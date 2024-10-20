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Kachka
Везучий ютубер приобрел 10 карт GTX 1070 за $100 после майнинга, 9 из которых оказались рабочими
Только одна не выводила изображение.

Ютубер Брайан, лицо Tech Yes City, недавно взялся за интригующий проект, купив десять непроверенных видеокарт Inno3D GTX 1070 8Gb GDDR5. Эти графические ускорители, предположительно использовавшиеся в майнинге, были найдены на Facebook AU Marketplace. Продавец сразу же сообщил, что большинство карт неисправны, а некоторые из них работают только через DVI-порт.

Несмотря на неопределенность, модели были выставлены на продажу по цене 180 австралийских долларов, а позже их цена снизилась до 150 австралийских долларов (около 100 долларов США), что делало их заманчивой авантюрой для тех, кто готов приложить усилия для ремонта или сдачи на запчасти.

Ютубер, который недавно увлекся пайкой конденсаторов на материнских платах, решил попытать счастья с этой партией. Прежде чем приступить к тестированию, он тщательно очистил графические ускорители, которые, как и следовало ожидать, были грязными после майнинга. В таких условиях пыль и грязь быстро накапливаются, и GPU, которые получил энтузиаст, не стали исключением. Каждая карта была разобрана, чтобы обнаружить грязь, налипшую как на печатную плату, так и на радиатор.

Результаты оказались лучше, чем Брайан мог надеяться. Из десяти карт GTX 1070 девять запустились и работали безупречно. Единственная проблемная карта имела странную неисправность: она отказывалась загружаться через порты HDMI или DVI.

#nvidia #видеокарты #майнинг #gtx 1070
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