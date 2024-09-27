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Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0

Нам в руки попал строгий и запоминающийся корпус, предназначенный для материнских плат с разъёмами на обороте.
14

Оглавление

Вступление

Производители компьютерных корпусов смогли нас удивить практически всем и что-то новое придумать трудно. Тем не менее, новинки продолжают выходить и появляются новые имена производителей. Красивые и функциональные модели сейчас стоят недёшево, но по сравнению с остальной начинкой получается не так дорого. Все началось с появления материнских плат с обратным расположением разъёмов. Например, MSI Z790 Project Zero.

Основная идея заключалась в том, чтобы спереди разъёмов не было и лишние провода не болтались. Пользователи уже привыкли аккуратно собирать их в косы и прокладывать трассы, но сама идея витала в воздухе достаточно давно. Непонятно только было, как это можно реализовать. У современных системных плат формата ATX разъёмы находятся спереди, и практически всегда в одном и том же месте. Логично было бы просто распаять разъёмы с обратной стороны материнской платы, а у корпуса сделать прорези в соответствующих местах. Однако тут всё же необходима стандартизация. Изначально я думал, что производители материнских плат будут сразу предлагать для них корпуса, но здесь может получиться так, что компания загонит пользователя в рамки и он не сможет подобрать себе что-то с альтернативным дизайном.

Поскольку под такие материнские платы начали появляться корпуса, причём от сторонних производителей, то я решил посмотреть, как это всё совмещается и нет ли проблем с совместимостью. Также остаётся открытым вопрос с питанием видеокарты и шлангами системы жидкостного охлаждения. Возможно, эти вопросы будут решаться в следующем поколении, а пока надо разобраться с тем, что уже появилось. С материнской платой всё понятно, а как быть с панелью крепления в корпусе? Она же не сможет просто висеть в воздухе.

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При изучении различных моделей я наткнулся на корпус Formula V Line TimberLine T0. Его ключевой особенностью является «деревянный частокол» на передней панели. Такого мне пока не встречалось, хотя корпуса из дерева попадались. Корпус не самый дешёвый, но возможно один из самых недорогих для нового формата материнских плат с разъемами на обороте. Сегодня мы рассмотрим его детальнее и проверим совместимость.

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Модель представлена в двух цветовых решениях, но в наличии оказалась чёрная, хотя мне бы, скорее всего, больше подошла белая. Однако это уже вкусовщина, и цели у меня совсем другие – разобраться с совместимостью. Поскольку я уже давно и часто сталкивался с проблемами при сборках ITX систем, то предполагал, что может ничего и не получиться. Поэтому сначала посмотрим на сам корпус, а потом попробуем собрать.

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная, изготовлена из обычного картона. Её габариты составляют 540 х 510 х 310 мм, масса – 5.4 кг. По бокам есть прорези для ручек, что очень удобно при транспортировке.

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Оформление снаружи лаконичное. С продукцией этого бренда я пока не сталкивался, но снаружи нет даже изображения устройства. Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет никакой полезной информации. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть крупную чёрную полосу в одной половине. На неё находится логотип производителя, а также указано название линейки Formula V Line. Ниже присутствует слоган фирмы и наклейка с наименованием модели.

Судя по всему, эта коробка от другой модели со схожими габаритами и производитель решил сильно не мудрить и наклеить наклейки, чтобы было понятно, какая конкретно версия скрыта внутри.

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С противоположной стороны разместилась спецификация. Здесь представлено множество различной информации. В том числе сообщается о том, что толщина стали 0.7 мм. Это может вызвать сомнения – корпус достаточно лёгкий, но на самом деле всё не так просто, множество панелей выполнено с перфорацией, а глухих панелей всего две: правая и левая. Почти всю верхнюю и нижнюю поверхности занимает сетка. Передняя панель тоже очень компактная и пластика там мало. Поэтому можно сказать, что тут просто одна рама, отсюда и такой скромный вес устройства.

Ещё здесь сказано, что можно установить систему жидкостного охлаждения с тремя вентиляторами по 120 мм. Для меня это важно, поскольку я буду её устанавливать.

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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В общем, ничего интересного тут кроме спецификации нет.

После открытия коробки выяснилось, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот раз используется пенопласт.

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Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки покоится внутри корпуса. Он состоит из одной крупной листовки и пакетика с аксессуарами.

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Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

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  • Несколько стяжек;
  • Проволока в оплётке для скрутки;
  • Комплект разных винтов;
  • Спикерфон;
  • Адаптер для закручивания втулок.

Вентиляторы уже установлены штатно: три по 120 мм спереди и один 120 мм сзади. Все они оборудованы фиксированной RGB-подсветкой.

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Дизайн и особенности корпуса

Корпус не очень большой, но широкий. Его габариты составляют согласно спецификации 453 х 450 х 235 мм, масса – 3.6 кг. Скромный вес устройства я уже объяснил, но мы ещё посмотрим на всё устройство далее.

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В описании указано, что одна боковая стенка из стекла другая стальная. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из деревянных брусков. Про сорт дерева ничего не сказано. В местах соединения используются заклёпки.

Толщина металла заявлена производителем как 0.7 мм. Я специально замерил конструкцию рамы и это соответствует действительности. Металл не кажется фольгой, ничего не гнётся, не мнётся и не люфтит. В целом изготовление качественное и аккуратное. Всё ровно подогнано, щелей, заусенцев и прочих производственных недоработок нет.

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Корпус смотрится дорого и симпатично, благодаря тем самым деревянным вставкам. В чёрной версии древесина кажется тёмной и явно покрыта лаком или пропиткой. По цвету ближе к ореху. Несмотря на то, что передняя панель состоит из пластикового каркаса, она очень тонкая и не бросается в глаза.

Выглядит всё красиво. За частоколом деревянных дощечек находится тонкая стальная сетка для улавливания пыли. Во включенном состоянии через сетку просвечиваются RGB-элементы вентиляторов, и они забирают часть внимания на себя. Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. На мой взгляд, получилось красиво и функционально.

Боковая стеклянная панель здесь держится не как обычно (насквозь четырьмя винтами). В данном случае используется быстросъёмный механизм со стальными шариками фиксаторов. Такой способ фиксации мне встречается не в первый раз, но здесь он очень тугой. Чтобы ничего не поцарапать, я использовал пластиковую карту и чуть не сломал её пополам.

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Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На одной размещены фиксаторы, а на другой – П-образная планка, которая устанавливается в нижний выступ рамы корпуса. Крепление очень надёжное и стекло не болтается. Также по бокам есть две тонкие мягкие пористые полоски, которые позволяют устранить щели и зазоры с торцов.

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Надёжно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше всего, ведь всё можно сделать быстро и просто. Но тут всё работает туго и со временем, возможно, разработается.

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Правая стальная стенка крепится аналогичным образом.

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Она не выпуклая, вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь больше обычного. Это объясняется тем, что корпус рассчитан на установку материнских плат с обратным расположением разъёмов. Их нужно подключать, а кабели коммутировать, поэтому корпус достаточно широкий.

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Сбоку теперь хорошо видно, что передняя панель небольшая, а ещё она прямая и ровная с крупным проёмом спереди, в котором предусмотрена решётка из деревянных палочек. Смотрится всё это симпатично и не занимает много места. Внизу есть тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов. В данном случае он не во всю длину корпуса, а заметно короче.

Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть стандартные изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. В целом рама получилась прочная и жёсткая.

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Теперь посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она занимает практически всю поверхность нижней панели. Ещё она легко снимается, её можно мыть и пылесосить.

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Снизу под сеткой видны отверстия для установки вентилятора. Корпус стоит на четырёх пластиковых ножках с прямоугольными мягкими вставками.

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Каждая из них крепится при помощи винта к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит хорошо, сдвинуть его трудно. В собранном виде он стоит как приклеенный.

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Сверху корпус тоже хорошо вентилируется. Для этого предусмотрена огромная сетка с магнитной рамкой. Она легко снимается и очищается. Минус заключается лишь в том, что корпус нельзя ухватить за сетку, она будет сдвигаться. Однако при перемещении её можно легко снять и поставить, когда системный блок будет стоять на месте.

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Идея отличная, но, на мой взгляд, верхний вентилятор будет работать, скорее всего, на выдув, а наиболее вероятно его там просто не будет, возможно будет радиатор СЖО. И тёплый воздух пойдёт вверх.

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Сверху кнопок и разъёмов нет, все они выведены за переднюю панель. Они крепятся не на ней, а к раме.

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Есть кнопки Power и Reset, а из разъёмов присутствуют два USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C. Индикатор питания голубого цвета находится в кнопке включения. Ещё есть один комбинированный 3.5 мм джек для наушников и микрофона. Изнутри это всё особо не видно.

Передняя панель снимается с большим усилием. Она изготовлена из пластика ABS чёрного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи довольно неплохо, благодаря деревянным брускам. Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся пластиковых втулок к раме корпуса.

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На самой панели нет никаких модулей RGB-подсветки, поскольку ими оборудованы вентиляторы, которые поставляются в комплекте. Спереди расположены три стандартные вертушки 120 х 120 мм. Это говорит о том, что можно установить радиатор на 360 мм спереди.

Вентиляторы оборудованы фиксированной RGB-подсветкой. Корпус каждого с четырёх сторон оборудован сеткой. Поэтому они легче, но как это повлияет на воздушный поток, не совсем понятно.

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Характеристики двигателей не указаны, лишь номинальный ток – 12 В. Лопасти немного подкручены, как у тихих вентиляторов, и их здесь девять штук. Каждый вентилятор оборудован проходным Molex-разъёмом, поэтому они все изначально соединены последовательно.

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Ещё один вентилятор установлен сзади на выдув. Его положение регулируется вверх и вниз. Модель такая же, как у трёх передних.

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Его размер составляет 120 х 120 мм, лопастей столько же, наклейки на двигателях совпадают, а информация о подшипниках и другие характеристики снова отсутствуют.

Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

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Выше предусмотрен вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не очень дорогой, но заглушки здесь сделаны съёмными, причём все.

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Все жёсткие диски и накопители крепятся на внутреннюю панель корпуса. Для этого в ней предусмотрено несколько комплектов отверстий, а ещё есть специальная съёмная пластина в районе рамки процессорного кулера.

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Основные особенности посмотрели, пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i7-14700KF;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1
  • Материнская плата: MSI Z790 Project Zero, версия BIOS – 1.50;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix A-die);
  • Видеокарта: Palit GeForce RTX 4070 Ti Super JetSteam;
  • Накопитель SSD M.2: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Сборка системы

Материнская плата MSI Z790 Project Zero устанавливается как родная. Все прорези в панелях соответствуют разъёмам, распаянным с обратной стороны.

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Вопреки ожиданиям с этой стороны никаких проблем не возникло, описывать тут нечего. Однако появилась другая. Радиатор жидкостной системы охлаждения не помещался между передним и задним вентиляторами корпуса. Точнее сам радиатор мог бы поместиться, но уже начинали мешаться шланги.

Поэтому вариантов всего два. Снимать один верхний вентилятор спереди или сзади. Пробовал сначала установить радиатор СЖО, а потом засунуть вертушку, но так тоже не получилось. Крутил так и сяк и в итоге решил снять вентилятор совсем.

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Кроме этого, пришлось всё же завести в корпус один кабель для видеокарты. У меня блок питания был не молодой и поэтому использовался переходник, но сути это не меняет. видеокарта помещается без проблем и остаётся солидный запас.

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Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий. Внутри остаётся огромное количество свободного места. Боковая панель со стеклом закрывается не менее легко. После сборки системы можно запустить и посмотреть, как она работает.

Подсветка и скорость вращения вентиляторов никак не регулируется. Теоретически можно снижать напряжение, но тогда не будет нормально функционировать подсветка. Благо вентиляторы тут не очень шумные.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые равномерно разогревали процессор и видеокарту по отдельности. Prime95 и Furmark соответственно неплохо справились с поставленной задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов Formula V Line TimberLine T0 и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все корпусные вентиляторы включены (ON);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Заключение

C подобным форматом я столкнулся впервые, и к некоторым моментам оказался банально не готов. Однако существенных проблем с Formula V Line TimberLine T0 при сборке не встретилось. Пришлось снять один вентилятор, потому что сверху не влезал радиатор системы жидкостного охлаждения (мешались шланги), но с таким сталкиваюсь не первый раз, даже в тех моделях, для которых в спецификации заявлена такая возможность. Поэтому модель СЖО нужно подбирать под корпус или наоборот. Впрочем, из такого положения можно выйти, сняв один вентилятор. В остальном все хорошо. Предполагались сложности с установкой материнской платы MSI Z790 Project Zero, но их не возникло. Прорези оказались ровно в тех местах, где находились основные разъёмы.

В итоге сборка прошла достаточно просто. Внутри корпуса всё равно остаются один кабель для видеокарты и шланги жидкостной системы охлаждения. Больше никаких кабелей и проводов нет, из-за этого сборка выглядит необычно. С одной стороны, деревянные бруски на передней панели намекают нам на то, что корпус дорогой и премиальный. Его, конечно же, раздают не бесплатно, но стоит он разумных денег. Мне удалось найти его в продаже за 8 000 рублей. Может показаться, что это дорого, но я недавно брал самый дешёвый «аквариум» под mATX и выложил больше 4 000 рублей. Однако там таких возможностей не было. Поэтому цену нельзя назвать завышенной.

Качество изготовления хорошее. Металл не очень толстый, но сейчас этим грешат многие производители. При этом Formula V Line TimberLine T0 достаточно крепкий, рама прочная и все панели хорошо подогнаны. Тут используется легкосъёмное крепление боковых панелей. Снимаются они с фиксаторов туго, и пальцами этого сделать не получилось. Внутри корпус просторный, за правой боковой панелью места достаточно. Прежде всего, это необходимо для подключения разъёмов.

Данная ниша увеличена, чтобы сильно не сгибать толстые кабели, особенно стандартный ATX. Там жил очень много и если провода жёсткие, согнуть их будет непросто; возможно, даже придётся использовать угловой адаптер. У меня таких заморочек не возникло, но это следует учитывать. Также не всё удобно подключать. Например, все кабели от системы жидкостного охлаждения придётся заводить за материнскую плату, поскольку спереди нет ни одного разъёма, но это больше относится к особенностям материнской платы.

В целом Formula V Line TimberLine T0 мне понравился, он выглядит не очень ярко, дизайн строгий, но запоминающийся, благодаря деревянным вставкам. Практически со всех сторон есть тонкие сетки для защиты от пыли, благодаря которым корпус хорошо продувается. Это позволяет устанавливать мощное «железо», но вот шум будет слышно лучше. Штатные вентиляторы простые, с фиксированной RGB-подсветкой и без ШИМ-управления.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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