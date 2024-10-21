Предыстория

Видеокарта попала мне в руки совершенно случайно при продаже рабочей карты. Ее бывший хозяин констатировал факт смерти видеокарты, поэтому пришел за заменой, а эту принес как пример. Я взял ее на проверку и подтвердил, что карта вышла из строя. Так как увидел сначала крутящийся с явными пробуксовками кулер, а затем и каменную рассыпавшуюся термопасту. Отсутствие нормально функционирующего охлаждения и привели к отвалу графического процессора. Смазка кулера помогла восстановить его работоспособность, хоть и не идеально, но получился вполне рабочий вариант не требующий замены. А позже я решился на прогрев графического чипа утюгом. (Ничего лучше под рукой не было.) Изначально я его не догрел и через пару дней видеочип отвалился вновь. Со второй попытки получилось добиться стабильности видеокарты, поэтому спустя месяц пользования картой пишется этот материал.

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Palit 8600 GT 256 Мб GDDR3

Мне досталась двухслотовая версия видеокарты с не урезанной памятью и без дополнительного питания. Память хоть и не урезана, но от Qimonda и отказывается разгоняться больше чем на 10%, дальше ведет себя нестабильно.

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Поэтому было решено прибегнуть к разгону всего на 10%, так как это самый стабильный вариант. В этом режиме разгона видеокарта без труда проходит все тесты.

Тестовая конфигурация





Процессор : S-775 Celeron E3200 2,4 ГГц

: S-775 Celeron E3200 2,4 ГГц Кулер : Intel Box с медным пятаком

: Intel Box с медным пятаком Материнская плата : S-775 ASUS P5KPL-AM IN/GB

: S-775 ASUS P5KPL-AM IN/GB Оперативная память : 1х2Гб Samsung PC2-6400

: 1х2Гб Samsung PC2-6400 Видеокарта : Palit 8600 GT 256 Мб GDDR5

: Palit 8600 GT 256 Мб GDDR5 Жесткий диск : SATA II Toshiba HDS721616PLA380 160Гб

: SATA II Toshiba HDS721616PLA380 160Гб Блок питания : FSP ATX-400PNR

: FSP ATX-400PNR Операционная система: Windows 7 SP1 Home Basic X86

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Тестовая система и ее компоненты остались неизменными с прошлых материалов. Процессор разогнан на 24%, оперативная память работает в одноканальном режиме и так же разогнана на 24%. Тестирование по прежнему проводится в 32-разрядной операционной системе из-за малого объема оперативной памяти.

На удивление, комплексный бенчмарк присваивает балл выше чем у Palit 9800 GT Green работающей в шине PCI-E 1.0 из прошлого материала. Давайте посмотрим: повторится ли эта тенденция в других тестах?..

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Тестирование

Ограничимся небольшим набором тестов, но при этом способных дать высокую нагрузку на видеокарту, чтобы убедиться в ее полной стабильности и жизнеспособности разгона.

В этом синтетическом бенчмарке разгон позволил получить результат на 11% выше по баллам. Вполне вероятно из-за того, что 3D Mark чувствителен к скорости видеопамяти.

В старой, но требовательно игре Doom 3 при максимальных настройках качества получается добиться прироста в 9,3% от комплексного разгона видеокарты.

В бенчмарке биологической угрозы прирост получился немножечко меньшим и составляет всего 8%. При этом пришлось понизить как разрешение, так и предпочитаемый графический API. Из-за недостатка видеопамяти бенчмарк зависал при попытке его запустить.

В бенчмарке игры Сталкер не пришлось понижать предпочитаемый API. При этом прирост составил 11% повторяя тенденцию наблюдающуюся в 3D Mark Vantage.

И завершает тестовую сессию игра Биошок Инфинити прирост в которой составил всего 6%. Средний результат от разгона видеокарты составил 9%.





Заключение

Нам удалось восстановить работоспособность видеокарты и даже ее разогнать, хоть и на скромных 10% с 9% реальным приростом. При разгоне хотелось бы конечно догнать 8600 GTS, но она осталась за пределами досягаемости на этот раз. А встроенный бенчмарк в Windows 7 присвоив этой видеокарте более высокий балл сильно промахнулся, так как даже заглушенная PCI-E шиной 9800 Green в разы быстрее данной видеокарты.