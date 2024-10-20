Хочу быть молодым, красивым и нравиться девочкам. И не важно, что женат и давно за сорок. И бегать не хочу. И в спортзал не пойду. Травку ешьте сами. Многие не могут найти баланс между потреблением и весом, а у меня проблема тянется долгие годы. Решил попробовать что-то новое.

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Предисловие

Я растолстел и обленился. За последние 2 года набрал 7 лишних килограммов и обзавелся круглым пузиком. Никогда не был стройняшкой, но 10 лет питался правильно и вес держался равномерно. Прогулки, подсчет калорий и прочее — это длительная дистанция с целями, которые трудно поддерживать на постоянной основе. И вот решился на эксперимент. 15 дней без еды. Исключительно вода и ничего более. Так как не знаю пределов своего организма, то условными достижениями поставил интервалы в 3-7-15 дней. Если все пойдет хорошо, то взять планку в 21 день.

Стоит отметить, что план с подобным мероприятием я прорабатывал больше 10 лет назад и проходил медицинское освидетельствование с проработкой всех нюансов. В тот момент не решился на подобный шаг, а отделался составлением рациона и строгого соблюдения режима питания. Но что-то пошло не так и в последние два года пошел сбой.

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72 часа на воде

На момент написания этих строк прошло уже 85 часов с последнего приема пищи и все идет по намеченному расписанию. Рассказать или поделиться сегодня хочется полученным эффектом, проблемами и нюансами, о которых редко рассказывают в интернете.

Реклама лечебного голодания

Примерно 80% информации в интернете — это рекламное зазывание и продвижение "курсов". Ноль объективной информации и много фейков. Основной посыл — приходите к нам и мы поможем. Еще 10% — это история опытных гуру, которые не обращают внимание на различные мелочи, спортсменов с минимальными проблемами и маловразумительных личностей, плохо владеющих языком. Лишь малая часть способна поделиться необходимыми сведениями и предупредить о возможных проблемах.

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Медицинский осмотр и анализы

Длительное голодание — это жесткий стресс для организма. Примерно семидесяти процентам взрослого населения данная процедура противопоказана. Скрытые болячки, неправильный состав крови, хронические проблемы и куча всего — без четкой подлинной информации о состоянии вашего тела лучше не заниматься самодеятельностью.

Отдельно отмечу момент — во время голодания из организма вымываются микроэлементы, что негативно скажется на здоровье при имеющемся дисбалансе.

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Только специалист сможет определить ваше состояние и дать некоторые рекомендации по восполнению. А еще есть витамины, что также не поступают в организм. Без минералов у вас могут начаться судороги в мышцах, аритмия, проблемы с сердцем и прочее. Видел людей, что сидели по 40 дней и они лишь вскользь упоминали свои "фишки" с восполнением жизненно необходимого.

Типы голоданий

Отказ от еды можно разделить на три большие группы:

Сухое голодание (без еды и воды) — самое жесткое и опасное. Некоторые его практикуют на 3 дня в сочетание с другими.

Мокрое голодание — только питьевая вода (именно ее придерживаюсь).

Смузи — для красивых девочек и мальчиков. Воду заменяют на травяные отвары, чаи и смеси.

Безопасный и по инструкции возможен только третий вариант, но его чаще всего продают за денежку и рекламируют во всех злачных местах.

История голодания

Суп, второе и компот появились лишь пару сотен лет назад. Ежедневное регулярное питание у человечества существует менее 5 000 лет. Большую часть эволюции человек питался раз в 3-5 дней и "голодание" было нормой на протяжении миллионов лет. Подобная особенность заложена в человеке на генетическом уровне. Стандартная практика, о которой многие забыли... или не знают. Прибегая к подобному очищению организма, мы всего лишь используем заложенные природой механизмы.

Процесс голодания

Обратил внимание, что в интернете редко рассказывают, как происходит данный процесс от и до. А незнание подобного может привести к плачевным результатам и серьезно подорвать здоровье. Стоит выделить три отдельных этапа, сильно влияющих на результат.

Подготовительный. Примерно 3-4 дня до начала самого процесса. Суть состоит в том, что при прекращении питания у вас в кишечнике остается пища и она начинает гнить, отравляя организм. Кишечник необходимо подготовить к процессу, чтобы не получить отравление. Из рациона убирается все, что может протухнуть без холодильника (мясо, рыба). Оставляем только непортящиеся продукты (овощи, фрукты, каши). Некоторые используют слабительные препараты, чаи, травы. Другие прибегают к клизмам. Все на ваше усмотрение.

Сам процесс 3-7-15 дней. Первые 3 дня организм перестраивается и идет жесткая ломка, дополнительно идет отравление продуктами в кишечнике. На седьмой день происходит выделение избытка желчи в желудочном пузыре и происходит жесткая интоксикация организма — самый сложный период с повторами каждые 7 дней. После интоксикации и по 15 день обычный режим без видимых осложнений.

Процесс выхода. Не все так просто, как может показаться. Обычная твердая пища не подходит. Вам необходимо составить свой личный рацион из бульонов, легких смузи, чаев и соков. Только через несколько дней добавляются более сложные продукты. Маленькими порциями, чтобы увидеть реакцию организма.

Первые три дня

Выделяют в отдельный этап, так как он самый сложный. Именно его только закончил и спешу поделиться.

Чувство голода. Я использовал чит-код и пил капсулы с подавителем голода. Дешево и сердито. От самого голода лишь пустота в желудке, покалывание языка и прочие сторонние признаки. Неприятное чувство, но терпимо.

Слабость и упадок сил. В этом месте необходимо рассказать про "голодные обмороки", но я был под теплым одеялком с кружечкой теплой воды. Не падал, но встать и сбегать на кухню было сложно. Дичайшая слабость первые 36 часов. Потом полегче.

Интоксикация. Я правильно питался перед началом, но не пил слабительных и не очищал организм. Постоянная тошнота и головные боли. Помутненное сознание. Примерно с 24 до 48 часа. Легкие повторения в дальнейшем, но минимальные.

Туманное сознание. Наверное самое неприятное чувство. Не мог ни на чем сосредоточится долгое время. Легкое головокружение. Чувство, будто неделю бухал и утром выходишь на работу. Прошло больше 80 часов и только сейчас смог сесть поиграть в World of Tanks. Прямо сейчас сознание четкое и ясное, но по игре вижу, что играю ужасно и многое не получается. Самооценка говорит, что не все гладко, хоть симптомы и не ощущаются.

Физические нагрузки. Первые 24 часа нет ничего необычного. Следующие 24 часа начало жестко плющить. Руки не слушались. Прошел в парке 2,5 км медленным шагом и упал замертво. Резкий упадок сил. Следующие 24 часа — прошел в парке еще 2,5 км, идти было тяжелее, но дома оклемался быстрее. Сегодня обычный день. Хожу медленно, но нет ощущения бессилия.

Сон. Первая ночь самая сложная. Не смог спать больше часа и кружилась голова, как после попойки. Не выспался и резкий упадок сил. Из кроватки выползал пару раз через силу. Вторые сутки сон по 1-2 часа максимум. Несколько заходов. Третьи сутки удавалось поспать по 2-3 часа. Думал выпить снотворного, но отговорил себя. Последний сон прошел нормально. Меньше обычного, но спал крепко.

Магний. Натрий. Калий. Для себя приобрел БАДы с нужными минералами, но это индивидуальный подход. Очень многие отмечают судороги в мышцах на 5-7 день и к этому необходимо готовиться.

Фитнес-трекер. Сам пользуюсь часами с пульсометром и прочими датчиками, но рекомендуется обзавестись тонометром и мерить давление. Первые 3-4 дня самые сложные и нужно четко отслеживать свое состояние. Так как с организмом происходить множество изменений, то в голове каша и мозг начинает много фантазировать. Средства измерения и фиксация позволят точно отслеживать ваше состояние.

Вода. Много воды. Очень много воды. В первый день выпил 5,5 литров артезианской бутилированной воды, подогретой до 40 градусов. Крайне не рекомендуется пить кипячённую воду. Некоторые советуют использовать "минералочку" — исключительно по рекомендации врача. Теплая вода перебивает аппетит, "утяжеляет" желудок и вымывает токсины из организма. Если будет сушняк и сухо во рту, то добавьте полчайной ложки соли на 1 литра воды.

Потеря веса

На 4 взвешивание было -4,5 кг. Тут стоит отметить — это очистился желудок и кишечник. Реальная потеря веса составила максимум 1 кг, а то и меньше. В первой стадии идет очищение организма. Уход жира начинается только с 4-5 дня, когда энергия для жизнедеятельности вырабатывается из внутренних запасов.

Кетоз — организм способен вырабатывать энергию за счёт расщепления жиров, образуя кетоновые тела. Именно этот момент является целью моего эксперимента.

Послесловие

На 4 день состояние нормализовалось и чувствую себя отлично. Никаких явных отличий от обычного не наблюдается. Лишь в легкой форме наблюдается слабость, расплывчатость сознания и координация. Могу читать, писать стихи и играть в танчики.



