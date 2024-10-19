Чесночный хлеб и васаби-имбирь уже были — Lay's ищет новый хит за $1 000 000

Компания Lay's объявила о старте нового масштабного конкурса, в котором любой желающий может предложить оригинальный вкус для чипсов. Победитель получит впечатляющий приз в размере $1 000 000. В прошлом подобные конкурсы уже подарили миру такие популярные вкусы, как хрустящий тако, чесночный хлеб и васаби-имбирь. Теперь Lay's снова ищет неординарные идеи, чтобы порадовать любителей чипсов чем-то совершенно новым.

Lay's, являясь одним из самых известных производителей чипсов, уже давно радует поклонников огромным ассортиментом вкусов. В портфолио компании можно найти такие классические варианты, как сыр, барбекю и сметана с луком, а также более необычные вкусы — например, бекон с чеддером или соленая карамель. Новая инициатива направлена на то, чтобы найти ещё более креативные сочетания.

Конкурсы от Lay's всегда вызывают огромный интерес среди поклонников чипсов. Предыдущие победители показали, что вкус может быть не только уникальным, но и невероятно популярным. Компания не уточняла, из каких стран могут принимать заявки на конкурс.