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Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября

А вот эти выходные были богаты на авто и мото спортивные события: Формула 1 в Остине, очередные этапы мотогонок. NASCAR и другие серии гонок...
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F1. Остин. Гран-При США. Квалификацию для спринта выиграл Макс Ферстаппен,

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несмотря на все скандалы и запреты некоторых "улучшайзеров". Вторую позицию на старте занял Джордж Рассел на Mercedes. Хэмильтон же провалил квалификацию из-за желтых флагов на трассе. Сильно не повезло Оскару Пиастри, который даже не вышел из первой части квалификации: его лучший круг был отменен из-за выезда за пределы трассы.

Спринт выиграл Макс Ферстаппен.

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А вот Ландо Норрис проиграл второе место Карлосу Сайнсу на предпоследнем круге.

Квалификацию к спринту выиграл уже Ландо Норрис.

Ферстаппен стал вторым, Сайнс - третим.

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А вот гонку выиграл... Шарль Леклер, который лидировал с первого поворота гонки! Пока Ферстаппен и Норрис "разбирались", пилот Ferrari вышел вперед. Темп был намного выше, чем у других гонщиков и Леклер стал наращивать преимущество. А потом второе место у Ферстаппена забрал и Карлос Сайнс. За обгон Ферстаппена за пределами трассы, Ландо Норрис получил штраф в пять секунд. Таким образом, третьим стал Макс Ферстаппен

и он уверено лидирует в чемпионате...


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NASCAR. Лас Вегас. Эй Джей Аллмендингер выиграл гонку серии NASCAR Xfinity на трассе Las Vegas Motor Speedway.

Он отразил все попытки обгона со стороны Райана Сига и выиграл гонку 8-го раунда плей-офф.

Гонку в серии Cup выиграл Джои Логано.

Правильная топливная тактика позволила ему завоевать первое из четырех мест в финале плей-офф.


MotoGP. Гран-При Австралии. Эта гонка часто оказывается подпорченной из-за погодных условий (а также птиц). И на сей раз этап начался с того, что отменили первую свободную практику. А вторую не все смогли пройти без потерь: было много падений. Лучшее время показал Марк Маркес, который сильно рисковал.

А квалификацию выиграл Хорхе Мартин.

Баньяйя же показал очень скромное время - пятое. Неожиданно "выстрелил" Маверик Виньялес (Aprilia), заняв третье место на старте.

Спринт выиграл опять Хорхе Мартин.

Никто не смог ему составить конкуренцию. Баньяйя некоторое время ехал на второй позиции, но потом откатился на четвертое. На предпоследнем круге произошла очень серьезная авария: Беццекки просто протаранил Виньялеса!

Итоги спринта: Мартин, Маркес, Бастианини.

Основная гонка была очень интересной. Была реальная борьба за первое место. Сначала, лидировал Хорхе Мартин под жестким прессингом со стороны Баньяйи и Маркеса (который провалил старт из-за пленки от шлема, попавшей под колесо). Но потом, Баньяяйя "отвалился и уже не мог претендовать на место выше третьего. А вот Марк Маркес не унимался и смог добиться своего: победа в Австралии!


WSBK. Херес. Испания. Квалификацию выиграл Николо Булига. И он же стал лидером гонки. Сзади ехал Топрак Разгатлиоглу, для которого это место обеспечивало досрочный титул чемпиона мира. Поэтому турок особо не рисковал. А вот Альваро Баутиста пытался совершить прорыв из середины пелетона и это ему удавалось, пока он не упал...

Выиграл гонку Никола Булига,

ну а Топрак праздновал второй титул чемпиона мира.

Спринт опять выиграл Никола Булига,

хотя Топрак пытался выиграть гонку уже в статусе чемпиона. Но у итальянца было на это другое мнение... Баутиста смог прорваться лишь на 9-е место.

Вторую гонку также имел шанс выиграть Булига, который ехал сзади Топрака. Он предпринимал несколько попыток обгона, но не удачно. За это время успел упасть Альваро Баутиста... За 4-ре круга до финиша, взорвался мотор на Yamaha

и гонку остановили красным флагом. Так и победил Топрак.

Сезон окончен: Топрак Разгатлиоглу - чемпион. Никола Булига занял второе место в чемпионате, а Баутиста - третье. Ducati взяла кубок производителя.


DTM. Хоккенхаймринг. Кельвин ван дер Линде выиграл субботнюю гонку на этой трассе

и стал новым лидером чемпионата. Теперь судьба титула решится в последней гонке сезона...

Мирко Бортолотти завоевал полу во второй гонке и это сравняло его по очкам с Кельвин ван дер Линде. Тепрь все решала сама гонка... И, заняв второе место на финише, Бортолотти стал новым чемпионом серии DTM!


ELMS. 4 часа Портимао. Состоялась еще одна гонка (и последняя) в этом европейском чемпионате. В главном классе победил экипаж команды Cool Racing (№37) Флукса/Якобсен/Мийята.

А чемпионом в классе LMP2 стала команда AO by TF Oreca (№14), которые финишировали вторыми. И это уже третий титул у команды.

В классе LMGT3 выиграл экипаж Iron Lynx (№ 63) Ямагучи/Джефферис/Калдарелла, который яростно боролся с женским экипажем команды Iron Dames (№85). Iron Linx - чемпионы в классе.


SuperGT. 7-й этап Аутополис. Гонка была завершена под пейс-каром, который появился на трассе из-за сильной аварии. Это не позволило пилотам бороться на последних кругах. Победа досталась пилотам Секигучи/Накаяма из команды Denso Kobelco SARD GR Supra.



Новости и слухи.

F1. Уже в преддверии этапа в Остине случился очередной скандал. И опять в ней замешана команда Red Bull Racing...

Дело в том, что было применено некое "ноухау", позволяющее менять клиренс в передней части днища прямо из кокпита! Естественно, что такое "новаторства" лежит вне технического регламента. И это уже вторая система, которая была запрещена. Первой была ассиметричная система тормозов, которая позволяла получить преимущество в поворотах.

F1.С 2025 года будет применен новый регламент начисления очков за гонку.

Теперь их будут получать не 10, а 12 лучших пилотов. Кроме того, будет убрано бонусное очко за лучший круг в гонке.

В отношении корпорации Liberty Media в Европе будет проведено расследование на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Инициировал это расследование представитель Бельгии в Еврокомиссии, Паскаль Аримон.

Дочь Кена Блока, Лиа, попала в аварию в финале чемпионата США по ралли American Rally Association. Она не справилась с управлением в одном из поворотов и машина вылетела с дороги и застряла в деревьях.

Сама гонщица и ее штурман не пострадали, но гонку закончили досрочно...



По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp.com, dtm.com, europeanlemansseries.comBe on Edge страница в VK.

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