На следующей неделе мы узнаем, чем на самом деле закончилась эпопея с приобретением игровых студий. Пан или профан. Переломный момент, что окажет существенное влияние на игровое подразделение Microsoft и на всю игровую индустрию. Если Фил был прав, то больше крупных издателей будут отдавать свои игры в подписочные сервисы, если прокололся, то консольному подразделению наступит кердык.

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Предисловие

Любое мнение можно разделить на две обособленные части. Большая и всеобъемлющая, яркая и красивая - я художник, я так вижу. Банальная статистика и динамика изменений. Из дня сегодняшнего мы не знаем, как релиз последней части Call of Duty отразится на индустрии. Все меняется и не поддается логическим объяснениям. Старые модели бизнеса больше не работают и впереди "светлое" будущее.

Игровые консоли Xbox

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Несколько лет подряд Microsoft распространяет философию, что консоли не важны. Активные пользователи и подписчики делают кассу и ведут к успеху. Очень странная и непонятная философия. У данной стратегии есть серьезный изъян - маркетинг работает на продвижение сервиса, а не устройства. Из этого изъяна вытекает другая проблема - нет якоря, что будет удерживать пользователей в одной экосистеме. Как только появится интересное предложение на стороне - платежеспособное комьюнити уйдет. Чтобы не происходило оттока на сторону, нужно быть лучше конкурента на длительной дистанции. Регулярно должны выходить проекты, что будут лучше альтернативных вариантов.

Call of Duty - это сильный бренд, но он не единственный. Большая прослойка геймеров наслаждается спортивными симуляторами, Free-to-play сервисами и дорогими одиночными играми.

В 2023 году игровая индустрия сгенерировала около $188 млрд. Activision Blizzard с учетом мобилок и бесплатных игр получила только $ 8,5 млрд. Много, но это не критическая сумма, что может изменить рынок.

Игровая подписка Xbox Game Pass

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У меня негативное отношение к аренде игр. Пока вы молодой и проходите по 5-10 игр в месяц - это интересное предложение. Только знаковых и обязательных проектов в подписке не более 50 штук. Через год-полтора "интересность" уходит в небытие. Лишь редкие "добавки" радуют глаз, ажиотаж сменяется унынием.

Сегодня существуют несколько игр сервисов с абонентской платой или регулярными платными дополнениями, но это выдающиеся игры с длительной историей. Они живут за счет репутации. Повторить подобное на инди проектах и бюджетных изделиях невозможно.

Крупные издатели достаточно ясно высказались по данному направлению развития индустрии. Они не хотят иметь ничего общего с подобным вариантом монетизации, особенно на старте продаж.

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Без крупных тайтлов и ярких анонсов сервис обречен. Как баловство на пару месяцев можно оплатить, но на длинной дистанции есть нюансы.

Call of Duty по подписке

Начну из далека и личного опыта. Активно играл в Battlefield V почти 2 года. Впервые скачал по подписке EA Play, купленной по акции на 3 месяца. После окончания подписки у меня не было ни капельки желания продлевать ее. Игра лежала на скидке в 90% и купить ее оказалось дешевле, чем арендовать. Как фанат игры я взял калькулятор и посчитал, во сколько обойдется мне игра в двух сценариях. Microsoft понимает подобный исход и делает ход конем:

Она значительно увеличивает стоимость второго варианта. Если раньше подписка на год составляла $60 плюс 4 игры ежемесячно, то теперь прайс составит $100 и с играми не все так однозначно.

А конкурент в это время имеет альтернативную точку зрения. Годовой абонемент в $80 и по 4 игры каждый месяц.

Люди, особенно поклонники франшиз, умеют считать деньги. На одной чаше весов у нас получается $240 (или $170) альтернативно выходит $150 (или на скидке в черную пятницу или новый год за $130). Разница в деньгах получается существенной.

Переломный момент и финансовые показатели

Игры Call of Duty славятся своей монетизация. Дополнительные поборы - эту существенная доля доходов Активижен. Как поведет себя пользователь, что взял игру в прокате, а не купил - не совсем понятно. Будет ли он вкладывать денежку в проект, который у него отберут?

В феврале 2024 года нам сообщили о 32 млн подписчиков Xbox Game Pass. За прошедшие 9 месяцев это число немного уменьшилось. Но нас интересует другое. Сколько их этих пользователей будет играть в Call of Duty, а сколько появится новых. Очень важно увидеть эффект от громкого релиза в подписке. И об этом все новостные заголовки должны прокричать уже в ноябре. Microsoft будет хвастаться всем и каждому своими успехами, если они будут.

Квартальные отчеты Microsoft

На следующей неделе выходит очередной финансовый отчет о деятельности Microsoft. В нем мы можем увидеть динамику роста (или падения) игрового подразделения Xbox. В сравнении Год к Году можно будет определить влияние политики Фила Спенсера на работу Activision Blizzard. Если доходы выросли - значить поглощение прошло удачно, если нет - есть масса вопросов. Критический и самый важный отчет появится в январе 2025 года. Там можно будет наблюдать эффект от добавления игры в подписочный сервис.

Влияние на индустрию видеоигр

Сегодня влияние Sony PlayStation на бренд Call of Duty имеет определяющее влияние. Отчисления одного единственного платформодержателя заметно перекрывают всех остальных игроков рынка. Доля Xbox Game Pass Ultimate в общей кассе будет несущественна. Но есть очень важный и определяющий момент. Если данная политика будет жизнеспособной и приносить денег больше, чем обычная покупка, то остальные крупные игроки рынка могут перейти на подобное распространение контента.

Если Call of Duty вызовет ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ рост установочной базы игроков в подписке на длинной дистанции, то это перевернет индустрию. Заметно больше ААА проектов будут пробовать себя в данном контексте и Microsoft будет больше денег выделять на "закуп" у сторонних студий. А если нет.... Становится грустно от перспектив.

XBOX PLAY ANYWHERE

Думал об этом написать отдельный материал, но мысль слишком проста и не требует пояснений. Это скриншот из магазина Microsoft Store:

Обыватель не заметит ничего странного. Просто ярлычки на продажу новой игры. Но в этом скриншоте есть особенность, что переворачивают все, что вы знали о Microsoft последние 10 лет. Инициатива Xbox Play Anywhere больше не является фишкой от Microsoft. Теперь игры от внутренних студий не обязаны придерживаться подобной политики. Просто денежка очень нужна и кушать хочется. Это прецедент, который может стать обыденностью.

Послесловие

25 октября 2024 года мы узнаем, права была Microsoft или ошибалась. $75 млрд потратили правильно или все пошло побоку? А вместе с тем мы узнаем, будет ли Xbox выжимать досуха своих поклонников дополнительными поборами или ослабит хватку и даст немного свободы. Одновременно с этим другие игроки рынка увидят судьбу крупного дорогого релиза по системе аренды и посмотрят на поведение игроков. Хороший эксперимент, что может уничтожить Xbox или изменить всю игровую индустрию. Это не просто значимое событие - это точка отсчета новой игровой эры.