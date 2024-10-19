Российские Т-55АМ адаптированы для использования в качестве мобильных артиллерийских орудий.

Российские военные нашли новый способ использования старых танков Т-55АМ. Эти машины теперь действуют как «кочующие» артиллерийские орудия, что позволяет им эффективно поражать цели с закрытых позиций на расстоянии до 10 километров. Тактическая переработка позволяет сохранить огневую мощь, которая была у этих танков с момента их появления на вооружении.

Т-55АМ — это модернизированная версия танка, разработанного еще в 1950-х годах. Они получили систему управления огнем «Волна» и другие усовершенствования, которые помогают повысить точность стрельбы. Теперь танки могут вести огонь тульскими 100-мм противотанковыми управляемыми ракетами 9М117М1-1. Бронепробиваемость этих ракет достигает 750 мм, что позволяет им пробивать современные средства защиты противника.

По словам военного эксперта Евгения Даманцева, такая переработка старой техники позволяет значительно увеличить боевые возможности российских войск. Т-55АМ уже используются для поддержки наземных операций, что говорит о способности армии адаптироваться к меняющимся условиям конфликта.

Характеристики танка Т-55АМ подчеркивают его выносливость. С весом около 40 тонн и экипажем из четырех человек, танк способен развивать скорость до 50 км/ч и иметь запас хода 610-650 км. Основное вооружение — это 100-мм нарезная пушка и 7,62-мм спаренный пулемет, что делает его грозным противником на поле боя.