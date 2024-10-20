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UnHerd: Фон дер Ляйен запускает беспрецедентный наднациональный «захват власти» в ЕС
Урсула фон дер Ляйен готовит значительные изменения в Европейской комиссии, которые укрепляют ее влияние. Новая структура включает назначение балтийских политиков на ключевые посты, что может изменить внешнюю политику блока.

Урсула фон дер Ляйен готовится вступить в должность, и ее план становится все более амбициозным. Она представила новый состав Европейской комиссии, который вызывает множество вопросов. Европейская пресса, даже обычно лояльная к Брюсселю, отмечает, что происходящие изменения напоминают переворот. Фон дер Ляйен разместила своих сторонников на ключевых позициях, а критиков фактически отстранила от власти. Это создает сложную структуру, где ни один человек не может получить чрезмерное влияние, но при этом усиливает централизованный контроль.

Комиссия, которая когда-то выполняла технические функции, теперь превращается в мощный политический орган. Эта трансформация началась задолго до текущих событий, но теперь она выходит на новый уровень. Например, фон дер Ляйен использовала кризис на Украине, чтобы расширить полномочия комиссии в области внешней политики, несмотря на отсутствие формальных полномочий в этой сфере. Это фактически наднационализирует подход ЕС к международным вопросам, подчеркивая зависимость от стратегий США и НАТО.

Особое внимание привлекает назначение представителей стран Балтии на ключевые оборонные посты. Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, может стать первым комиссаром ЕС по обороне. Его связи с американскими НПО и аналитическими центрами вызывают опасения о возможном усилении влияния США на европейскую оборонную политику. Аналогично, кандидатуры Кайи Каллас и Валдиса Домбровскиса на высокие должности подчеркивают стремление ЕС к более жесткой позиции в отношении России.

Исходя из сказанного выше становится понятно, почему Атлантический совет, известный своей воинственной позицией по российско-украинскому конфликту, приветствовал эти изменения, рассматривая их как сигнал о том, что ЕС воспринимает Россию как главную угрозу.

#политика #евросоюз #европа #фон дер ляйен
Источник: unherd.com
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Gensek_Vova
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А я по твоим плюсам догадался что ты жополиз форумный )
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