Интернет постоянно меняется. Сервис, без которого нельзя было представить жизнь вчера, перестает работать сегодня. Для геймеров подобные истории не новы — они уже перестали следить за тем, какой очередной сервис закрылся в этом месяце. Закрываются как никому не известные сайты, так и великие, без которых невозможно было поиграть во множество игр.

реклама









Я собрал подборку необычных и полезных платформ, которые были любимы геймерами всего мира, но оказались закрыты по разным причинам.

Gamer Graveyard

реклама





Если вы часто играли в онлайн-игры, рано или поздно у вас появлялось много друзей, которые перестали заходить в сеть. Когда-то вам было весело, но сейчас многие ваши друзья отправились в вечный оффлайн. Возможно, они весело проводят время с семьей, друзьями и строят карьеру. Но как геймеры они мертвы.

В 2021 году компания Opera создала сайт на котором можно было “похоронить” своих тиммейтов и увековечить их память эпитафией на надгробии. Он был выполнен в пиксель-арт стилистике, напоминал инди игру и при входе на него играла мрачная музыка.

Сайт был создан командой игрового браузера Opera GX и его можно считать рекламой этого браузера. Через некоторое время он перестал работать. И очень жаль — среди игроков различных ММО он был любим. Мы с друзьями из клана даже находили там знакомых игроков. Это было прекрасное место для геймеров, которые ценят людей, с которыми провели много времени в играх. Но к сожалению, его больше нет. Кладбище игроков, что ушли в оффлайн, само ушло в оффлайн. На WebArchive есть версия главной страницы с музыкой.

Claimony

реклама





Существует большое количество сервисов, которое отслеживает получение достижений в Steam. Некоторые даже давали за них награды. Одним из таких был Claimony — сайт, который отслеживал прогресс игроков из Steam и заодно содержал в себе коллекционную карточную игру. Хотя сайт проекта всё ещё существует, зарегистрироваться больше нельзя. А все потому, что осенью 2016 года он был закрыт. Разработчики заявили, что не имеют возможности его поддерживать.

В целом, награды в Claimony были крайне посредственными. К примеру, это могла быть подписка на какой-нибудь малоизвестный сервис аренды игр, в тысячу раз более неудобный, чем Steam.

У Claimony был удобный интерфейс, база игр с достижениями, за которые платили очки постоянно росла и были даже эвенты, когда за достижение определенной тематики давали больше очков. Но выгодным его назвать было нельзя. Зато он многих игроков вдохновил на получение достижений в играх, которые пылились в библиотека Steam. А в первоначальных планах сервиса было добавить в Claimony поддержку других игровых платформ.

Playfire

реклама





Скриншот взят из видео пользователя Matt (Chief)



Playfire был крупным сервисом для отслеживания игровой активности, но после того, как его купил магазин игр Green Man Gaming, он стал еще и системой наград для геймеров. Как и Claimony, Playfire отслеживал прогресс игроков Steam. И за определенные достижения игрок получал баллы, которые мог потратить в магазине игр Green Man Gaming. Достижения из новых игр щедро оплачивались. Я хорошо помню, как за достижения из новой Hotline Miami 2, что я купил по предзаказу, мне на Playfire начислили 250 баллов. Еще чуть-чуть и можно было бы взять полное издание The Elder Scrolls V: Skyrim. Но я сделал выбор в пользу пары инди-игр.

К сожалению, весной 2017 сервис был закрыт. Он запомнился игрокам как щедрый и интересный проект, поощряющий активный гейминг.

GameSpy

Про GameSpy знают все геймеры мира. А если не знают, они скорее всего, просто не застали время его работы. Почти каждый диск с игрой из 2000-х годов имел на своем обороте его стильный зеленый логотип. Родившийся из системы поиска серверов для Quake, сервис быстро завоевал любовь геймеров всего мира и помимо обслуживания мультиплеера множества игр, стал центром развития гейминга. На портале GameSpy можно было почитать об играх и игровых девайсах, скачать различные файлы, обсудить игры на форуме и почитать комиксы.

Это был огромный проект со своей энциклопедией и системой оценок игр. У сервиса даже был свой подкаст. Я слышал мнение, что особая верстка страниц игр, на которой показывали разные версии игр, повлияла на культуру коллекционирования.

Но как это часто бывает, проблема таилась в самой природе GameSpy. Он не был независимым проектом и в разное время принадлежал разным крупным компаниям. А крупные компании очень любят закрывать свои убыточные проекты. GameSpy как раз таким был — содержимое серверов обходилось очень дорого и в мае 2014 сервис закрыли.

GameSpy поддерживал работу многих мультиплеерных игр, как на ПК, так и на консолях. И после закрытия многие из них перестали работать навсегда. Сегодня уже мало кто помнит, что для Postal 2 существовала мультиплеерная версия и она была чертовски веселой. После закрытия GameSpy лишь немногие игры получили новые версии мультиплеерных модов и частные серверы. Которые часто просто не работали, хотя их владельцы постоянно приглашали игроков поиграть. Я хорошо помню как 3 ночи проснулся, чтобы впервые поиграть в мультиплеер Crysis, а сервер попросту не работал, хотя народ собирали целый месяц. Попытки полностью заменить GameSpy тоже предпринимались, но это уже совсем другая история.

Значимость GameSpy нельзя недооценить — это сервис уровня Steam. Даже сегодня читать статьи и форумы с сайта GameSpy весьма интересно. А список игр, что он поддерживал и вовсе часто преподносит сюрпризы.

Desura

Одна из самых трагичных и грустных страниц в истории цифровой дистрибуции связана с сервисом Desura. Его часто называли “вторым Стимом” и не зря. Визуально он правда был на него похож — строгий логотип и дизайн страниц тоже были очень похожи. Но в отличии от Steam, Desura была ориентирована исключительно на инди игры и Linux-гейминг.

Desura играла важную роль формировании новой игровой индустрии. Начиная с 2009 года, когда инди игры стали активно продаваться на консолях и ПК, нужен был ресурс, который бы помогал выявлять самые интересные проекты самими игроками, без влияния игровой прессы. Desura стала такой площадкой. Именно здесь начался успех хоррора Five Nights at Freddy’s и многих других инди-игр. Нельзя сказать, что сервис генерировал много продаж, но он привлекал внимание игровых блогеров, стримеров и увлеченных игроков.

Геймер мог настроить свой профиль самостоятельно, поставив свое изображение. Скачать в архивах можно было не только игры, но и саундтреки. Бесплатных инди игр было очень много, а ключи игр для Desura часто стоили копейки. Desura никогда не воспринимался игроками как конкурент Steam, скорее это был другой мир гейминга. Более доступный и свободный. Кроме того, именно Desura позволила многим геймерам понять, что комфортный и разнообразный гейминг на Linux возможен.

В последние годы работы Desura часто меняла хозяев. Последней компанией, что купила сервис была OnePlay, но перезапустить его она не смогла и он перестал работать в 2015 году. Его нишу частично смог занять itch. Сегодня Desura существует, но это другой сайт с другим логотипом.

Интересный факт: одним из призов в Claimony была подписка на сервис аренды игр OnePlay на один месяц.

RealArcade

Еще до того, как Steam стал самым популярным сервисом дистрибуции игр, в 2001 году, игровой лаунчер RealArcade уже имел похожий функционал. Устанавливая его на свой компьютер, пользователь получал доступ к каталогу из 400 игр и их демо версий, мог просканировать компьютер на наличие игр и собрать ярлыки этих игр в лаунчере этой программы.

Сервис был известен преимущественно в США. Но почему же он не стал популярен, как Steam? Все просто — каталог игр состоял преимущественно из казуальных игр, а сам лаунчер никаких продвинутых технологий не имел. Valve даже приходили в RealNetworks и просили сделать им похожую программу, только для обновления их мультиплеерных игр. Но тогда никто понятия не имел, как сделать что-то подобное. В итоге Steam был создан самими Valve. RealArcade же в 2009 году объединился с порталом GameHouse. Так закончилась его история.

Стоит отметить, что это был правда очень полезный и необычный проект для геймеров. И многие любители казуальных игр с теплотой вспоминают его.

GameShadow

В середине нулевых годов важность патчей была чрезвычайной — купленная игра на диске могла работать настолько плохо, что пройти ее было невозможно. Обычно патчи искали на сайте местного издателя игры или диске от игрового журнала, но западные геймеры чаще всего шли на платформу, где собиралось все самое лучшее из мира игр — патчи, читы, трейлеры и гайды.

GameShadow был браузером, который помогал ориентироваться в мире подобного контента и скачивать нужные файлы. В 2008 году сервис стал развивать игровое сообщество и получил огромную популярность во всем мире. Даже в СНГ его активно использовали геймеры с безлимитным интернетом. Дистрибутив GameShadow можно было найти на дисках, что шли с игровыми журналами.

Многие геймеры считали GameShadow бесполезным хламом, который увешан рекламой имеет кучу платного контента. На мой взгляд, это был сервис, который помогал игровой индустрии понять, чего хотят геймеры на самом деле. Во многом GameShadow напоминал RealArcade, вот только выбор игр был лучше — ААА тайтлы и громкие новинки.

Steam Powered User Forums

Когда-то давно Steam не был единым сервисом. Его обсуждения и техническая поддержка были отдельными сайтами со своей регистрацией. Поэтому с развитием своих платформ, Steam создал новые обсуждения, а ссылку на старые оставил в шапке раздела. Старые форумы Steam были местом, где творилась история сервиса и гейминга. Именно здесь возникали мемы, персонажи историй Steam, важные обсуждения проходили тоже здесь.

Именно на старом форуме Steam можно было узнать ценную информацию о интернет-платфрме и Valve, решения технических проблем игр, а также особенностях работы игр на многих операционных системах. Весной 2017 года Valve закрыла форум. Для многих старых пользователей Steam этот форум был настолько важным, что они сделали его полный бэкап и продолжили использовать локально.

TF2 Outpost

Обмен вещей в Team Fortress 2 был не просто веселым времяпровождением. Многие люди зарабатывали с помощью него деньги. Некоторые игроки чтобы обновить или собрать компьютер продавали парочку своих шапок с необычными эффектами. Поэтому сайты для обмена предметами были очень востребованы.

Одним из самых больших и значимых для пользователей Steam сайтов обмена игровыми вещами был TF2 Outpost. Продавать за деньги вещи там было нельзя. Но обменять на ключи, которые игроки очень часто покупали с рук — запросто. После того, как в Steam появились коллекционные карточки, Outpost начал жить новой жизнью. Сотни трейдеров пытались менять здесь карточки, фоны профиля, смайлики и редкие предметы Steam. Спрос был огромным. За один фон могли попросить даже ключ из Team Fortress 2, что тогда стоил целых 75 рублей.

Часто трейдеры не спали всю ночь, каждые 15 минут обновляя и тем самым поднимая свои сделки в списке вверх. За одну ночь успешный трейдер легко мог заработать до сотни ключей. Но обычно прибыль была скромной — один-два ключа. Многие игроки занимались обменами годами и удобный интерфейс Outpost очень способствовал этому. Лишь инфляция металла в игре и спад популярности Team Fortress 2 заставил многих трейдеров бросить обмены. По неизвестной причине, к концу десятилетия TF2 Outpost был закрыт.

Многие полезные сервисы закрываются ежегодно. Сохранить память и хорошие воспоминания о них прямая задача пользователей интернета. Я надеюсь, что моя статья помогла вам вспомнить множество старых платформ, которыми вы когда-то пользовались.