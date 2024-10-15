Оглавление

Вступление

Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге и сегодняшняя статья будет посвящена уникальной материнской плате, единственной в своем роде от именитого производителя с оверклокерскими способностями. А также трем процессорам в исполнении Slot 1 и паре не менее выдающихся плат конкурентов.

Временные рамки статьи – эпоха Pentium III. Казалось бы, белых пятен в этой эпохе не осталось, так как в ретроклокинге они не раз принимали участие, но мои многолетние поиски завершились успехом, и безальтернативная Abit SH6 была наконец-то найдена!

реклама





Начало эпохи Pentium III приходится на начало 1999 года, когда появились первые Pentium III в слотовом исполнении на ядре «Katmai». До них все модели Pentium II имели слотовое исполнение. Переход к процессорам с ножками начался в конце 1998-го года, кода Intel выпустила для бюджетного сегмента рынка первые ЦП Celeron на ядре «Mendocino». Но процессоры Pentium продолжали выпускаться в Slot 1 форм-факторе.

Осенью 1999 года Intel представила новые процессоры Pentium III, производившиеся по 180 нм техпроцессу на ядре «Coppermine». Можно сказать, что именно с этого момента модельный ряд Pentium III раздвоился, часть Pentium III была в Slot 1 форм-факторе, а часть вернулась обратно к сокетной версии с 370-ю контактами. И в последующем времени все новые модели CPU Intel выходили только в Socket вариантах.

Все это время самым популярным, надежным и быстрым чипсетом являлся Intel 440BX, он был всем хорош и без проблем поддерживал все модели процессоров в Slot 1 исполнении, которые выходили даже после его выпуска. Но прогресс вносил свои коррективы и с появлением процессоров с FSB 133 МГц и оперативной памятью SDRAM с аналогичной тактовой частотой ему требовалась замена, так как официально с такими тактовыми частотами он не работал.

Производители материнских плат помогали пользователям и наделяли свои передовые платы с набором системной логики Intel 440BX поддержкой частоты FSB 133 МГц, добавляли необходимые делители к PCI шине. Но устаревание платформы происходило также в дисковой подсистеме, а из-за отсутствия поддержки интерфейса ATA-66/100 и в графической, так как поддерживаемая версия шины AGP была 1-й версии (AGP 2x) и режим AGP 4x не поддерживался.

Заменой чипсета Intel 440BX стал Intel 815, анонсированный в середине лета 2000 года, который устранил все недостатки Intel 440BX. Пользователи получили новые фишки, поддержку передовых стандартов оперативной памяти с частотой 133 МГц, поддержку частоты системной шины 133 МГц, поддержку дискового стандарта ATA-66/100 и графического AGP 4x.

К этому добавилась поддержка аудиокодека AC'97 audio и встроенная графика получила поддержку AIMM модулей памяти, которые представляли собой плату расширения, как правило, с 4 Мб памяти, которая устанавливалась в слот AGP материнских плат ПК на базе чипсетов Intel 815 со встроенной графикой, расширяя тем самым видеобуфер, который находился в выделенной области оперативной памяти.

реклама





Intel плотно сфокусировалась на производстве процессоров в исполнении Socket 370 и как будто бы забыла о существовании некогда популярного Slot 1. Производители материнских плат никак не отреагировали на владельцев слотовых процессоров, а ведь одногигагерцовый Pentium III был выпущен в марте 2000 года с рекомендованной стоимостью $990.

И только Abit в своем пресс-релизе, датированном октябрем 2000 года заявила, что она выпускает материнскую плату с чипсетом Intel 815 и слотом для картриджных процессоров. Ею стала Abit SH6, которая так и осталась единственной системной платой с таким набором характеристик.

Abit SH6

Если бы плату на Intel 815 чипсете с поддержкой слотовых процессоров выпустила ESC или сама Intel, этого обзора не было бы, но все, кто в теме и знаком с продукцией ныне несуществующей компании Abit, знают, что тюнингу и оверклокингу она уделяла должное внимание. Abit SH6 не стала исключением. Посмотрим поближе на эту уникальную материнскую плату.

Помимо самого Slot 1 разъёма плата имеет четыре слота для оперативной памяти с суммарной поддержкой объема 512 Мбайт. (Тут произошёл downgrade по отношению к Intel 440BX, который поддерживает целый гигабайт ОЗУ. Но это такая «фишка» всей линейки чипсетов 800-й серии.)

Из ключевых отличий в работе ОЗУ имеется одна особенность. Первые два слота работают как обычно. Но третий и четвертый слоты DIMM совместно используют банки памяти 5 и 6. Поэтому, если планируется использовать третий и четвертый слоты DIMM, два модуля должны быть обязательно односторонними. Если SDRAM полностью двусторонняя, можно занять максимум три слота DIMM. Если используется PC133 SDRAM память, то можно заполнить только первые два слота DIMM, а если пользователь хочет использовать все три слота DIMM, память должна работать в режиме PC100. Также компания Abit заявляла о поддержке оверклокерских модулей памяти с CL=2 и частотой 133 МГц.

В качестве встроенного звукового решения в Abit SH6 используется кодек Avance Logic ALC200 AC'97. Дисковая подсистема включает в себя два канала мастер-шины IDE, поддерживающих режим работы ATA100/66/33. На плате видно место для еще двух дополнительных IDE разъемов и места для дискретного RAID контроллера, который можно встретить на других платах Abit. Также имеется место под нераспаянный Firewire контроллер. Увы, это были лишь планы Abit в отношении будущей материнской платы, которым, к сожалению, так и не суждено было сбыться.

Также на плате есть пара USB 1.x разъемов, пара PS/2, пара COM портов, один параллельный порт, один Gameport, один Floppy разъем и VGA разъем для вывода картинки встроенной графики. На материнской плате имеются три разъема для подключения вентиляторов. Два разъема расположены рядом со слотами DIMM, а третий — в нижнем правом углу платы.

Силовая часть представлена семнадцатью конденсаторами емкостью 1500 мкФ. Для оверклокеров доступен джамперный блок и программное меню SoftMenu III в BIOS платы, которое дает возможность изменять напряжение процессора в диапазоне от 1.30 В до 1.90 В с шагом 0.05 В. Установку делителей для частоты FSB/DRAM/PCI в режимах 3:3:1 для процессоров Celeron, 4:3:1 или 4:4:1 для процессоров Pentium c FSB 133 МГц с шиной памяти 100 и 133 МГц.

Abit SH6 использует контроллер ввода/вывода Winbond W83627HF Super I/O, и тактовый генератор Realtek RTM560-25, который позволяет изменять частоту системной шины в диапазоне от 50 до впечатляющих 250 МГц! С шагом 1 МГц, до этого аналогичный рубеж для материнских плат составлял 200 МГц.

Тактовый генератор Realtek RTM560-25.

На первый взгляд, идеальная плата, но ей не хватает настройки по управлению напряжением на чипсете, а без этого покорить такие частоты будет нереально. Но посмотрим далее в тестах, на что будет способна плата без этой опции.

Заглянем в BIOS материнской платы. Все самое интересное для оверклокера сосредоточено в меню SoftMenu III Setup.

реклама









Главное меню.

1.95 В – верхний предел напряжения на процессор.

1.30 В – нижний предел напряжения на процессор.

250 МГц – максимальная частота FSB.

Выбор соотношения делителей для шин CPU/RAM/PCI.

Выбор таймингов памяти.

В остальном же плата предлагает стандартный набор настроек, характерных для моделей своего времени.

Подготовка тестового стенда и соперники

Чтобы определить, на что способна Abit SH6, я решил остановиться на трех процессорах, обладающих разными характеристиками. Начну с Intel Celeron 300А на ядре «Mendocino». Был выбран первый случайный экземпляр. Процессор имеет шину 66 МГц и множитель x4.5. На момент выхода это был один из самых популярных процессоров у оверклокеров, благодаря минимальному значению частоты системной шины и возможности ее разгона.

Второй – Intel Pentium III с частотой 667 МГц на ядре «Coppermine» с частотой FSB 133 МГц. Процессор также входит в ТОП «Выбор оверклокера», благодаря большому частотному потенциалу ядра «Coppermine». Этот экземпляр должен в полной мере показать все преимущества Abit SH6, благодаря официальной поддержке 133 МГц системной шины. Третий испытуемый – вершина всех слотовых процессоров – Intel Pentium III 1000 МГц с частотой FSB 133 МГц или процессор, из которого уже все выжато.

На этих трех примерах нам предстоит выяснить, как материнская плата вносит свои коррективы в процесс разгона.

Настало очередь отбора конкурентов. Я остановился на двух платах. Первая – ASUS P3B-F или классическая плата с устоявшимся набором системной логики Intel 440BX, обладающая стабильностью и возможностями разгона, включая изменение напряжения на чипсете, но с одним нюансом, в виде отсутствия широкого диапазона по изменению частоты FSB.

У ASUS P3B-F он лежит в диапазоне 60 – 150 МГц и устанавливается набором dip-переключателей, посмотрим, как эта особенность скажется на результатах разгона трех разных процессоров. Для Celeron 300А её должно хватить, для Intel Pentium III 1000 МГц по логике также, но реальные тесты все расставят на свои места.

Abit BE6-II.

Следующий представитель среди лучших плат на базе Intel 440BX – Abit BE6-II. Или даже – это лучшая плата на базе чипсета Intel 440BX в плане оверклокерских возможностей, что мне довелось использовать. Если коротко, то в ней есть все то, что есть у Abit SH6, но с возможностью изменять напряжение у чипсета. Диапазон частот немного поменьше: 66 – 200 МГц с интервалом в 1 МГц, благодаря использованию тактового генератора RTM520-39D. Делители для шин PCI и AGP представлены формулами: 1/2, 1/3 и 1/4. Напряжения на процессор изменяется в диапазоне от 1.3 до 2.3 В с шагом 0.05 В. В дополнение в SOFT MENU III в BIOS платы есть возможность изменения напряжения, подаваемого на память, чипсет и AGP.

Чтобы понимать, чем две модели оверклокерских плат отличаются друг от друга, приведу скриншоты из настроек BIOS Abit BE6-II для сравнения возможностей с аналогичными у Abit SH6.

Главное меню.

Выбор значений FSB.

200 МГц – максимальная частота FSB.

Выбор соотношения делителей для шин CPU/RAM/PCI.

1.30 В – нижний предел напряжения на процессор.

2.30 В – верхний предел напряжения на процессор.

Напряжение на чипсет, этой опции лишена Abit SH6.

Как видно на скриншотах, логика организации меню и самих настроек и их возможностей у обеих плат практически одинакова. Но вот размеры плат действительно отличаются. На фоне Abit SH6 аналогичная плата на базе Intel 440BX выглядит несерьезно и не чувствуется, что она принадлежит к форм-фактору ATX. Впрочем, взгляните сами.

Abit SH6 – слева, Abit BH6-II – справа.

Тестовый стенд и тесты

Конфигурация тестового стенда:

Процессоры:

Celeron 300A, 300 МГц, « Mendocino », 4.5x 66 МГц;



Pentium III, 667 МГц, «Coppermine», 5x 133 МГц;



Pentium III, 1000 МГц, «Coppermine», 7.5x 133 МГц;

Материнские платы:

Abit SH6, чипсет Intel 815E;



ASUS P3B-F, чипсет Intel 440BX;



Abit BE6-II, чипсет Intel 440BX;

Оперативная память: Hyundai, 256 Мбайт (PC-133) на чипах Hynix - HY57V28820HCT-K;

Видеокарта: PNY GeForce2 MX400 PCI 64 Мбайт (Forceware 93.21).

Тестирование проводилось в Windows XP SP3 x32 с помощью следующего ПО:

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M);

wPrime v.1.43;

Cinebench 2003;

WinRAR x86 v. 5.40;

Cinebench 2003;

PCMark 2004 v.1.30;

3DMark 2001 SE Pro b330;

AIDA64 5.50.3600.

Разгон в Windows XP осуществлялся с помощью версий утилит SetFSB, которые были созданы специально для материнских плат Abit SH6 и Abit BE6-II, что позволило на лету изменять частоту системной шины материнской платы в Windows XP.

И скриншот SetFSB для версии Abit BE6-II.

Результаты тестирования

Super Pi mod. 1.5XS

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M)



Время, секунды

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Для раскрытия потенциала разгона Celeron 300A возможностей ASUS P3B-F попросту не хватило. У нее закончился диапазон возможных комбинаций частот FBS. А если быть точнее, он остановился на пресете в 83 МГц, на котором процессор успешно работал, а вот покорить следующий рубеж в 100 МГц данный экземпляр CPU уже не смог. Его предел 99 МГц по FSB или 446 МГц. В этом плане обе платы Abit оказались гибче, так как обе обеспечивают возможность тонкой настройки FSB с шагом в 1 МГц. В разгоне Abit BE6-II даже оказалась на погрешность в тесте быстрее.

С разгоном Pentium III 667 МГц у ASUS P3B-F также возникли сложности. Разгон уперся в предельное значение системной шины, равное 150 МГц, а процессор был готов работать на более высоких частотах FSB. Для Abit BE6-II потолком разгона стали 836 MГц, Abit SH6 пошла еще дальше, что позволило процессору проходить тесты на частоте 876 МГц. Вот именно в данном случае и раскрывается весь потенциал слотовой Abit SH6.

Одногигагерцовый Coppermine в разгоне покорился не всем участникам, его потенциал лежал на отметке 1120 МГц или 149 МГц по FSB, чего не смогла предоставить ASUS P3B-F. Для нее предельным результатом стала частота системной шины 140 МГц или финальные 1051 МГц для процессора. Остальные участники единообразно добрались до 1120 МГц.

wPrime v.1.43

wPrime v.1.43



Время, секунды

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Здесь и в последующих тестах Intel Celeron и Intel Pentium III 1000 МГц в разгоне в лидерах оказывается Abit BE6-II, а для разгона Pentium III 667 МГц лучше подходит Abit SH6.

WinRAR x86 v. 5.40

WinRAR x86 v. 5.40;



Кбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Cinebench 2003

Cinebench 2003



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



PCMark 2004 v.1.30

PCMark 2004 v.1.30



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В PCMark 2004 процессор Pentium III 1000 МГц отказался наотрез в разгоне проходить данный тест на Abit BE6-II. Это касается не только предельной частоты в 1120 МГц, но и любой другой, один из подтестов каждый раз завершался с ошибкой.

3DMark 2000 Pro v.1.1

3DMark 2000 Pro v.1.1 (3D Score)



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



3DMark 2000 Pro v.1.1 (CPU Score)



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



3DMark 2001 SE Pro b330

3DMark 2001 SE Pro b330



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 5.50.3600

AIDA64 5.50.3600



Чтение, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 5.50.3600



Запись, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Cache and Memory benchmark

Нажмите для увеличения.

Заключение

Остается остановиться на особенностях работы Abit SH6. Несмотря на передовое на момент выпуска оснащение, плата оказалась очень капризной.

Это наблюдалось при установке процессоров Intel Celeron и Pentium III 667 МГц, приходилось не один раз сбрасывать BIOS на дефолтные значения, чтобы на экране монитора появились данные о прохождении POST. Что интересно с работой 1 ГГц Pentium III таких проблем не наблюдалось. Не знаю, в чем причина такого поведения, но BIOS была установлена последней версии. Возможно, ее не довели до ума, как в случае с Abit BE6-II, но общее впечатление при знакомстве с платой это подпортило. Если сравнивать удобство взаимодействия с обеими Abit, то я выберу Abit BE6-II, которая в работе просто безотказна, а к Abit SH6 нужно еще найти свой подход.

Но у Abit SH6 есть одно неоспоримое преимущество при разгоне процессоров. Упор в частоту FSB у неё наступит позже, чем в случае с любыми платами, основанными на чипсете Intel 440BX. Поэтому если всё настроено в BIOS, загружаем Windows и смело двигаем ползунок системной шины в утилите SetFSB, итоговый результат вас точно не разочарует!

Если создавать Retro PC для обыденных целей, то хватит и ASUS P3B-F. Работает она корректно, выдавая отличную производительность и безупречную стабильность. А если захочется более гибко настроить систему, отличным выбором станут Abit BE6 и Abit BE6-II. А для гурманов в слотовом исполнении есть лишь одно блюдо – Abit SH6, которое придется еще поискать.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность товарищу matocob за поддержку в развитии ретроклокинга и предоставленные экземпляры CPU, которые найдут достойное применение и послужат поводом к очередному хардварному эксперименту.

Максим Романов aka Max1024