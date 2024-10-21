Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT

Отсутствие своевременного обслуживания компьютерного железа может привести к выходу его из строя и не всегда этот процесс обратим...
[ ] для раздела Блоги
2
2

Предыстория

Видеокарта попала мне в руки совершенно случайно при продаже рабочей карты. Ее бывший хозяин констатировал факт смерти видеокарты, поэтому пришел за заменой, а эту принес как пример. Я взял ее на проверку и подтвердил, что карта вышла из строя. Так как увидел сначала крутящийся с явными пробуксовками кулер, а затем и каменную рассыпавшуюся термопасту. Отсутствие нормально функционирующего охлаждения и привели к отвалу графического процессора. Смазка кулера помогла восстановить его работоспособность, хоть и не идеально, но получился вполне рабочий вариант не требующий замены. А позже я решился на прогрев графического чипа утюгом. (Ничего лучше под рукой не было.) Изначально я его не догрел и через пару дней видеочип отвалился вновь. Со второй попытки получилось добиться стабильности видеокарты, поэтому спустя месяц пользования картой пишется этот материал.

реклама



Palit 8600 GT 256 Мб GDDR3

Мне досталась двухслотовая версия видеокарты с не урезанной памятью и без дополнительного питания. Память хоть и не урезана, но от Qimonda и отказывается разгоняться больше чем на 10%, дальше ведет себя нестабильно.

реклама



Поэтому было решено прибегнуть к разгону всего на 10%, так как это самый стабильный вариант. В этом режиме разгона видеокарта без труда проходит все тесты.

Тестовая конфигурация


  • Процессор: S-775 Celeron E3200 2,4 ГГц
  • Кулер: Intel Box с медным пятаком
  • Материнская плата: S-775 ASUS P5KPL-AM IN/GB
  • Оперативная память: 1х2Гб Samsung PC2-6400
  • Видеокарта: Palit 8600 GT 256 Мб GDDR5
  • Жесткий диск: SATA II Toshiba HDS721616PLA380 160Гб
  • Блок питания: FSP ATX-400PNR
  • Операционная система: Windows 7 SP1 Home Basic X86

реклама



Тестовая система и ее компоненты остались неизменными с прошлых материалов. Процессор разогнан на 24%, оперативная память работает в одноканальном режиме и так же разогнана на 24%. Тестирование по прежнему проводится в 32-разрядной операционной системе из-за малого объема оперативной памяти.

На удивление, комплексный бенчмарк присваивает балл выше чем у Palit 9800 GT Green работающей в шине PCI-E 1.0 из прошлого материала. Давайте посмотрим: повторится ли эта тенденция в других тестах?..

реклама



Тестирование

Ограничимся небольшим набором тестов, но при этом способных дать высокую нагрузку на видеокарту, чтобы убедиться в ее полной стабильности и жизнеспособности разгона.

В этом синтетическом бенчмарке разгон позволил получить результат на 11% выше по баллам. Вполне вероятно из-за того, что 3D Mark чувствителен к скорости видеопамяти.

В старой, но требовательно игре Doom 3 при максимальных настройках качества получается добиться прироста в 9,3% от комплексного разгона видеокарты.

В бенчмарке биологической угрозы прирост получился немножечко меньшим и составляет всего 8%. При этом пришлось понизить как разрешение, так и предпочитаемый графический API. Из-за недостатка видеопамяти бенчмарк зависал при попытке его запустить.

В бенчмарке игры Сталкер не пришлось понижать предпочитаемый API. При этом прирост составил 11% повторяя тенденцию наблюдающуюся в 3D Mark Vantage.

И завершает тестовую сессию игра Биошок Инфинити прирост в которой составил всего 6%. Средний результат от разгона видеокарты составил 9%.


Заключение

Нам удалось восстановить работоспособность видеокарты и даже ее разогнать, хоть и на скромных 10% с 9% реальным приростом. При разгоне хотелось бы конечно догнать 8600 GTS, но она осталась за пределами досягаемости на этот раз. А встроенный бенчмарк в Windows 7 присвоив этой видеокарте более высокий балл сильно промахнулся, так как даже заглушенная PCI-E шиной 9800 Green в разы быстрее данной видеокарты.

Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

nvidia разгон 775 8600 gt реанимирование
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор комплектов вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
2
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
57
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блогер купил с майнинг-фермы 10 штук GeForce GTX 1070 суммарно за $100 и 9 из них оказались рабочими
12
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
47
Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 на ПК с установленным Voicemeeter
5
Танки Т-55АМ становятся мобильной артиллерией на фронте
23
Lay's заплатит $1 000 000 человеку, который придумает новый вкус чипсов
12
UnHerd: Фон дер Ляйен запускает беспрецедентный наднациональный «захват власти» в ЕС
17
Производительность Intel Core Ultra 9 285 соответствует Core Ultra 7 265K
1
CTCS: Хуситы чуть не утопили американский авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр", атаковав его ракетой
2
Дистрибутив Windows 11 24H2 смогли «облегчить» до 3,54 Гбайт, выкинув оттуда всё лишнее
3
Везучий ютубер приобрел 10 карт GTX 1070 за $100 после майнинга, 9 из которых оказались рабочими
2
ОЗУ CUDIMM DDR5-10000+ становится новым минимумом для высокопроизводительных игровых систем
18
Токен Blum начал торговаться на первичном рынке по цене $0.005 за токен
+
В России был выпущен самый дешевый V8
2
Учёные из Института SETI провели 28-часовое исследование системы TRAPPIST-1
2
Для создания новой орбитальной станции Россия осуществит 34 запуска ракет до 2033 года
1
Intel выпускает новые видеокарты Battlemage: подробности и перспективы
4
Самая дешевая материнская плата на чипсете X870 стала лучшей по показателю цены и производительности
7
После обновления до Android 15 у пользователей Pixel 8 Pro появились проблемы с жестом «назад»
+
«КАМАЗ» представил крупный карьерный самосвал вместимостью до 65 тонн
1
В России разработали универсальную малогабаритную торпеду для морских операций
4

Популярные статьи

25 октября 2024 года - самый главный день в истории консолей Xbox
6
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
77
Как NVIDIA и AMD пользуются неопытностью геймеров, и на что обратить внимание при покупке видеокарты
36
Самые ожидаемые игры 2025 года
3
О полезных и необычных сервисах для геймеров, которые были закрыты
2
Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" вошли в топ-5 танков 2024 года по версии журнала The National Interest
22
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
1
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
26
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
37
Разбираем популярное у геймеров заблуждение: “Игровая индустрия умирает и современные игры ужасны”
23

Сейчас обсуждают

Белый Орёл
11:58
Какие слухи о презентации!? Уже приглашения разослали!
Xiaomi разрабатывает процессор для смартфонов по 3-нм нормам и может повторить судьбу Huawei
AndreySE-VL
11:55
Вот верный список: Forza Horizon 6, Titan Quest II, Heroes of Might & Magic: Olden Era, Grim Dawn - Fangs of Asterkarn, ANNO 117: Pax Romana.
Самые ожидаемые игры 2025 года
Maximus Autismus
11:55
Типичная свинья, прийти на русскоязычный ресурс и пытаться комментировать дела русских.
UnHerd: Фон дер Ляйен запускает беспрецедентный наднациональный «захват власти» в ЕС
Челентано
11:55
Неужели больше не будет автомобилей с нормальными аналоговыми приборами (((.
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
Eisbrecher
11:54
К тому, что вы строчкой выше писали, что нельзя провести проверку возможности запуска игры через стим, не покупая игру. Ваш кэп.
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
si-cat
11:51
А на не идиотов никто внимания не обратит: сказали надо - значит все идут 🤣
Граждане Молдавии не поддерживают вступление страны в ЕС по итогам подсчёта 90% голосов референдума
FelsheR-RU
11:51
А можно узнать в каких именно играх хватало 25-30 кадров? Просто видимо я что-то пропустил тогда.
Тестирую 4790К в новых играх 2024 года
Enforsen Bsv
11:51
Одни страшилки убивалки ...)) Заезжено и примитивно.
Самые ожидаемые игры 2025 года
si-cat
11:49
Всё уже правильно посчитали: идут в еську во главе с сандалией (второй тур ничего не поменяет:)))
Граждане Молдавии не поддерживают вступление страны в ЕС по итогам подсчёта 90% голосов референдума
cibershot
11:49
64 битная шина топ
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем