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Razg0n
Самая дешевая материнская плата на чипсете X870 стала лучшей по показателю цены и производительности
Максимум скорости за минимум вложенных средств

Эмбарго на публикацию обзоров материнских плат на новейших чипсетах AMD X870 и X870E снято, поэтому Интернет начал наполняться заранее заготовленными материалами с тестами новинок. И, согласно обзору Hardware Unboxed, наилучшее соотношение цены и производительности в этот раз предлагает ASrock X870 Pro RS WiFi.

Энтузиасты компьютерного железа нисколько не удивятся данной новости, поскольку всем давным-давно известно, что купил ASRock — получил топовую скорость за "копейки".

Да, тут нет самой вылизанной BIOS, а комплект поставки скромный, зато присутствует все необходимое для топовой производительности. Цифры говорят сами за себя, к примеру, в 10-минутном прогоне Cinebench 2024 материнская плата за $210 набрала 2303 очка, отстав от лидера в лице Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 за $275 на 0,5%.

Таким образом, модель ASRock, стоящая на 24% дешевле, становится лучшим выбором для построения высокопроизводительной игровой системы на AMD.

При этом по температуре VRM ASrock X870 Pro RS WiFi вошла в пятерку самых холодных плат, 53°C против 65°C у Gigabyte. Также она стала второй по показателю удерживаемой частоты CPU, сумев обеспечить 5100 МГц, и уступив всего 10 МГц на треть более дорогой MSI MAG X870 Tomahawk WiFi.

Среди минусов ASrock X870 Pro RS WiFi значатся на 6 секунд более долгая загрузка системы, в сравнении с лидерами по этому параметру, а также не слишком высокая частота разгона оперативной памяти, с пределом в 7400 МГц против 8300 МГц у самой дорогой из протестированных плат ASUS ROG Crosshair X870E Hero за $700.

Впрочем, это не мешает ASrock X870 Pro RS WiFi быть лучшей по цене и скорости. В общем, компания ASRock в очередной раз доказала, что её продукция может предоставить максимальный FPS при минимальной стоимости.

#amd #asrock #материнская плата #am5 #x870
Источник: youtube.com
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