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Как NVIDIA и AMD пользуются неопытностью геймеров, и на что обратить внимание при покупке видеокарты

Иногда видеокарта только кажется выгодной, но на самом деле она не соответствует своей цене и плохо подходит для запуска требовательных новинок
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В последние годы производители ноутбуков пытались приучить геймеров платить за видеокарты намного больше денег, чем это было ещё два или четыре поколения назад. Особенно в этом успешна NVIDIA. Во время бума майнинга Дженсен Хуанг заявлял, что средняя стоимость одного графического чипа увеличилась до 1000 долларов. А между тем ещё в 2018 году видеокарта за 400 долларов считалась довольно дорогой, тогда как флагманы продавались за 700 долларов и даже дешевле. Около 15% сегмента настольной графики контролирует AMD, но сегодня со стороны этой компании не наблюдается никакого интереса к перспективному рынку. Именно поэтому противостоять амбициям Дженсена Хуанга просто некому. 

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За флагманы просят 2 тысячи евро в магазинах Франции и Германии, тогда как в России санкции и непомерные аппетиты толкают цену выше 250 тысяч рублей. Инсайдеры пишут, что GeForce RTX 5090 будет стартовать с 2500 долларов, тогда как за GeForce RTX 5080 будут просить 1500 долларов и дороже. Пока ограничимся этой информацией, ведь представить себе российскую цену подобных видеокарт довольно сложно. А между тем большая часть любителей видеоигр продолжает тратить на видеокарты заметно меньше, чем хотелось бы дядюшке Хуангу. Если обратить внимание на рейтинг Steam, то можно заметить, что GeForce GTX 1650 входит в пятёрку самых популярных, хотя у этой видеокарты всего 4 Гб памяти. 

Сегодня мы рассмотрим тестирование, проведённое на канале StealthGamer SG. Автор не славится высокой популярностью, но его работа в данном случае указывает несколько важных вопросов, ответы на некоторые из которых мы с вами постараемся получить. На первый взгляд всё очень просто: есть ноутбук с видеокартой GeForce RTX 3050. Это полноценный дискретный графический чип. Обычно, когда рядовые пользователи покупают ноутбук или игровой компьютер, то они запоминают несколько переменных, а после ищут их в продаже. GeForce RTX 3050 нельзя называть суперскоростной видеокартой, но ноутбуки с ней до сих пор неплохо продаются. Кажется, что всё легко и просто, но NVIDIA приготовила геймерам неприятный сюрприз. Оказывается, в продаже есть две версии дискретных мобильных видеокарт на данном графическом чипе. Первая – получила всего 4 Гб видеопамяти, тогда как вторая может рассчитывать на 6 Гб GDDR6. 

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Скорее всего, рядовой покупатель на такие мелочи внимания обращать не станет, а значит часть геймеров купит ноутбук с сильно урезанной видеокартой. Обойдёмся без скриншотов, ведь результаты тестирования понятны без сложных таблиц и графиков. Блогер не использовал трассировку лучей и технологию масштабирования, запуская игры в 1080р на средних и низких графических настройках. Прежде всего выяснилось, что ни в одной новой игре не удалось получить стабильные 60 кадров в секунду, но это только первый вывод. Следом стало понятно, что между видеокартами существует огромная разница. К примеру, в Horizon Forbidden West видеокарта с 6 Гб памяти оказалась на 30% быстрее версии с 4 Гб (32 fps против 43 fps). Alan Wake 2 запустить на средних настройках графики уже не вышло, но даже на низких GeForce RTX 3050 с 6 Гб памяти выдаёт всего 37 кадров в секунду. Версия с 4 Гб оказалась ещё медленнее, а отставание составило даже больше 30%. В Red Dead Redemption удастся поиграть на средних, но и здесь версия с 4 Гб видеопамяти демонстрирует скромные 36 кадров в секунду, что почти на 30% хуже, чем можно получить с GeForce RTX 3050 с 6 Гб памяти. В некоторых играх различия между видеокартами не такие значительные, но в целом отставание версии с 4 Гб памяти достигает 25%. 

Это критически много, ведь очень часто владельцам такого ноутбука приходится снижать настройки графики или вовсе лишать себя доступа к популярным новинкам. Простой пример, сразу после выхода Horizon Forbidden West выяснилось, что игра не запускается на видеокартах, имеющих всего 4 Гб памяти. Разработчики быстро выпустили патч с исправлениями, но суть проблемы от этого не изменилась. Если вы решили купить игровой ноутбук, но денег на мощные решения нет, то мы советуем смотреть внимательно. Простой пример, в российской рознице есть два лэптопа, цены на которых почти идентичны. Это MSI GF63 Thin и MSI Cyborg 15. Мы выбрали производителя случайно, пытаясь найти наиболее похожие конфигурации. Что же, на первый взгляд устройства почти друг от друга не отличаются, но это не совсем так. Первый получил процессор Core i5-12450H, тогда как второй уже имеет более свежий Core i5-13420H. Количество памяти и ёмкость накопителя идентична, но на первом установлена GeForce RTX 3050 с 4 Гб памяти, тогда как на втором видеокарта имеет 6 Гб GDDR6.

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Что примечательно, на странице ноутбуков найти эти данные невозможно. Магазин указывает все важные переменные, но только не количество видеопамяти. Будьте бдительны, но задача выбора правильной видеокарты стоит не только перед покупателями ноутбуков. Поскольку мы с вами выяснили, что 4 Гб памяти – это критически мало, то самое время изучить несколько видеокарт, которые не рекомендуются к приобретению. Первой в глаза бросается Radeon RX 6500 XT. Несмотря на то, что видеокарта оказалась провальной, она по непонятной причине до сих пор выпускается. Это удивительно, ведь AMD то и дело выводит с рынка популярные решения, но почему-то решила сделать для Radeon RX 6500 XT исключение. Кстати, видеокарта имеет не только очевидный изъян. Если на вашей материнской плате нет поддержки интерфейса PCIe 4.0, то даже не самая внушительная производительность окажется ниже до 20%. В итоге Radeon RX 6500 XT на старом компьютере будет работать жутко медленно, а вы никогда не получите доступ к требовательным новинкам в 1080р даже на средних настройках графики. 

Но если вы полагали, что 8 Гб памяти решают всё, то сильно ошиблись, ведь всё дело в позиционировании. Итак, в прошлом поколении NVIDIA выпустила GeForce RTX 3070. Неясно, производится ли этот графический чип и сегодня. Скорее всего, небольшие партии поступают партнёрам по всему миру, ведь продажи идут довольно бойко. А между тем видеокарта не способна выполнять задачи, для которых её рекомендуют. Причина в наличии 8 Гб видеопамяти, тогда как для нормальной работы в 2К нужно от 10 Гб и выше. Получается, что GeForce RTX 3070 только кажется выгодной, но на самом деле остаётся одним из самых крупных провалов NVIDIA. Фанаты дядюшки Хуанга никогда не признаются, что сделали глупость, купив такую видеокарту, но многочисленные тесты доказывают, что выбор видеокарты должен быть обоснован текущими запросами того или иного геймера. 

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Предположим, что вас интересует запуск новинок в разрешении 1080р. В таком случае берите GeForce RTX 4060, которая пусть и стоит не очень дёшево, но точно сможет выполнять все поставленные задачи. Помните, что для 2К такая видеокарта не годится, а значит пытаться экономить на чём-то более мощном в данном случае не рекомендуется. GeForce RTX 4060 имеет 8 Гб памяти, но для 1080р этого достаточно, а вот GeForce RTX 4060 Ti покупать не стоит. Такая видеокарта дороже, но из-за ограниченного количества видеопамяти сталкивается с ограничениями. Она только кажется более новой и актуальной, но по факту ничем не отличается от GeForce RTX 3070. Обе видеокарты лучше оставить на прилавке, ведь в рознице есть более интересные решения. 

К сожалению, стоят такие видеокарты дороже. Radeon RX 7700 XT получила 12 Гб памяти и ощутимо быстрее GeForce RTX 4060 Ti, но доплатить за неё придётся 8 тысяч рублей. Мы не агитируем вас делать тот или иной выбор, но иногда всё же лучше немного переплатить, чем после этого ругать себя за глупую экономию. Ну и не забывайте, что многие геймеры принципиально не покупают продукцию производства AMD. Возможно, если бы Radeon RX 7700 XT продавалась за 46 тысяч, то в этом случае разница по количеству памяти и скоростным показателям вынудила бы фанатов NVIDIA сделать правильный выбор, но пока Лиза Су не намерена баловать любителей видеоигр большими скидками. 

GeForce RTX 3050 понравится тем, кто не ставит перед собой амбициозных задач. Видеокарта точно подойдёт для запуска всех игр в 1080р на средних и примерно на 30% быстрее самой скоростной мобильной версии. Видеокарта стремительно устаревает, ну а геймерам, которые экономят во время покупки, придётся сразу же включать технологию масштабирования. Иногда FSR 3 приводит к заметному ухудшению качества изображения, но такова цена компромисса. 

В более дорогом ценовом сегменте мы советуем присмотреться к GeForce RTX 4070 SUPER. Ничего дешевле у NVIDIA с 12 Гб памяти и больше в продаже нет. Видеокарта достаточно дорогая, а в последние недели ещё и прибавила около 10 тысяч рублей. Не исключено, что производство графических чипов всей серии GeForce RTX 40 ощутимо снизилось, поэтому мы наблюдаем определённый дефицит. Если вы не хотите переплачивать за доступ к продукции NVIDIA, то самое время обратить внимание на Radeon RX 7800 XT. Она играет в том же сегменте, но обходится на 11 тысяч рублей дешевле. Видеокарта AMD получила 16 Гб памяти, хотя для разрешения 2К различия между 12 Гб и 16 Гб непринципиальны. Мы советуем выбрать Radeon RX 7800 XT, ведь она отстаёт GeForce RTX 4070 SUPER до 10%, но с процессором за 20-30 тысяч рублей разницу вы всё равно не заметите. 

А вот на вторичном рынке сегодня ничего интересного по выгодной стоимости нет. Временами здесь можно встретить Radeon RX 5700 XT до 15 тысяч рублей, но за 20 тысяч такая видеокарта неинтересна. Помните, что российский рынок отличается от европейского, поскольку не обладает высокой стабильностью. Из-за санкций ценовая политика находится в постоянном движении. Уже через неделю в продаже может появиться видеокарта на графическом чипе GeForce RTX 4070 SUPER за 65 тысяч рублей, ну а это очень выгодный вариант. Подешеветь могут и другие решения, тогда как другие прибавят несколько тысяч рублей. Если вы уже определились с графическим чипом, то просто запаситесь терпением. Иногда ждать месяц из-за парят тысяч - довольно глупо, но это уже решать только вам. 


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