Новая утечка раскрыла производительность грядущего процессора Core Ultra 9 285, выход которого ожидается в конце 2025 года

Одной из ключевых особенностей новой архитектуры является энергоэффективность. Intel много инвестировала в маркетинг, продвигая более низкие требования к энергопотреблению для своих новых настольных процессоров по сравнению с серией Core последнего поколения. Со снижением уровня энергопотребления теперь следует ждать того, что Intel припасла для своих основных моделей, не относящихся к линейке "K", которые имеют более низкий TDP.

Core Ultra 9 285 будет иметь тактовую частоту в режиме ускорения 5,6 ГГц, что на 100 МГц медленнее, чем у Core Ultra 9 285K, но в то же время его предел мощности будет снижен до 65 Вт вместо 125 Вт. Конечно, предел мощности будет зависеть от настроек материнской платы. Пока ничего не известно о пределе мощности MTB (или PL2) для Core Ultra 9 285, но, судя по новой утечке, нам есть чего ожидать.

Напомню, что модель Core Ultra 9 285 является 24-ядерным процессором с той же конфигурацией, что и Core Ultra 9 285K, за исключением более низких тактовых частот и уровня TDP. Этот процессор уже появлялся на платформе Geekbench 6, где он не удивил своей производительностью. Процессор набрал 3081 балл в одноядерном режиме и 14150 в многоядерном:

Однако есть новый результат с 3245 и 20078 баллами соответственно, что означает прирост на 5% в одноядерном режиме и на 40% в многоядерном режиме. Конечно, этот тест можно было бы провести с разблокированными тактовыми частотами на всех производительных и эффективных ядрах, что привело бы к более высокой производительности, но, похоже, у процессора еще много потенциала.

Проверка производительности, основанная на несколько более старых данных, показывает, что Core Ultra 9 285 теперь может работать аналогично Core Ultra 7 265K мощностью 125 Вт, достигая почти такой же одноядерной производительности. Возможно, это будет жизнеспособная альтернатива Core Ultra 7 265K по более низкой цене.

К сожалению, Intel пока не сказала ни слова о своих моделях Arrow Lake-S мощностью 65 Вт. Остается дождаться запуска серии Core Ultra 200K на следующей неделе, однако ожидается, что дебютируют новые ЦП только в январе следующего года.