);
  • Стеклянная панель 1-выхлоп, 2 - приток (Glass 1out+2in);
  • Стеклянная панель 1-выхлоп, 2 - выхлоп (Glass 1out+2out);
  • Сетчатая панель 1-выхлоп, 2 - приток (Mesh 1out+2in);
  • Сетчатая панель 1-выхлоп, 2 - выхлоп (Mesh 1out+2out).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

Formula V Line Crystal Z8 определённо интересный и функциональный корпус. Ещё раз стоит отметить, что есть белая модификация, но я выбрал черную, поскольку она больше подходит по стилю к остальной сборке. Также в моем случае в комплекте не было вентиляторов. Для меня это даже плюс, можно будет подобрать любые. Например, уже были три штуки простых чёрных без подсветки, но с ШИМ-управлением.

Корпус получился универсальным и позволяет при желании легко сменить переднюю панель. Крепление сделано быстросъёмным. Может быть, из-за этого конструкция получится недостаточно жёсткой, особенно если использовать флагманское «железо», когда вес всей сборки будет солидный. Однако вряд ли кто-то часто будет таскать этот корпус, а если такая потребность возникает, проще поискать модель с четвёртой стойкой. Глупо отрицать, что конструкция с тремя стойками получается не такая жёсткая, как с четырьмя. Понятно, что определенную нагрузку на себя берёт передняя панель, но корпус все же лучше использовать по предназначению.

Перед нами просторный корпус с большим количеством сетчатых панелей, даже если спереди будет стоять стекло. Благодаря этому он получается лёгкий, но при этом объёмный и просторный. Сделано всё качественно, красиво и аккуратно. Все соединения выполняются просто. Однако есть нюансы с установкой радиатора СЖО. Например, мне сначала потребовалось подсоединить кабель 8-pin питания процессора, а потом уже навешивать радиатор с вентиляторами, но это особенности конкретной сборки. И не устроило расположение разъёмов и кнопок, поскольку корпус стоит у меня на полу, а такое расположение удобно для настольной установки. Однако понравилось, что есть два USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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