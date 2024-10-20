Общий объем финансирования проекта Российской орбитальной станции составит 608,9 млрд рублей. Первые три года работы потребуют около 150 млрд рублей, с финансированием, начинающимся в 2024 году.

Создание Российской орбитальной станции (РОС) требует значительных усилий и ресурсов. Генеральный конструктор Владимир Кожевников озвучил планы, согласно которым до 2033 года запланировано 15 запусков ракет "Ангара" и 19 запусков "Союз". Эти цифры звучат внушительно, особенно когда речь идет о высоких технологиях и космических исследованиях.

Первый запуск намечен на 2027 год. В этот год планируется вывести на орбиту узловой и шлюзовой модули, причем оба модуля отправят в космос одним пуском. Это станет важным шагом на пути к созданию полноценной станции, которая сможет функционировать автономно. Важнейший элемент — перспективный транспортный корабль (ПТК), который также пройдет испытания. Беспилотный первый запуск ПТК даст возможность оценить все нюансы.

С 2028 по 2030 годы запланированы регулярные запуски грузового корабля "Прогресс РОС" с космодрома Байконур. Этот этап включает в себя использование ракет "Союз-2.1б", которые зарекомендовали себя как надежные носители. С 2031 года запуск кораблей будет происходить с нового космодрома Восточный, что подчеркивает стратегическую значимость этого объекта для России.

Разработка РОС станет заменой Международной космической станции, которая уже отработала свое время. На первом этапе создадут научно-энергетический модуль, который станет основой для дальнейшего развертывания. Затем в космос отправятся узловой и шлюзовой модули, которые обеспечат стыковку с другими элементами станции. Следующий этап включает в себя добавление двух целевых модулей, что позволит значительно расширить функциональность станции.

Общий объем финансирования проекта составит 608,9 миллиарда рублей. Первые три года работы потребуют около 150 миллиардов рублей, с финансированием, начинающимся в 2024 году. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов уже утвердил генеральный график строительства, что свидетельствует о серьезности намерений.