Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
Хочу быть молодым, красивым и нравиться девочкам. И не важно, что женат и давно за сорок. И бегать не хочу. И в спортзал не пойду. Травку ешьте сами. Многие не могут найти баланс между потреблением и весом, а у меня проблема тянется долгие годы. Решил попробовать что-то новое.
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Предисловие
Я растолстел и обленился. За последние 2 года набрал 7 лишних килограммов и обзавелся круглым пузиком. Никогда не был стройняшкой, но 10 лет питался правильно и вес держался равномерно. Прогулки, подсчет калорий и прочее — это длительная дистанция с целями, которые трудно поддерживать на постоянной основе. И вот решился на эксперимент. 15 дней без еды. Исключительно вода и ничего более. Так как не знаю пределов своего организма, то условными достижениями поставил интервалы в 3-7-15 дней. Если все пойдет хорошо, то взять планку в 21 день.
Стоит отметить, что план с подобным мероприятием я прорабатывал больше 10 лет назад и проходил медицинское освидетельствование с проработкой всех нюансов. В тот момент не решился на подобный шаг, а отделался составлением рациона и строгого соблюдения режима питания. Но что-то пошло не так и в последние два года пошел сбой.
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72 часа на воде
На момент написания этих строк прошло уже 85 часов с последнего приема пищи и все идет по намеченному расписанию. Рассказать или поделиться сегодня хочется полученным эффектом, проблемами и нюансами, о которых редко рассказывают в интернете.
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Примерно 80% информации в интернете — это рекламное зазывание и продвижение "курсов". Ноль объективной информации и много фейков. Основной посыл — приходите к нам и мы поможем. Еще 10% — это история опытных гуру, которые не обращают внимание на различные мелочи, спортсменов с минимальными проблемами и маловразумительных личностей, плохо владеющих языком. Лишь малая часть способна поделиться необходимыми сведениями и предупредить о возможных проблемах.
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Медицинский осмотр и анализы
Длительное голодание — это жесткий стресс для организма. Примерно семидесяти процентам взрослого населения данная процедура противопоказана. Скрытые болячки, неправильный состав крови, хронические проблемы и куча всего — без четкой подлинной информации о состоянии вашего тела лучше не заниматься самодеятельностью.
Отдельно отмечу момент — во время голодания из организма вымываются микроэлементы, что негативно скажется на здоровье при имеющемся дисбалансе.
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Только специалист сможет определить ваше состояние и дать некоторые рекомендации по восполнению. А еще есть витамины, что также не поступают в организм. Без минералов у вас могут начаться судороги в мышцах, аритмия, проблемы с сердцем и прочее. Видел людей, что сидели по 40 дней и они лишь вскользь упоминали свои "фишки" с восполнением жизненно необходимого.
Типы голоданий
Отказ от еды можно разделить на три большие группы:
- Сухое голодание (без еды и воды) — самое жесткое и опасное. Некоторые его практикуют на 3 дня в сочетание с другими.
- Мокрое голодание — только питьевая вода (именно ее придерживаюсь).
- Смузи — для красивых девочек и мальчиков. Воду заменяют на травяные отвары, чаи и смеси.
Безопасный и по инструкции возможен только третий вариант, но его чаще всего продают за денежку и рекламируют во всех злачных местах.
История голодания
Суп, второе и компот появились лишь пару сотен лет назад. Ежедневное регулярное питание у человечества существует менее 5 000 лет. Большую часть эволюции человек питался раз в 3-5 дней и "голодание" было нормой на протяжении миллионов лет. Подобная особенность заложена в человеке на генетическом уровне. Стандартная практика, о которой многие забыли... или не знают. Прибегая к подобному очищению организма, мы всего лишь используем заложенные природой механизмы.
Процесс голодания
Обратил внимание, что в интернете редко рассказывают, как происходит данный процесс от и до. А незнание подобного может привести к плачевным результатам и серьезно подорвать здоровье. Стоит выделить три отдельных этапа, сильно влияющих на результат.
- Подготовительный. Примерно 3-4 дня до начала самого процесса. Суть состоит в том, что при прекращении питания у вас в кишечнике остается пища и она начинает гнить, отравляя организм. Кишечник необходимо подготовить к процессу, чтобы не получить отравление. Из рациона убирается все, что может протухнуть без холодильника (мясо, рыба). Оставляем только непортящиеся продукты (овощи, фрукты, каши). Некоторые используют слабительные препараты, чаи, травы. Другие прибегают к клизмам. Все на ваше усмотрение.
- Сам процесс 3-7-15 дней. Первые 3 дня организм перестраивается и идет жесткая ломка, дополнительно идет отравление продуктами в кишечнике. На седьмой день происходит выделение избытка желчи в желудочном пузыре и происходит жесткая интоксикация организма — самый сложный период с повторами каждые 7 дней. После интоксикации и по 15 день обычный режим без видимых осложнений.
- Процесс выхода. Не все так просто, как может показаться. Обычная твердая пища не подходит. Вам необходимо составить свой личный рацион из бульонов, легких смузи, чаев и соков. Только через несколько дней добавляются более сложные продукты. Маленькими порциями, чтобы увидеть реакцию организма.
Первые три дня
Выделяют в отдельный этап, так как он самый сложный. Именно его только закончил и спешу поделиться.
Чувство голода. Я использовал чит-код и пил капсулы с подавителем голода. Дешево и сердито. От самого голода лишь пустота в желудке, покалывание языка и прочие сторонние признаки. Неприятное чувство, но терпимо.
Слабость и упадок сил. В этом месте необходимо рассказать про "голодные обмороки", но я был под теплым одеялком с кружечкой теплой воды. Не падал, но встать и сбегать на кухню было сложно. Дичайшая слабость первые 36 часов. Потом полегче.
Интоксикация. Я правильно питался перед началом, но не пил слабительных и не очищал организм. Постоянная тошнота и головные боли. Помутненное сознание. Примерно с 24 до 48 часа. Легкие повторения в дальнейшем, но минимальные.
Туманное сознание. Наверное самое неприятное чувство. Не мог ни на чем сосредоточится долгое время. Легкое головокружение. Чувство, будто неделю бухал и утром выходишь на работу. Прошло больше 80 часов и только сейчас смог сесть поиграть в World of Tanks. Прямо сейчас сознание четкое и ясное, но по игре вижу, что играю ужасно и многое не получается. Самооценка говорит, что не все гладко, хоть симптомы и не ощущаются.
Физические нагрузки. Первые 24 часа нет ничего необычного. Следующие 24 часа начало жестко плющить. Руки не слушались. Прошел в парке 2,5 км медленным шагом и упал замертво. Резкий упадок сил. Следующие 24 часа — прошел в парке еще 2,5 км, идти было тяжелее, но дома оклемался быстрее. Сегодня обычный день. Хожу медленно, но нет ощущения бессилия.
Сон. Первая ночь самая сложная. Не смог спать больше часа и кружилась голова, как после попойки. Не выспался и резкий упадок сил. Из кроватки выползал пару раз через силу. Вторые сутки сон по 1-2 часа максимум. Несколько заходов. Третьи сутки удавалось поспать по 2-3 часа. Думал выпить снотворного, но отговорил себя. Последний сон прошел нормально. Меньше обычного, но спал крепко.
Магний. Натрий. Калий. Для себя приобрел БАДы с нужными минералами, но это индивидуальный подход. Очень многие отмечают судороги в мышцах на 5-7 день и к этому необходимо готовиться.
Фитнес-трекер. Сам пользуюсь часами с пульсометром и прочими датчиками, но рекомендуется обзавестись тонометром и мерить давление. Первые 3-4 дня самые сложные и нужно четко отслеживать свое состояние. Так как с организмом происходить множество изменений, то в голове каша и мозг начинает много фантазировать. Средства измерения и фиксация позволят точно отслеживать ваше состояние.
Вода. Много воды. Очень много воды. В первый день выпил 5,5 литров артезианской бутилированной воды, подогретой до 40 градусов. Крайне не рекомендуется пить кипячённую воду. Некоторые советуют использовать "минералочку" — исключительно по рекомендации врача. Теплая вода перебивает аппетит, "утяжеляет" желудок и вымывает токсины из организма. Если будет сушняк и сухо во рту, то добавьте полчайной ложки соли на 1 литра воды.
Потеря веса
На 4 взвешивание было -4,5 кг. Тут стоит отметить — это очистился желудок и кишечник. Реальная потеря веса составила максимум 1 кг, а то и меньше. В первой стадии идет очищение организма. Уход жира начинается только с 4-5 дня, когда энергия для жизнедеятельности вырабатывается из внутренних запасов.
Кетоз — организм способен вырабатывать энергию за счёт расщепления жиров, образуя кетоновые тела. Именно этот момент является целью моего эксперимента.
Послесловие
На 4 день состояние нормализовалось и чувствую себя отлично. Никаких явных отличий от обычного не наблюдается. Лишь в легкой форме наблюдается слабость, расплывчатость сознания и координация. Могу читать, писать стихи и играть в танчики.
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